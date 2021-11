"До восстановления далеко". Темпы роста туризма в Европе оказались медленнее, чем прогнозировали

Несмотря на то, что спрос на поездки в Европу в последнее время увеличился из-за высоких показателей вакцинации, былых объемов туристических поездок вряд ли возможно достичь ранее 2024 года.

Такие выводы были сделаны в ежеквартальном отчете European and Tourism Trends and Prospects, подготовленном Европейской туристической комиссией (ETC). Документ анализирует влияние текущей ситуации с COVID-19 на сектор путешествий и туризма, сообщает SchengenVisaInfo.com.

Согласно отчету, вопреки заметному росту числа международных туристов в европейских странах в пик летнего сезона, к концу этого года ожидается, что число международных туристов на этом континенте будет на 60% ниже показателей 2019 года.

Кроме того, было обнаружено, что количество туристов из Европы по-прежнему снижается на 77% по сравнению с показателями 2019 года.

"Из нашего последнего ежеквартального отчета "Тенденции и перспективы развития туризма в Европе" ясно видно, что программы вакцинации уже сыграли важную роль в восстановлении путешествий. Внедрение вакцин против COVID-19 имело жизненно важное значение для упрощения въездных требований и повышения привлекательности путешествий в летний сезон. Однако усилий по вакцинации будет недостаточно", — заявил президент ETC Луис Араужу.

Фото: К концу года число международных туристов Европе ожидается на 60% ниже показателей 2019-го (unsplash.com/tamara-malaniy)

Он также подчеркнул, что по мере приближения зимних месяцев очень важно продолжать восстанавливать свободу передвижения в Европе. По его мнению, это нужно делать, "вводя более последовательные подходы к путешествиям как внутри, так и за пределами Европейского Союза".

Путешествия активизировались благодаря вакцинации от COVID - отчет

В ETC также спрогнозировали, что в следующие шесть месяцев больше европейцев планируют путешествовать. В отчете подчеркивается, что две трети европейских граждан намерены путешествовать в осенне-зимний период, что свидетельствует о положительной тенденции для туризма в ЕС.

Высокий уровень вакцинации против COVID в европейских странах позволил гражданам насладиться более активным, чем ожидалось, летним сезоном. Кроме того, по данным ETC, запуск цифрового COVID-сертификата ЕС также помог упростить процесс путешествий и позволить полностью вакцинированным гражданам более свободно путешествовать в другие страны.

По данным аналитиков организации, в результате внутрирегиональные поездки довольно быстро выросли, составив 85% от общего числа международных прибытий в Европу в2020-м, по сравнению с 77%, зарегистрированными в 2019 году.

Фото: Больше всего ночевок туристов среди стран ЕС зафиксировали в Греции (unsplash.com/massimiliano-donghi)

В отчете подчеркивается, что Греция продемонстрировала динамичный рост количества ночевок (отельных размещений), даже несмотря на то, что количество международных прибытий было слабым. Самый значительный рост числа прибытий по сравнению с 2019 годом был отмечен в Хорватии, которая в сентябре приняла 1,9 миллиона туристов.

С другой стороны, в Чехии было зафиксировано самое резкое снижение туристических поездок. В основном - из-за строгих правил въезда, введенных с целью остановки распространения коронавируса.

Несмотря на то, что европейские путешествия в этом году имели позитивные результаты, в ETC подчеркнули, что "впереди еще долгий путь", ведь количество международных туристических прибытий в Европу в середине года снизилось на 77%.

