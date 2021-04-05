Как доехать в аэропорт "Борисполь" во время локдауна: основные способы

Добраться из Киева можно на экспрессе или автобусе

Строгие карантинные ограничения в Киеве с 5 апреля и работа городского транспорта по спецпропускам поставили в затруднительное положение пассажиров авиарейсов. Такси "взвинтили" цены за проезд, город остановился в автомобильных пробках, а у туристов возник риск не успеть на самолет.

В аэропорту "Борисполь" сообщили, что работают в штатном режиме. Также там рассказали, каким транспортом в период локдауна можно добраться в аэропорт без пропусков и уточнили, как будут возить пассажиров поезда и автобусы, идущие в "Борисполь".

Как будет ездить "Киев Борисполь Экспресс"

Поезда "Укрзализныци" во время локдауна в Киеве с 5 по 16 апреля будут возить пассажиров по прежнему расписанию. Для проезда спецпропуска не нужны.

Чтобы добраться в аэропорт "Борисполь" (платформа рядом с терминалом D), можно сесть на поезд на станциях "Киев-Пассажирский", "Выдубичи" или "Дарница". Полное время следования между конечными остановками – 40 минут.

Стомость проезда – 80 грн. За наличные билет можно купить в кассе, у кондуктора в вагоне или картой в автомате.

Фото: Экспресс в аэропорт "Борисполь" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Расписание поездов можно посмотреть на сайте аэропорта. Согласно расписанию, интервал в расписании поездов – от часа. Первый поезд отправляется с ж/д вокзала "Киев-Пассажирский" в 00:04, последний – в 22:51.

Как и по какой цене добраться в Борисполь на автобусе

Обычно альтернативой такси, которое с началом ограничений подорожало в несколько раз, и поезду в аэропорт, был автобус, который отправлялся с Южного вокзала станции "Киев-Пассажирский". Интервал движения – от 20 минут до 1 часа, цена за проезд - 100 гривен с человека.

По пути в аэропорт "Борисполь" автобус делает остановку около станции метро "Харьковская". Билет от этой остановки до аэропорта стоит 60 гривен. Оплатить можно только наличными.

В обратном направлении автобус отправляется от нижнего яруса терминала D (зона прибытия).

Фото: Успеть на рейс можно, изучив расписание поездов и автобусов (facebook. com/airportboryspil)

На сайте перевозчика отмечается, что актуальное расписание необходимо уточнять у диспетчеров по телефонам: 095 4310717, 097 8314932.

Альтернативные способы

Кроме официальных автобусов, везущих пассажиров в аэропорт "Борисполь" от вокзала "Киев-Пассажирский", на парковках всегда есть микроавтобусы, которые за ту же цену набирают пассажиров. Посадка осуществляется в порядке живой очереди. Такие автобусы можно найти около железнодорожного вокзала "Киев Пассажирский" и возле метро "Харьковская".

Также доехать в "Борисполь" можно и на такси. Цены будут зависеть в том числе и от загруженности дорог и ситуации с заторами. К примеру, в первый день действия ограничений на транспорте в Киеве, 5 апреля, в такси запрашивали в среднем 500-600 гривен к "Борисполю" из центра столицы.

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