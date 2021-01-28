Десятки курортных стран: где украинцы смогут отдохнуть этим летом

Названные направления чартерных рейсов в новом сезоне
Летний отдых за границей в 2021 году становится все ближе – уже не только курортные страны планируют, как будут принимать туристов после пандемии. К новому туристическому потоку готовится и авиация.
Например, авиакомпания Bulgaria Air после двухлетнего перерыва возобновит полеты в Софию из Украины с конца апреля. А SkyUp начнет летать на Мальту с конца мая.
Новые рейсы в теплые страны
Национальная болгарская авиакомпании Bulgaria Air возобновит полеты в Украину с 30 апреля, сообщает lowcost.ua. Расписание рейсов составлено так, чтобы обеспечить удобную стыковку на внутренних рейсах в Варну.
Самолеты болгарского перевозчика будут летать из Киева в Софию трижды в неделю – в понедельник, среду и пятницу. Длительность прямого перелета – 1 час 40 минут.
Стоимость билетов – от 89 евро в одну сторону (включая перевозки 23 кг багажа и 10 кг ручной клади).
Пока же в Болгарию можно улететь прямыми рейсами SkyUp - до 27 февраля, и Windrose Airlines – до конца марта.
Авиакомпания SkyUp также объявила о новом маршруте на лето – Киев-Валлетта (Мальта) с 29 мая. Отправиться в курортную страну можно будет дважды в неделю – в среду и субботу. Продолжительность перелета – 3 часа 20 минут.
Билеты стоимостью от 1325 гривен в одну сторону доступны до конца сентября. Провоз багажа оплачивается отдельно.
Чартеры полетят на новые курорты
Тем временем для летнего отдыха украинцев могут стать доступными гораздо больше стран, чем этой зимой. К началу летнего сезона авиации ИАТА 2021 (29 марта – 25 октября) Государственная авиационная служба Украины определила список из 29 стран, куда позволят выполнять чартерные рейсы из Украины.
В документе отмечается, что частота рейсов не ограничена – но минимум авиакомпания должна осуществлять перевозку пассажиров по маршруту не менее 3 раз в месяц или не реже одного раза в неделю.
В список внесли аэропорты 29 стран, из которых некоторые авиакомпании осуществляют чартерные рейсы и сейчас. Например, Египет, Мальдивы, Доминикану, Танзании.
Полный список направлений, куда украинцы смогут отправиться прямыми рейсами без пересадок летом 2021 года, выглядит так:
Египет: Хургада, Шарм-эль-Шейх, Таба, Луксор, Асуан, Марса Алам;
Греция: Ираклион, Родос, Корфу, Ханья, Кос, Закинтос, Араксос, Превеза;
Грузия: Батуми;
Израиль: Эйлат;
Доминикана: Пунта-Кана, Ла Романа;
Шри-Ланка: Коломбо;
Италия: Римини, Форли, Венеция, Палермо, Пескара, Неаполь, Брешия, Бергамо, Верона, Тревизо, Болонья, Турин;
Китай: Санья, Хайкоу;
Испания: Тенерифе, Фуэртевентура, Ла Пальма, Гран Канария, Ланзароте, Аликанте, Малага, Пальма-де-Мальорка, Реус, Жирона, Валенсия, Барселона, Ибица;
Марокко: Агадир, Касабланка;
Таиланд: Пхукет, Краби, Утапао;
Мальдивы: Мале;
Мальта: Лука;
ОАЭ: Фуджейра, Рас-эль-Хайма, Дубай, Шарджа;
Танзания: Занзибар;
Португалия: Фуншал, Порту-Санту, Фаро;
Албания: Тирана;
Болгария: Варна, Бургас, Пловдив;
Индия: Гоа;
Индонезия: Денпасар (Бали);
Куба: Варадеро;
Хорватия: Сплит, Дубровник, Пула, Риека;
Кипр: Пафос;
Словения: Марибор, Любляна;
Вьетнам: Камрань;
Турция: Анталия, Даламан, Измир, Бодрум, Эрзурум, Стамбул, Алания, Газипаша, Кайсери;
Тунис: Монастир, Енфида, Джерба;
Иордания: Акаба;
Черногория: Тиват, Подгорица
Кстати, авиакомпания МАУ решила продолжить семь чартерных маршрутов, которыми украинцы летают на курорты зимой, и в весенние месяцы.
Например, в Доминикану прямым рейсом авиакомпании можно будет летать до 12 мая, на Мальдивы – до 30 марта, на Шри-Ланку – до 12 марта.
При этом египетский курорт Марса-Алам будет доступен без пересадок до 27 марта. В турецкий Кайсери из Киева можно будет улететь до 5 марта, из Харькова – до 2 марта. Полететь в Узбекистан (Ташкент) чартерным рейсом можно будет до 30 марта.
Напомним, мы писали, которая популярная страна открывается для украинских туристов 1 февраля.
Также мы рассказывали, где будут отдыхать украинцы этой весной.