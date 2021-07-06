Многочасовые ожидания. Туристам раскрыли детали о первых днях отпуска в отеле

Отдых на курортах Египта, Турции, или любой другой страны, куда из Украины летают чартеры в пик сезона, часто начинается с ожидания своего номера в отеле. Нередко бывает так, что даже выбрав тур с максимально удобным временем прилета и вылета, путешественники часто попадают в "отельные паузы" из-за переноса рейсов.

Хотя большинство отдыхающих знают о стандартном времени заселения в гостиницу, которое действует в большинстве стран мира – 14:00, все же ждать много часов после утомительных перелета и трансфера готовы далеко не все.

Вопрос, что делать при раннем прилете и позднем заселении, туристы обсуждают на форумах с опытными путешественниками и туристическими агентами.

"В хорошем отеле заселят в течение часа"

Лето - пиковая пора для туристических поездок в курортные страны. По данным туристических экспертов, в топе популярных среди украинцев остаются Турция и Египет, к которым недавно добавились также курорты Греции и Черногории.

В низкий сезон из-за нехватки гостей отели часто заселяли туристов раньше установленного времени – обычно сразу после приезда и регистрации на ресепшене, а также оперативно приглашали на завтрак.

Но с растущей загруженностью отелей отдыхающие все чаще сталкиваются с ситуацией, когда им приходится ждать своей комнаты, которую в 12 часов должны освободить предыдущие постояльцы.

Фото: Часто ранний перелет сопровождается поздним заселением в отель, когда номера приходится ждать очень долго (unsplash.com)

"Приезжаем в отель около 6 утра – получается, ждать заселения до 14 часов? Нам сказали, можно подождать и около бассейна", — спрашивают на тематических форумах туристы.

Многие опытные путешественники отвечают, что лучший вариант – переодеться и отправиться к морю, а вещи оставить на хранение в отеле. Вот что советуют туристы на вопрос при раннем приезде в отель:

- "Как повезет. Услугами отеля можете пользоваться сразу после регистрации. Заселить могут или раньше, или за отдельную плату, или в 14 часов. Это зависит от заполненности отеля и настроения менеджера ресепшена";

- "В нормальном отеле заселят в течение часа - полтора, во время ожидания предложат напитки, оденут браслеты и на завтрак пригласят";

- "На завтрак не попадаете, но после 10-ти вам выдадут браслеты. С ними уже можете получить пляжные полотенца и перекусить на баре. А у бассейнов можете быть хоть с 6 утра. Возьмите в ручную кладь купальник и вьетнамки. Чемоданы оставляйте на рецепции и - загорать. Если близко - можно сразу в море. И не надо совать им доллары - и так поселят";

Фото: Один из лучших вариантов ожидания заселения - просто пойти на море (unsplash.com/s-well-oj0zeY2Ltk4)

- "Шоколадка + пачка сигарет, и "золотой ключик" у вас в кармане. И большим не балуйте, не оценят";

- "Ездим в Египет более 10 лет, ни разу не ждали. Кормили и заселяли сразу";

- "У меня просили 150 долларов, через пару минут скинули до 50, 30, а потом и 20. И дали по нашей просьбе сразу номер с видом на море";

- "Если отель переполнен, то никакие доллары не помогут. Просто их заберут, а вы все равно будете ждать до 14:00".

"В день прилета завтрак не полагается"

Между тем, туристические агенты предупреждают туристов: общепринятое международное время поселения в отель – 14:00, выселения – 12:00. Рассчитывать на другой подход туристам не стоит, тем более не стоит требовать заселиться раньше.

Многие туристы думают, что как только прилетели в страну на отдых, приехали в отель, так у них и "все включено". Это не так, отвечает в комментариях на форуме в Facebook специалист по туризму Ольга Грановская.

"До момента заселения у вас наоборот все "выключено". Можно только ходить по территории. Не положен завтрак, даже если вы прилетели рано утром. А когда все "включат"- это момент заселения в 14:00, иногда это 15:00 – в зависимости от отеля", — пишет эксперт.

Только с момента заселения можно будет пользоваться барами, ресторанами, заселиться в номер.

"Выключат" ваше "все включено" в крайний день в 12:00, иногда это 11:00. Не положен обед и ужин. Ну а если вам повезло и заселили раньше 14:00, то спасибо отелю", — отмечает она.

Раннее заселение можно получить, если забронировать дополнительную ночь заранее. Но если чартер поменяет время вылета с утра на вечер, эта доплата просто пропадет, добавляет Ольга Грановская.

Фото: Раннее заселение можно получить, если забронировать дополнительную ночь заранее (unsplash.com/toa-heftiba)

"Можно на месте попытаться доплатить или договориться, если у отеля есть места и добрая воля, они заселят пораньше. Но если нет, это их право, и требовать это на том основании, что "неправда, а нас всегда селили сразу" неэтично. Есть правила - и отель никак не связан со временем вашего прилета ", — предупреждает она.

Не стоит ложиться спать на диванах на ресепшене, как часто делают наши туристы, предупреждает директор туристического агентства "DIO TRAVEL" Дмитрий Волков на своей странице в Facebook.

Если путешественники не согласны ждать несколько часов до обеда и хотят заселиться сразу, для них возможны два варианта разрешения ситуации.

"Можно заказать "раннее заселение". Стоимость данной услуги обычно примерно такая, как стоимость одной ночи в отеле. Тогда вас гарантированно сразу заселят", — рекомендует специалист.

Другой вариант – чаевые сотруднику, пишет он. Отблагодарить можно деньгами или подарком. Сумма благодарности может составлять 10-30 долларов.

Напомним, ранее мы писали, что в Словению украинцев пускают без карантина.

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