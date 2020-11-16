Доминикана или Танзания: сравниваем цены на отдых в двух странах в ноябре

Выбор далеких экзотических стран для отдыха поздней осенью и зимой в этом сезоне ограничен лишь несколькими направлениями. Одни из наиболее популярных и доступных в ноябре – Доминикана и Танзания.

Туристы выбирают эти страны как альтернативу "массовому" Египту и благодаря новизне впечатлений, хорошему сервиса и чистым пляжам.

В Танзании и Доминиканскую республику летают чартерные рейсы – от загрузки зависит и цена туров, говорят эксперты туристического бизнеса. Поэтому "горящие путевки" можно найти по стоимости отдыха в Турции в высокий сезон.

Фото: Остров в Доминиканской республике (pixabay.com)

Где дешевеют туры

Турагентства предлагают "горящие" путевки на остров Занзибар (Танзания) по цене от 253 евро с человека с вылетом на следующий день. Полететь в Доминикану можно по цене от 2316 долларов (1158 долларов с человека) – 19 ноября на 10 ночей (Anex tour).

При этом эксперты туристического рынка отмечают, что отдохнуть в Доминикане стало дешевле, чем в прошлом году.

"Сегодня бронировала очередной тур в Доминикану на 10 дней. Раньше была стоимость только авиа от 1000 долларов с человека, а теперь в эту стоимость входит и отель 5* на все включено, и трансфер, и авиа", – отмечает Алла Глыва, руководитель турагентства "TURBAR".

По ее словам, цены снизились благодаря чартерным рейсам. Стоимость зависит от их загрузки.

Дешевеют туры в Танзанию на остров Занзибар. Тур на 10 ночей с вылетом 18 ноября можно купить за 1478 долларов за двоих (JoinUp!).

Фото: Цены на "горящие" путевки от одного из туристических агенств (скриншот РБК-Украина)

Какую страну выбирают чаще

Доминикана – это своего рода "карибская Турция" по системе "все включено", поэтому выбирают страну для респектабельного пляжного отдыха, говорит в комментарии РБК-Украина директор турагентства "Пилигрим" Павел Головненко.

"По запросам в поисковой системе Google Доминиканой украинцы интересуются в 2,5 раза чаще, чем турами в Занзибар И чартеры тоже набираются туда лучше", - говорит эксперт.

Он связывает спрос с качеством пляжного отдыха – море на курортах Доминиканы лучше: отливы слабее, водорослей меньше. В Танзании во время отлива на многих курортах нужно долго идти, чтобы добраться до глубины и поплавать.

"Цены на Занзибар начинались в той же ценовой категории, что и Доминикану, а сейчас снизились до 1200-1300 долларов за двоих. Рейсы в Доминикану "грузятся" лучше, поэтому цены вряд ли будут значительно снижаться", - говорит специалист.

Фото: Пляжи в Доминикане (pixabay.com)

"Разница в цене - незначительная"

Руководитель турагентства "TURBAR" Алла Глыва по просьбе РБК-Украина приводит примеры цен на отпуск в Танзании (Занзибар).

"Стоимость составляет, к примеру, от 1400 долларов за 7 ночей (двухместное размещение) с завтраками. Соответственно, отпуск на 10 ночей обойдется примерно в 1500 долларов и выше. В то же время в отдых Доминикане по системе "все включено" - всего на 250 долларов дороже. То есть получается, что разница составляет около 25 долларов в сутки", - анализирует турагент.

По ее словам, существенного снижения цен на отдых в Доминикане пока не наблюдается.

"Я просмотрела предложения на ноябрь, декабрь, январь, за исключением праздничных дат. В среднем стоимость за двухместное размещение остается по цене 2000-2200 долларов. Более высокие цены (2300-2400) предлагаются за отдых в феврале", - отмечает Алла Глыва.

За каким отдыхом едут в Доминикану и на Занзибар

По словам Павла Головненко, туристы в Доминикане и Танзании – разные. В Танзании обычно едут путешественники, которые раньше отдыхали в Азии. Их привлекает не пребывание в отеле, а активный отдых и экскурсии. Например, они могут взлетать в национальные парки в Кении.

"Если сравнивать отельную базу, то Доминикана гораздо выше по уровню гостиничных услуг. Туда едут именно ради ленивого пляжного отдыха. И даже проживание в 3* отеле или в 5* - разница в цене незначительная (100-200 долларов за тур). В Танзании 5* отель по цене будет такой же, как и в Доминикане", - объясняет преимущества карибского отдыха эксперт.

В Доминикане можно достаточно экскурсий, но "экзотичность" отдыха на Карибах все же уступает необычности местной культуры в африканской стране.

Фото: Отель на Занзибаре (pixabay.com)

По мнению экспертов туристического рынка, отдых в Доминикане в дальнейшем вряд ли будет дешеветь из-за того, что спрос на направление большой. Танзания также вряд ли станет еще доступнее.

Конец ноября и начало декабря – период, который советуют выбирать для бюджетного отдыха. Ближе к новогодним праздникам стоимость отдыха на курортах повысится, прогнозируют в турфирмах.

Напомним, ранее мы писали, бывает отдых в Доминикане бюджетным.

Также мы рассказывали о самые популярные страны для зимнего отдыха.