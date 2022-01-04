Доступные цены и всплеск туризма. Сколько стоит отдохнуть на Мальдивах в январе

На Мальдивах открылись почти все отели для туристов – к последним дням 2021 года их количество возросло еще на 11 объектов размещения. Об этом сообщает raajje.mv со ссылкой на статистику Министерства туризма страны.

Всего в популярной курортной стране уже открыты 927 туристических объектов, включая 161 курорт, 611 гостевых домов, 10 отелей и 145 яхт.

Это 82% от общего количества мест размещения для туристов: из 1140 всех объектов пока не возобновили работу после пандемии 6 курортов, 195 гостевых домов и отелей, а также 12 яхт.

Учитывая рекордный спрос на отдых на этих островах и загруженности отелей туристами из разных стран, новые варианты жилья окажутся как нельзя кстати.

Сколько стоит отдых на Мальдивах из Украины во второй половине января – в материале РБК-Украина.

Какие локации на Мальдивах принимают туристов и правила в гест-хаусах

По данным статистики, среди последних объектов размещения, которые открылись – яхта для проживания и 10 гостевых домов:

четыре на атолле Каафу;

два на атолле Алиф Даал;

два на атолле Вааву;

один на атолле Гааф Алиф;

один на атолле Сеину.

Фото: Вид на курортный остров на Мальдивах (jettyimages.com)

Также туристы могут забронировать такие объекты, которые открыты к работе:

11 гестхаусов на трех островах атолла Хаа Алиф;

8 гестхаусов на трех островах атолла Хаа Даал;

3 гестхауса на трех островах атолла Шавияни;

6 гостевых домов на трех островах атолла Ноону;

2 гестхауса на двух островах атолла Раа;

39 гестхаусов на 12 островах атолла Баа;

4 гестхауса на четырех островах атолла Лавияни;

238 гестхаусов на 10 островах атолла Каафу;

120 гестхаусов на восьми островах атолла Алиф Алиф;

69 гестхаусов на девяти островах атолла Алиф Даал;

48 гестхаусов на пяти островах атолла Вааву;

3 гестхауса на трех островах атолла Миму;

7 гестхаусов на двух островах атолла Фаафу;

4 гестхауса на четырех островах атолла Дхаалу;

4 гестхауса на трех островах атолла Таа;

3 гестхауса на одном острове атолла Лааму;

6 гестхаусов на пяти островах атолла Гааф Алиф;

6 гестхаусов на четырех островах атолла Гааф Дхаал;

17 гостевых домов в городе Фувахмулах;

13 гостевых домов в пяти районах атолла Сеину.

Туристам стоит учесть, что отдых в гестхаусах на Мальдивах означает соседство с местным населением (в отличие от курортов-отелей на островах). Поэтому путешественникам, не прошедшим вакцинацию, будет запрещено регистрироваться в гостевых домах на жилых островах. Такой вид жилья для туристов считается самым доступным по цене.

Фото: Улица на Мальдивах (pixabay.com)

К слову, в 2020 году во время пандемии Мальдивы отрылись для туристов 15 июля 2020 года, а гостевым домам за пределами столичного региона разрешили работу только 15 октября 2020 года.

Украина – в топ-10 стран по числу туристов на Мальдивах

В 2021 году на Мальдивы прилетело около 1,3 миллиона туристов из разных стран. Власти страны приложили много усилий, чтобы расширить список стран, откуда к ним прибудут отдыхающие.

Если год назад украинцы входили в топ-3 по количеству прибытий на курорты Мальдив, то в 2021 году наши туристы оказались на 9 месте после Индии, России, Германии, Великобритании, США, ОАЭ, Саудовской Аравии и Испании. Доля украинских отдыхающих на Мальдивах – 2,7%.

При этом украинские эксперты отмечают: спрос на Мальдивы среди украинцев в 2022 году останется на высоком уровне.

"Второй год подряд очень хорошо продаются Мальдивы. Связано это с доступными ценами на перелет", - рассказал в комментарии РБК-Украина директор туроператора "Альянс" Дмитрий Горбаток.

По словам экспертов, в этом году украинцы активно бронируют туры по раннему бронированию. Например, еще в декабре специалисты отмечали спрос на туры на Мальдивы весной 2022 года. При этом цены в этом году в сравнении с прошлым выросли.

Фото: На Мальдивах отмечается большой спрос на отели (unsplash.com/rayyu-maldives-photographer)

"Такого всплеска туризма на Мальдивах не было давно – они прекрасно отработали прошлые зимний и весенний сезоны. Они смогли заработать столько денег, что за лето открыли кучу новых больших шикарных резортов. В этом году цены высокие – на 20% выше, чем в прошлом году. Некоторые отели стали дороже, чем были до пандемии", — рассказывала ранее РБК-Украина Светлана Витковская, директор туроператора "Центр".

Сколько стоит отдых на Мальдивах в январе

Мы проверили стоимость недельного отдыха для двоих с авиаперелетом и страховкой при размещении в отелях с питанием "завтраки" у ведущих туристических компаний на даты с 15 января и выбрали самые низкие цены.

У сети туристических агентств "Поехали с нами" недельный отдых в 3* отеле (гестхаусе) обойдется от 51 тыс. гривен с вылетом 15 января, в 4* - от 53,3 тыс. гривен, в 5* отеле на отдельном острове – от 77, 3 тыс. гривен с вылетом на ту же дату.

Фото: Украинцы входят в десятку по количеству туристов на Мальдивах (gettyimages.com)

У Farvater отдых на Мальдивах обойдется на двоих в 3* отеле от 48,5 тыс гривен за 10 ночей с вылетом 21 января, от 54 тыс. гривен в 4* отеле с вылетом 16 января, от 98 тыс. гривен – с вылетом 18 января.

На сайте misto.travel 10 ночей в 4* отеле (гестхаусе) на первой линии в Северном Мале обойдется от 49666 гривен с вылетом 21 января. В 5* отеле на островном курорте с отдельными виллами – от 106979 гривен за 11 ночей с вылетом 16 января.

Напомним, мы писали, какие страны для отдыха выберут украинцы в новом сезоне.

Также мы рассказывали, что украинские туристы полетят на экзотические острова прямыми рейсами из Киева.