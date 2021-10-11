Cпрос вырос в пять раз. Самые популярные страны, которые украинцы выбирали для отдыха в 2021 году

В этом сезоне украинцы активно путешествовали, выбирая как южные курортные страны, так и популярные европейские направления. Традиционно больше всего туристов отправлялись в Турцию и Египет, а также – в Черногорию.

Например, в сентябре только из Киева каждый третий пассажир летал чартерными рейсами, которые запускают специально в туристические локации по заказу туроператоров. Об этом свидетельствуют данные статистики, опубликованные на странице аэропорта "Борисполь".

Какие направления оказались в топе самых востребованных среди украинцев – в материале РБК-Украина.

Куда летали украинцы в сентябре

Несмотря на то, что с началом учебного года закончился "высокий сезон" на курортах туристических стран, украинцы продолжали летать на отдых. Так, по данным аэропорта "Борисполь", в сентябре там обслужили 1 160 685 пассажиров. Из этого числа - 407 141 пассажиров чартерных рейсов, а 753 544 человек летали регулярными.

Фото: Каждый третий пассажир летал чартерными рейсами (РБК-Украина)

При этом общий турпоток за 9 месяцев вырос на 72% по сравнению с 2020 годом, когда большинство стран опасались открывать границы из-за пандемии. Всего в этом году в аэропорту обслужили 6 976 939 пассажиров. Из них за 9 месяцев почти половина были пассажирами чартерных рейсов - 2 883 773 человек.

Отмечается, что в тройке самых популярных направлений сентября оказались Турция, Египет и Германия. В эти страны летали 47% всех пассажиров.

В десятку направлений, куда вылетали больше всего туристов, попали:

- Анталия, Турция (чартеры);

- Шарм-эль-Шейх, Египет (чартеры);

- Стамбул, Турция;

- Хургада, Египет (чартеры);

- Тель-Авив, Израиль;

- Даламан, Турция (чартеры);

- Бодрум, Турция (чартеры);

- Амстердам, Нидерланды;

- Тиват, Черногория;

- Ираклион, Греция (чартеры).

Фото: Отель в Хургаде, Египет (booking.com)

Высокий рост бронировок. Какие страны стали "прорывом сезона"

Турагенты констатируют, что спрос на отдых в минувшем сезоне 2021 года был высоким, сообщает профильное издание "Мастер тура". Отмечается, что по сравнению с прошлым годом, в этом сезоне туристы стали намного активнее.

"Рост бронировок очень большой, заметно увеличение активности туристов – у нас уже есть клиенты, которые за год съездили 3-4 раза. Сейчас уже есть бронировки даже от тех, кто все это время боялся летать из-за пандемии. Появился спрос и по тем странам, которые раньше спрашивали редко. Например, по Испании", - рассказала изданию Светлана Триобчук, заместитель директора "Турагентство Coral Travel".

По ее данным, самыми популярными направлениями были Турция, Египет, ОАЭ и Черногория. Другие турагенты добавляют к этому списку Грецию и Кипр.

"Популярные туристические направления открывались одно за другим. Самые популярные – Турция, Египет, Греция. Появились бронировки по Европе, Доминикане, Мальдивам. Мальдивы, кстати, продавались лучше, чем когда бы то ни было", – поделился опытом Алексей Осадчий, директор "Хит-тур" из Одессы.

Фото: Многие туристы выбрали Мальдивы для отдыха (booking.com)

Из-за высокого спроса некоторые агенты оценили сезон как тяжелый – из-за большого количества бронировок.

"Объем продаж у нас вырос примерно в пять раз. Туры бронировали в Турцию, Египет, Грецию. Хорошо продавалась Доминикана, чего все прошлые годы не было никогда", - рассказал о спросе туристов Владимир Сагарда, директор турагентства в Берегово.

Его коллеги из других городов подтверждают: Доминикану бронировали как никогда много – эта страна стала "прорывом" сезона.

Напомним, мы писали про колоссальный спрос на туры в Европу осенью.

Также мы рассказывали про пять самых популярных стран, где отдыхали европейцы в 2021 году.