Дополнительные места. Стало известно, сколько украинцев попросили убежища в Финляндии

С 24 февраля 2395 граждан Украины обратились за международной защитой в Финляндию, а 648 человек подали прошение о предоставлении убежища.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Schengenvisainfo.com.

Согласно пресс-релизу Иммиграционной службы Финляндии, украинские беженцы могут получить временную защиту в скандинавской стране или в другом месте ЕС, учитывая чрезвычайные обстоятельства в Украине.

"Более трех миллионов человек покинули Украину. Хотя лишь часть из них прибыла в Финляндию, мы все же наблюдаем рост числа украинцев, ищущих международной защиты в Финляндии", — сообщил Антти Лехтинен, директор отдела по вопросам предоставления убежища.

Украинцы, получающие временную защиту, освобождаются от индивидуальной оценки потребности в защите, а статус позволяет беженцам работать и учиться в стране после предоставления вида на жительство.

Правительство Финляндии уже выдало первые решения о разрешении на временное проживание для прибывающих украинцев. Украинцы, которые уже обратились за убежищем, также могут обратиться за временной защитой. Рассмотрение поданного заявления о предоставлении убежища будет приостановлено до предоставления вида на жительство на основании временной защиты.

Кроме того, иммиграционная служба организовала дополнительные места для размещения прибывающих украинцев, прибывающих в приемные центры. Открыто около 2000 единиц размещения и 27 центров приема, семь из которых предназначены для несовершеннолетних.

Финляндия утверждает, что следит за темпами миграции на границах и готова увеличить количество мест для размещения, если в страну прибудет больше украинцев.

Иммиграционная служба Финляндии указывает, что в сотрудничестве с муниципалитетами, неправительственными организациями и различными компаниями, в зависимости от ситуации, она может обеспечить новые приемные центры.

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