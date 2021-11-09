Десятки тысяч туристов в день: масштабная выставка на фоне египетских пирамид стала популярной фотолокацией

В Египте открылась уникальная выставка скульптур рядом со знаменитыми пирамидами. Под открытым небом представлены впечатляющие экспонаты современного искусства 10 ведущих художников на тропе вокруг 4500-летних исторических строений на плато Гиза, сообщается на сайте ЮНЕСКО.

Выставка "Forever is Now" открылась под эгидой этой организации, ведь даже само место внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. С первых дней экспозиция стала популярной фотолокацией – ее посещают около 20 тысяч человек в день, чтобы попозировать одновременно на фоне пирамид и современных скульптур.

Сделать уникальные кадры на память можно еще до 17 ноября, а входной билет – стандартный для входа к пирамидам.

Известные скульпторы и знаковая локация

Выставку "Forever is Now" организовывают с помощью ЮНЕСКО ежегодно в престижных местах Каира, таких как Египетский музей в 2017 году и Дворце Маниала в 2018-м.

В 2019 году выставка проходила в Исламском Каире (исторический квартал города с дворцовым комплексом), еще одном объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: Впервые современные скульптуры можно сфотографировать на фоне пирамид (instagram.com/giantletter)

Эти выставки в исторической обстановке оживили древние локации и "проложили путь" к первой международной (четвертой по счету) выставке у пирамид Гизы, сообщается на сайте организации.

Возле пирамид можно посмотреть и пофотографировать скульптуры известных художников из разных стран. Среди участников – итальянский художник Лоренцо Куинн, египетский художник Моатаз Наср, художник египетского происхождения из Лос-Анджелеса Шерин Гиргис, британские художники Шустер и Мозли, Стивен Кокс РА, саудовский художник Его Королевское Высочество принц Султан Бен Фахад, американка Гизела Колон, бразилец Жоао Тревизан, француз JR, россиянин Александр Пономарев.

Фото: Произведения искусства привлекли тысячи туристов (facebook.com/Elva Margariti)

"Помещая объекты наследия в центр коллективного опыта, выставка не только соединяет прошлое с настоящим, но также демонстрирует силу искусства и поддерживает восстановление творческого сектора после пандемии", - отмечают в ЮНЕСКО.

Фото: Симфолические инсталляции создали 10 известных скульпторов (facebook.com/ArtDEgypte)

Как и когда можно попасть на выставку

В 2021 году выставка в таком знаковом месте Египта открылась впервые. Туристам скульптуры доступны с 21 октября, а завершиться выставка должна была 7 ноября, но экспозицию решили оставить открытой еще до 17 ноября, говорится на странице организаторов - объединения Art D'Egypte.

Фото: Туристы делятся фотографиями на фоне новых достопримечательностей Египта (facebook.com/ArtDEgypte)

"Любовь, которую мы получили в Египте и от всего мира за последние недели, была ошеломляющей. Мы начали проект, чтобы демократизировать искусство. Мы принимаем более 20000 посетителей в день со всех провинций Египта на #ForeverisNow, включая обычные школьные и университетские экскурсии", - написали об успехе проекта организаторы и призвали делиться своими снимками с выставки в соцсетях.

Фото: Из-за популярности локации выставку продлили на 10 дней (facebook.com/ArtDEgypte)

Отмечается, что выставка открыта для публики до 17 ноября ежедневно с 9:00 до 16:00. Чтобы посмотреть работы скульпторов, требуется только плата за вход к пирамидам (200 египетских фунтов, что в эквиваленте составляет 330 грн).

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