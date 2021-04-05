Деликатесы, замки и теплое море: сколько стоит отдых в Албании весной

Майские праздники в Европе в 2021 году на солнечном курорте – вполне осуществимая мечта. С конца апреля популярная балканская страна станет еще доступнее для украинцев.

С 25 апреля в Тирану, столицу Албании, начинается полетная программа из Киева. Чартерные рейсы пять раз в неделю будет осуществлять авиакомпания SkyUp. С 27 мая запланированы рейсы дважды в неделю из Харькова, Львова и Запорожья.

Многие туристические компании уже формируют туры и предлагают отдых в самых интересных местах Албании.

Самая загадочная страна Европы

Такая репутация у Албании сформировалась благодаря объединению культур и богатой истории. В Албании большинство жителей – мусульмане, поэтому иногда страну называют "новой Турцией".

Фото: Албания - страна с древней историей (pixabay.com)

Албания – маленькая балканская страна, которая находится на побережье Адриатического и Ионического морей, а ее города и поселки расположились у подножия или на склонах живописных гор.

В этой стране есть много достопримечательностей, ради которых стоит ехать сюда с экскурсионными турами. Например, город с османской архитектурой Гирокастра, который внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Или древний город Бутринти в 15 километрах от курорта Саранда, которые называют "новой Троей". Это археологический музей-заповедник, в котором находится самый большой в мире акрополь.

Или же цитадель Берат 13 века находится в 123 километрах от Тираны. Еще один город-музей в списке ЮНЕСКО. Замок Берат - одно из наиболее известных туристических мест на возвышенности над городом.

Фото: Источник "Голубой глаз" (worldlist.travel)

Живописная природа – карстовый источник "Голубой глаз" на курорте Ксамиль. Оно кажется бездонным, а вода в нем - ледяная. Также стоит посетить национальный парк Логара – горы, покрытые соснами и захватывающих дух вид на море.

Туристические эксперты отмечают, что стоимость отдыха в Албании находится в одинаковом ценовом диапазоне с Черногорией. Основное отличие - в Албании нет вилл, а только отельная база, которая очень динамично развивается.

За ухоженные чистые пляжи, лазурное теплое море эту страну называют "европейскими Мальдивами".

Гостеприимство и еда

По данным украинских туристических экспертов, в минувшем году Албания заняла четвертое место по популярности после Турции, Египта и Черногории. Побывавшие там туристы стремятся вернуться, вспоминая гостеприимство местных жителей и вкусную кухню.

"В Албании действительно очень вкусные морепродукты. Например, мидии в вине или спагетти с морепродуктами", - рассказала РБК-Украина Евгения Мельник, директор туристического агентства "Мадагаскар".

Она добавляет, что во время экскурсий туристы дегустируют коньяк и вина. В конце апреля и марта она советует совмещать экскурсионные туры с возможностью купаться в море.

Фото: Отдых в Ксамиле (pixabay.com)

"Купание в море возможно на побережье Адриатики – на курорте Дуррес. Там самое теплое море: в это время вода прогреется до 21 градуса", - подсказывает специалист.

Евгения Мельник советует, куда стоит отправиться туристам, которые хотят открыть для себя Албанию с разных сторон.

Ресторан в Ксамиле с трассой и видом на море: бирюзовое море, белый песок и огромная порция мидий в белом вине.

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Старый город в Круе - царство древней Албании. Старинная улица, ведущая к сувенирному базару 15 века. Крепость и усадьба-музей 1700 года. Там сохранились предметы быта, одежда, детские игрушки, мебель и обстановка комнат.

"Сувенирный рынок в Круе - это лучшее место для покупки сувениров. Ажурные изделия из серебра в технике филигрань можно купить только там", - подсказывает турагент.

Фото: Город Берат (pixabay.com)

Старая часть города Берат. Прошли века, а в старом городе все так же живут люди, разводят коз и кур. Там продают потрясающие вышивки и кружево. Есть уникальная церковь, а сверху открывается красивейшая панорама.

"Рекомендую попробовать здесь настоящие албанские блюда: фергес-запеканка, тав коси-тушеная баранина, пешку-албанская уха, а к кофе закажите шэндетли - это очень вкусный албанский десерт", - перечисляет самые вкусные блюда турагент.

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Саранда - юг Албании. Здесь вид на остров Корфу, рестораны, бары.

"Мне больше всего запомнился закат, бутылочка вина, козий сыр и фотосессия на камнях", - вспоминает Евгения.

"Голубой глаз" и река Быстрица - "место силы" в Албании. Родник в форме глаза невероятной синевы: от центра вода насыщенного тёмно-синего цвета, а по краям - ярко-голубого. Из него вытекает река Быстрица лазурного цвета. Место - в окружении природного парка.

Сколько стоят туры в Албанию

Албания - это не только отдых на пляже. Страну нужно изучать: ездить и знакомиться с ее историей и культурой, пробовать национальные блюда, отмечает Евгения Мельник.

"Поэтому я рекомендую определиться с тем, что вы хотите посмотреть, и после этого выбрать курорт и отель", - рекомендует специалист.

Фото: Туристы ценят албанскую кухню (pixabay.com)

Она приводит примеры экскурсионных туров, в которых можно совместить отдых на море и отдых в Албанских Альпах.

Например, проживание 2 ночей в горном поселке Разма с возможностью посетить пещеры и сходить в горный поход. А после этот - 5 ночей на курорте Дуррес с возможностью искупаться в море и посетить экскурсии: Круя, Беррат, продегустировать албанский коньяк, побывать в национальном парке Дайти, посетить северную Македонию и албанские фьорды - озеро Коман.

- от 15600 гривен на человека на 7 ночей.

Или - экскурсионный тур, в котором можно будет увидеть два моря, север и юг Албании, посетить источник "Голубой глаз", Крую, город-музей Беррат с дегустацией вин на винодельне Чобо.

- от 12550 гривен на человека на 7 ночей.

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У туристической компании "Farvater" вдвоем отдохнуть в 4* отеле с завтраками на курорте Влера обойдется в 18700 гривен (520 евро) с вылетом 29 апреля, в 4* в Дурресе – от 19131 гривен, в 5* во Влере – от 20606 гривен с вылетом на ту же дату.

У туристической компании "Piligrim" неделя на двоих на курорте Саранда в 3* отеле с завтраками с вылетом 6 мая – 21278 гривен, в Дурресе – от 22161 гривны с вылетом на ту же дату, в 4* в Ксамиле – от 22165 гривен с вылетом 29 апреля, в 5* в Дурресе – от 23675 гривен с вылетом 25 апреля.

Фото: Курорт Саранда (pixabay.com)

К слову, Албания остается страной, открытой для международного туризма. Граждане Украины могут ездить в Албанию без ПЦР-тестов и прохождения карантина.

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