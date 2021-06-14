Не только COVID: туристов в Египте предупредили о новых угрозах для здоровья

В Египте опасаются четвертой волны коронавируса. С ней страна может столкнуться уже в начале высокого туристического сезона в сентябре. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения и народонаселения по профилактической медицине Египта Мохамед Абдель Фаттах.

"Все возможно, и никто не может быть уверен в том, что произойдет завтра. Вопрос о том, будет четвертая волна или нет, зависит от стремления гражданин следовать указаниям государства в отношении мер предосторожности, чтобы ограничить распространение инфекции", - передает его слова издание Egypt Independent.

Чиновник сообщил, что по состоянию на сегодня третья волна отступает, число инфицированных сокращается, а к августу достигнет самого низкого уровня. Он добавил, что вакцинация снизит вероятность четвертой волны.

Между тем в Египте зафиксировали новую угрозу – власти подтвердили случаи заболеваемости "черным грибком", который поражает переболевших COVID. От грибковой инфекции погибает каждый второй.

Какая ситуация с коронавирусом в Египте сегодня

В начале июня в Египте заявили, что вакцинировали всех сотрудников туристического сектора на курортах Южного Синая и Красного моря. Вакцину от COVID-19 получил персонал отелей, курортных кафе, ресторанов, туристических базаров и транспорта. Об этом заявил министр туризма Египта Халед аль-Анани.

Фото: Археологические достопримечательности Египта (pixabay.com)

Между тем, в течении последующих нескольких месяцев в стране будут вакцинированы 40 миллионов граждан и создадут "мегацентр для вакцинации".

К настоящему времени в Египте от коронавируса вакцинированы до 3 миллионов человек. Министерство также нацелено на вакцинацию не менее 70% граждан, и эти 7 миллионов на данный момент зарегистрированы на прививку.

По словам Мохамеда Фаттаха, вакцинация будет направлена на работников аэропортов и национальных проектов, туристического сектора по всей стране и крупных промышленных центров.

"Мы должны продолжать применять все меры профилактики даже после получения вакцины", - отметил чиновник.

Он добавил, что все 179 международных центров вакцинации в Египте получили вакцину для иностранных путешественников. Отмечается, что прививки полностью бесплатные как для местных жителей, так и для иностранцев.

Фото: Отдых на Красном море в Египте (pixabay.com)

Для лечения "новой" инфекции откроют специальные центры

В конце мая в Египте заговорили о заболевших "черным грибком" – заболеванием, которое поражает переболевших COVID людей. Правительство недавно признало, что было выявлено несколько случаев этой инфекции в Каире. Хотя до этого чиновники отрицали их наличие в Египте, сообщает middleeastmonitor.com.

Новость распространилась после видео брата покойного египетского актера Самира Ганема, в котором он рассказал, что тот умер после заражения глаз черным грибком.

Помощник министра здравоохранения по медицинскому образованию доктор Эхаб Камель сообщил журналистам, что лечение мукормикоза - черной грибковой болезни – в стране началось и некоторые уже выздоровели.

Местные медики отметили, что некоторые случаи грибковой инфекции были связаны с чрезмерным потреблением антибиотиков и стероидов при коронавирусе и сильным ослаблением иммунитета.

Мукормикоз массово стал поражать больных в Индии. Этот грибок обычно встречается в почве, растениях, навозе, гниющих фруктах, овощах, а также в носу здоровых людей. Медицинские чиновники в Египте утверждают, что заразиться болезнью от человека невозможно, а инфекция передается из окружающей среды.

Фото: Каир в Египте (pixabay.com)

Между тем, Минздрав Египта выделил специальные медицинские центры для лечения пациентов с черным грибком. Об этом сообщила вице-президент научного комитета по борьбе с коронавирусом Джихан аль-Ассаль. Она отметила, что болезнь не заразна, но половина инфицированных умирают.

Назначение министерством лечебных зон в больницах является частью регулярного обновления протокола по COVID-19, отметила чиновница.

Напомним, ранее мы писали, к чему готовиться туристам, планируя отпуск в Египте.

Также сообщалось, введут ли в Египте паспорта вакцинации для туристов.