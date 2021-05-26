На берегу под пение птиц: лучшие места Украины для отдыха на природе

Интересные локации для "дикого" уикенда в палатках

Отдохнуть вдали от города, почувствовать себя частью природы и отвлечься от суеты – причины, по которым все больше украинцев выбирают провести выходные или отпуск в палатках.

Кроме романтики звездного неба, тишины и готовки еды на костре, у этого вида отдыха есть неоспоримое преимущество – бюджетность. Ведь из списка трат можно вычеркнуть строку "отель".

Впрочем, размещение на открытом пространстве требует безопасности и минимальной инфраструктуры – доступа к питьевой воде, продуктам питания, медицинской помощи. Мы подобрали лучшие локации для кемпинга, которые проверены украинцами на протяжении уже многих лет.

Поближе к югу: море, пеликаны и лиман

Кинбурнская коса (полуостров) находится между Черным морем и Днепро-Бугским лиманом в Николаевской области на границе с Херсонской. Для любителей "дикого" отдыха эта локация – must visit.

Фото: Кинбурнская коса (mk-oblrada.gov.ua)

С одной стороны, там достаточно пустынно, чтобы отвлечься от городской суматохи, с другой – горожане не почувствуют себя затерявшимися в глуши. Это место летом довольно популярно у ценителей подобного отдыха на природе.

На косе находятся три села: Покровка, Васильевка, Покровские Хутора. Обычно кемперы разбивают палатки на пляже в границах населенного пункта. В Васильевке на берегу Днепро-Бугского лимана есть обустроенный кемпинг, поэтому даже свою палатку везти необязательно.

Отдых на Кинбурнской косе – это шум ветра, чистое море, белоснежная линия песчаного пляжа с ракушками, степная растительность, лес и озера. Можно увидеть пеликанов, журавлей и зайцев.

Фото: Палатки на Кинбурской косе (mk-oblrada.gov.ua)

На полуострове насчитывается 400 озер, но есть и болота, в которые могут угодить неопытные туристы. Зрелищное место – стык Днепро-Бугского лимана и Черного моря, где встречаются потоки воды. В этом месте запрещено купаться из-за сильного течения.

Херсонщина: в окружении оленей и птиц

В Херсонской области на Черном море находится одно из самых популярных мест для отдыха в палатках – остров Джарылгач рядом со Скадовском. Ежедневно из города отправляются кораблики с туристами на экскурсию в заповедную локацию.

Остров имеет протяженность 40 километров, на нем находится Джарылгацкий национальный природный парк. Обычных поселений на территории нет – на берегу острова разбиты палаточные городки и камышовые бунгало, в которых можно арендовать место заранее. Для отдыхающих обустроили минимальную инфраструктуру – душевые кабинки, кухонную зону, подвоз пресной воды.

Фото: Остров Джарылгач (kirillovka.ks.ua)

На острове есть много шансов увидеть животных вблизи, они привыкли к присутствию людей на пляжах и в палатках, рассказал РБК-Украина путешественник Ярослав Козак.

"Остров стал настолько популярным и "раскрученным", что в минувшем году яблоку негде было упасть. Природой он очень похож на Бирючий остров – олени и лани подходили в 5-6 утра на расстояние в 300-400 метров к местам ночевки людей", — рассказал он.

Национальный парк пытается регулировать поток туристов, и на острове есть заповедные места, куда нельзя заходить. Остальная территория доступна и разрешения не требуются.

"На острове проводят экскурсии на машинах, и можно увидеть животных. Мы видели муфлонов – есть также олени, лани, дикие свиньи, много зайцев, а ночью енотовидные собаки выпрашивают еду. Также огромное количество птиц", — перечисляет путешественник живность, с которой соседствуют кемперы.

Волынь: на берегу целебного озера

В Волынской области находится популярная туристическая зона – Шацкие озера, группа из трех десятков водоемов среди лесных массивов. Природа на территории охраняется Шацким национальным природным парком.

Фото: Озеро Свитязь (wikipedia.org)

При этом на Шацких озерах расположено немало лагерей и кемпингов. Одна из самых популярных локаций для отдыха с палаткой – озеро Свитязь, второй по величине природный водоем в Украине. Его площадь – 27,5 кв. км. Чистота озера объясняется тем, что оно подпитывается исключительно подземными водами, и в него не впадает ни одна река.

На озеро Свитязь едут за "омоложением" и оздоровлением – вода в водоеме насыщенна полезным для кожи глицерином и серебром.

Берег у озера Свитязь – чистый, вода прозрачная. Вокруг шумит лес, поют птицы. Кроме купания в озере, туристы гуляют по лесу, собирают ягоды и грибы. Также любители могут половить рыбу. Посередине озера есть остров, но в данное время он является заповедной зоной для гнездования птиц, поэтому расположиться с палаткой там не получится.

Николаевская область: каньон и река с мистическим названием

Возле села Актово в Вознесенском районе Николаевской области есть необычный каньон с каменными валунами. Это долина с рекой, берега которых – скалистые холмы. Это место называют Долиной дьявола, а саму реку – Мертвовод.

Впрочем, на названиях мистика заканчивается. По легенде, на территории Актовского каньона жили скифы, а умершего царя отправили вниз по реке.

Локацию давно облюбовали любители активного отдыха. Здесь останавливаются с палатками также и семьи с детьми. Палатки разбивают на берегах реки в тени деревьев и купаются в теплой воде. Летом каменные валуны сильно нагреваются от солнца, поэтому размещаться для отдыха стоит на более зеленых участках.

Фото: Актовксий каньон (ua.igotoworld.com)

Заняться в необычной локации есть чем – неподалеку находится красивейший Трикратский лес с богатой растительностью, по скалам можно подниматься любителям скалолазания. К слову, каньон называют Гранд каньоном в миниатюре.

На стыке четырех регионов: скалы и рафтинг

Еще одна живописная локация для отдыха – Днестровский каньон. Он считается самым большим в Европе и по некоторым опросам – одним из семи чудес Украины. Его длина составляет 250 км, а река Днестр по дороге в Черное море совершает множество поворотов среди скалистых и пологих берегов, что обеспечивает завораживающие виды сверху. К слову, скалам на берегу Днестра – до 400 миллионов лет.

Каньон растянутся на четыре области, поэтому на берегах можно найти немало организованных палаточных лагерей для детей и взрослых. Например, в селе Лука Ивано-Франковской области можно расположиться в палатке или типи (вигваме) со всеми удобствами, питанием и возможностью взять на прокат снаряжение для активного отдыха.

Фото: Отдых на Днестре (pohod.org.ua)

Для самостоятельного отдыха в палатках туристы часто останавливаются вблизи сел, в которых можно набрать питьевой воды и купить еды в магазинах.

В этой местности можно найти как пологие берега с лугами, на которых цветут ромашки, так и с отвесными скалами. Например, на территории Залещицкого района Тернопольской области.

Впрочем, обычно скалы не являются неприступными – местные жители протоптали среди камней тропы и ступени для связи с "верхним" миром.

Летом кемпинг на берегах Днестра можно совместить с рафтингом – река очень быстрая, в местах порогов – бурная. Также – с парапланеризмом на участках с отвесными скалами.

Для любителей семейного отдыха побережье Днестра также подойдет – на уровне сел в реке много участком с отмелями и теплыми заводями, где с удовольствием купается местная детвора.

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