ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Як доїхати до аеропорту "Бориспіль" під час локдауна: основні способи

Новость на русском → Понеділок 05 квітня 2021 16:25
Як доїхати до аеропорту "Бориспіль" під час локдауна: основні способи Фото: Аеропорт працює в штатному режимі (facebook. com/airportboryspil)
Автор: Ольга Маджумдар

Дістатися з Києва можна на експресі або автобусі

Суворі карантинні обмеження в Києві з 5 квітня і робота міського транспорту за спецперепустками поставили в скрутне становище пасажирів авіарейсів. Таксі "накрутили" ціни за проїзд, місто зупинилося в автомобільних заторах, а у туристів виник ризик не встигнути на літак.

В аеропорті "Бориспіль" повідомили, що працюють у штатному режимі. Також там розповіли, яким транспортом в період локдауна можна дістатися в аеропорт без пропусків і уточнили, як будуть возити пасажирів поїзди та автобуси, що йдуть в "Бориспіль".

Як буде їздити "Київ Бориспіль Експрес"

Поїзда "Укрзализнці" під час локдауна в Києві з 5 по 16 квітня будуть возити пасажирів за попереднім розкладом. Для проїзду спецперепустки не потрібні.

Щоб дістатися аеропорту "Бориспіль" (платформа поруч з терміналом D), можна сісти на поїзд на станції "Київ-Пасажирський", "Видубичі" або "Дарниця". Повний час поїздки між кінцевими зупинками – 40 хвилин.

Вартість проїзду – 80 грн. За готівку квиток можна придбати в касі, у кондуктора в вагоні або картою в автоматі.

Як доїхати до аеропорту &quot;Бориспіль&quot; під час локдауна: основні способиФото: Експрес в аеропорт "Бориспіль" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Розклад поїздів можна подивитися на сайті аеропорту. Згідно з розкладом, інтервал у розкладі поїздів – від години. Перший поїзд вирушає із залізничного вокзалу "Київ-Пасажирський" о 00:04, останній – о 22:51.

Як та за якою ціною дістатися в Бориспіль на автобусі

Зазвичай альтернативою таксі, яке з початком обмежень подорожчало в кілька разів, і поїзда в аеропорт, був автобус, який їхав з Південного вокзалу станції "Київ-Пасажирський". Інтервал руху – від 20 хвилин до 1 години, ціна за проїзд - 100 гривень з людини.

По дорозі в аеропорт "Бориспіль" автобус робить зупинку біля станції метро "Харківська". Квиток від цієї зупинки до аеропорту коштує 60 гривень. Сплатити можна лише готівкою.

У зворотному напрямку автобус вирушає від нижнього ярусу терміналу D (зона прибуття).

Як доїхати до аеропорту &quot;Бориспіль&quot; під час локдауна: основні способиФото: Встигнути на рейс можна, вивчивши розклад руху поїздів та автобусів (facebook. com/airportboryspil)

На сайті перевізника зазначається, що актуальний розклад необхідно уточнювати у диспетчерів за телефонами: 095 4310717, 097 8314932.

Альтернативні способи

Окрім офіційних автобусів, що везуть пасажирів в аеропорт "Бориспіль" від вокзалу "Київ-Пасажирський", на парковках завжди є мікроавтобуси, які за ту саму ціну набирають пасажирів. Посадка здійснюється у порядку живої черги. Такі автобуси можна знайти біля залізничного вокзалу "Київ-Пасажирський" та біля метро "Харківська".

Також доїхати до "Борисполя" можна й на таксі. Ціни будуть залежати в тому числі й від завантаженості доріг і ситуації з заторами. Наприклад, в перший день дії обмежень на транспорті в Києві, 5 квітня, в таксі запитували в середньому 500-600 гривень до "Борисполя" з центру столиці.

Нагадаємо, ми називали головні способи, як подорожувати безпечно.

Раніше також повідомлялося, що заважає розвивати туризм в Україні в нових реаліях пандемії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Відпочинок в Україні курорт отпуск отдых путешествие
Відпочинок в Україні
Точки зору
Андрій Рибаков
Гроти та монастир в печері: незвичайна локація на Буковині, яку варто побачити
Андрій Рибаков
засновник youtube-каналу "Таємна Мапа"
Анна Романова
Старі правила вже не працюють: що заважає Україні розвивати туризм у нових реаліях
Анна Романова
експертка з розвитку туризму
Олег Васильєв
Маршрути на літо: куди можна поїхати на відпочинок в Україні у новому сезоні
Олег Васильєв
автор влогу "Железные магистрали"
Олексій Войцеховський
Плани на новий сезон: який курорт Азовського моря вибрати для відпустки влітку
Олексій Войцеховський
Всі точки зору