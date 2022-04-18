Дома не так и плохо: украинка раскрыла детали жизни в Европе во время войны

Временное убежище в странах Европы открыло для украинцев особенности культуры и образа жизни, которые обычно остаются "за кадром" во время путешествий.

Киевлянка Наталья Пешкова поделилась своими открытиями о "минусах" жизни во многих европейских странах, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Facebook.

Еще до войны она активно путешествовала, просто наслаждаясь туристическими видами и особо не задумываясь, как там живут люди.

"Но пришла война. Я живу в пригороде Киева, и с первых дней возник вопрос безопасности. Я начала говорить со своими друзьями из разных стран о реальных перспективах жизни в их стране", - написала она.

Швеция – налоги до 40%

Все жители Швеции чувствуют себя безопасно и социально защищенно, пишет Наталья. Медицина в стране - на высшем уровне, социальной пенсии достаточно, чтобы встретить старость (при условии, что человек тяжело работал всю жизнь).

"Из минусов: налоги 35-40%. Всю жизнь снимают жилье в комнатах с друзьями, так как мало кто может себе позволить арендовать квартиру лично. Не заключают официальный брак, чтобы получать больше пособие на детей", - перечислили она финансовые особенности жизни в Швеции.

Отпуск в стране - 25 дней, остальное время приходится трудиться. Также, по ее словам, большинство шведов очень любят выпить.

Ирландия – дома на радиоактивных почвах

Это аграрная страна с волшебной сказочной архитектурой, как из фильма "Властелин колец".

Фото: Жилье в Ирландии построено на радоновых почвах (unsplash.com/wallace-bentt)

"Аренда - безумно дорогая. Дома экономически дорого отапливать и технологии не энергоэффективны. С каждым домом идет брошурка от хозяина с указанием рекомендаций по отоплению и конечной стоимости", - узнала Наталья.

По ее информации, половина жилого фонда в Ирландии находится на радоновых почвах. Дома ежегодно проходят проверки на уровень радиации, а он в 4 раза выше нормы.

"Медицина на 32 месте в Европе. Специализированного врача в среднем надо ожидать до 18 месяцев. За стоматологическим лечением местные жители летают обычно в Польшу. Транспорт нереально дорогой", - перечисляет киевлянка.

Ирландская культура - все свободное время проводить в пабах и пить до состояния "в дрова", а 80% населения страны злоупотребляют алкоголем, утверждает она.

"Много агрессивных подростков, нормальным считается развлечение тянуть старый хлам в поле и жечь огромные костры", - добавляет она.

Британия – работу найти крайне сложно

Жители и работающие в Лондоне, живут преимущественно не в самом городе, а в пригородах в радиусе 50 км. Электричка до Лондона и обратно обходится 25 фунтов.

"Работу негражданину Британии можно найти сразу, но только в сфере уборки. Со старта предлагают 7 фунтов в час (4 фунта стоит проезд в метро или чашка кофе "латте")", - рассказывает автор.

Фото: Работу негражданину можно найти сразу только в уборке (unsplash.com/aron-van-de-pol)

Дипломы подтвердить дорого и практически нереально. Например, девушка-фармацевт работает несколько лет "на уборке", и пытается найти работу по специальности. При этом фармация – одна из самых востребованных сфер деятельности.

"Все очень дорого, все живут "впритык". Большинство домов отапливают эпизодически и только спальни, и не газом", - обращает внимание она.

"Германия - борьба за каждый евро в кошельке"

Люди в Германии ведут строгий подсчет бюджета. Зарплаты средние – 1500 евро.

Дома отапливают газом, но очень экономят. Обогревают нормально только спальни, в коридорах и туалете может быть +10. Электричество - самое дорогое в ЕС. Медицина бесплатная страховая - только базовая, перечисляет Наталья, которая поселилась в немецкой семье.

"Считается все. Я не могла принимать душ каждый день, так как хозяйка говорила, что дорого. Стрижка, маникюр, сигареты, алкоголь – роскошь", - удивляется киевлянка.

Молодежь в Германии всю жизнь снимает жилье в том районе, где удастся найти работу. Например, 1-комнатная квартира на окраине Лейпцига обходится в 700 евро. При этом часовая поездка в поезде из Лейпциг - Берлин стоит 50 евро.

"Продукты дороже, чем в Украине, плюс-минус 20%, что в принципе нормально", - отмечает она.

По наблюдениям Натальи, из маленьких провинциальных городов куда -то выехали большинство трудоспособной молодежи. А города одних пенсионеров с пустыми, вымытыми шампунем улицами - немного грустное зрелище.

Франция – дорогие продукты, а в Польше и Чехии жизнь, как во Львове

Наталья Пешкова задала вопрос о жизни и иммиграции достаточно успешному преподавателю одного из ведущих университетов Парижа.

Фото: Продукты во Франции дорого стоят (unsplash.com/ilnur-kalimullin)

"Первое, что он мне сказал: мясо 25-50 евро. "Я не могу себе позволить кушать мясо каждый день. Только трижды в неделю. Рыба – дороже", - делится она.

При этом условия для жизни в Польше и Чехии не многим отличаются от украинских довоенных, например, во Львове.

"Плюсы" Украины, которых мы не замечали

Киевлянка делится своими выводами в пользу Украины:

"Мы еще очень даже неплохо жили в Украине! Я так скучаю за домом. Оказывается, что:

2 недели в очереди на запись к лору - это нормально;

пломба 80 дол - это дешево;

метро по 8 грн - это бесплатно. Когда я вернусь в Киев, я первые 2 дня буду десяток раз пересаживаться на метро и кататься, гулять по городу;

старые фасады домов - это винтаж;

пробки на дорогах - это пульс жизни и лучше, чем молчаливые города пенсионеров в Европе;

Киев - один из самых зеленых городов Европы. Столько зелени, парков и аллей не видела нигде;

латте XL в Сильпо за 0,7 евро - это дешевле воды;

мясо вырезка Novus 115 гривен - это счастье кушать "ведро";

новая профессия "за копейки" - пожалуйста. 6000 гривен - и ты сертифицированный барбер, фотограф, массажист, мастер маникюра, педикюра, йога - инструктор, фитнес тренер, тату мастер, веб дизайнер, иллюстратор, кондитер тортиков, smm и т.д.;

+23 градуса зимой в квартире в отопительный сезон - это непозволительная роскошь;

80% населения имеют так или иначе свое собственное жилье, или готовы его купить.

Это реалии Украины - несоизмеримые с возможностями, аналогичными в ЕС, резюмирует она. А ценить и понимать это люди начинают только со временем.

Напомним, мы писали, как Венгрия стала временным домом для украинки в разгар войны.