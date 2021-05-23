"Изюминка" региона: на Закарпатье открыли интересную для туристов локацию

Закарпатская область известна многими туристическими локациями. Впрочем, интересны путешественникам не только экскурсии в Ужгороде, Мукачево или бальнеологические курорты в Берегово.

Есть на Закарпатье локация, которая потенциально могла бы привлекать в регион много туристов. Это - детская железная дорога в Ужгороде.

В европейских государствах давно существует практика сохранения таких объектов. Однако в Украине с этим сложнее. Но недавно появились и хорошие новости: детская железная дорога уже в который раз возобновила работу. В то же время неизвестно, надолго ли ее открыли и ждет ли железную дорогу забвение в будущем. В этом материале расскажу, чем интересна эта локация.

Чем уникальна детская железная дорога в Ужгороде

Для начала - немного истории. Внешкольное учебное заведение, которое ориентируется на обучении детей железнодорожным специальностям, открылось в Ужгороде еще в 1947 году. Было построено 1 км 200 метров железнодорожных путей стандарта 750 мм.

Дорога разместилась вдоль реки Уж. Одна станция находится возле Театральной площади. Станция раньше носила названия Сталинская, Пионерская, а сейчас - Молодежная. Вторая остановка - возле парка культуры и отдыха, называется Парк. Учебные классы, вокзал и касса находятся на станции Молодежная.

Схема оборота поезда по станции - довольно своеобразная. Из-за нехватки свободной земли под строительство двухпутного участка возле вокзала, его построили до въезда на станцию.

Поезд головой заезжает в тупик, пассажиры высаживаются, затем состав задним ходом едет на разъезд. Локомотив по смежному пути обгоняет состав, и затем опять задним ходом подает поезд под посадку.

Фото: Тепловоз ТУ2-098 (uk.wikipedia.org/Jan Pešula)

60 лет назад маневры проводились на двухпутном участке с пассажирами, и потом поезд хвостом ехал к платформе. Однако из соображений безопасности маневры стали производить без пассажиров.

На станции Парк оборот поезда осуществляется по классической схеме – пока пассажиры выходят из вагонов или садятся в них, локомотив едет в тупик и по обгонному пути следует в другой конец состава и затем цепляется к нему, чтобы отправиться на станцию Молодежная.

Ужгородская детская железная дорога уникальна еще тем, что при строительстве здесь применили элементы инфраструктуры узкоколеек Закарпатья, построенных еще во времена Австро-Венгрии.

Фото: У Закарпатской детской железной дороги - сложная история (wikimedia.org/Vojtěch Dočkal)

В середине 1960-х годов на смену электрожезловой системе пришла полуавтоматическая блокировка, вместо семафоров были смонтированы светофоры. Однако, все четыре стрелки являются ручными до сих пор. Подвижной состав, который используется сегодня – это тепловоз ТУ2 и два вагона ПВ-40.

Железная дорога то работала, то закрывалась

До 2007 года включительно детская железная дорога в Ужгороде работала каждый сезон. Даже после большого паводка в конце 90-х годов, дорогу восстановили и возобновили ее работу. Однако в 2008 году Львовская железная дорога решила закрыть свое внешкольное учреждение в Ужгороде. Причиной стало якобы малое количество учеников и убытки, которые приносит это подразделение.

В заброшенном состоянии дорога и поезд простояли до лета 2009 года. Движение возобновилось.

Фото: Классические схемы окраса локомотива Ужгородской детской железной дороги (facebook.com/uzh.railway)

Однако затем снова настал период забвения, который продолжался до 2016 года. После ремонтных работ на станциях, путях и восстановления вагонов и локомотива, летом запустили движение. Также возобновили учебный процесс.

Во время многочисленных переговоров между чиновниками разных уровней и руководством Львовской железной дороги, сошлись на том, что объект будет передан в коммунальную собственность Ужгорода. Но дальше разговоров дело не пошло.

Весной 2020 года из-за масштабного карантина в Украине детские железные дороги были закрыты. При этом все готовились возобновить учебный процесс в любой момент, кроме двух дорог – в Ужгороде и Луцке.

На протяжении осени и зимы региональные дирекции приняли решение сократить персонал и закрыть учебную часть. Это стало сигналом к тому, что обе дороги будут закрыты. Тему ликвидации уникальных объектов регулярно освещали в прессе и соцсетях.

Фото: Ужгородская железная дорога в 1952 году. Уже в то время ее приезжали смотреть гости из разных регионов (facebook.com/uzh.railway)

Общественность требовала не допустить разгрома детских железных дорог. Итогом резонанса стала договоренность между Львовской железной дорогой и городским советом Ужгорода о льготах по уплате земельного налога и участие местной общины в финансировании расходов на содержание узкоколейки.

Вместе с тем Луцкая дорога официально остается закрытой. 30 апреля 2021 года малую железную дорогу Закарпатья торжественно открыли.

Фото: Детскую железную дорогу открыли в августе 1947 года в День железнодорожника (facebook.com/uzh.railway)

В процессе четвертого "воскрешения" детской железной дороги стало известно, что не решен вопрос возобновления учебного процесса. Тогда, чиновники пообещали, что дети смогут продолжить учебу и практику.

Однако, по состоянию на 8 и 9 мая, когда поезд совершал традиционные рейсы, штат специалистов не был восстановлен. Кроме этого, все выходные дни, начиная с 30 апреля, проезд является бесплатным из-за отсутствия кассового аппарата.

Таким образом, за 5 дней дорога получила убытки на сумму около 50 тысяч гривен. Эти два обстоятельства вызывают опасения, что детскую узкоколейку открыли на короткий период, а затем последует очередное забвение.

Надеемся, такого не случится, и одна из многих туристических локаций региона все же будет доступна к просмотру и экскурсий.

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