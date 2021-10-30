Не только Cкифское золото. Какие уникальные культурные ценности Украины до сих пор находятся за рубежом

Украину всколыхнуло решение Апелляционного суда Амстердама, который подтвердил решение суда первой инстанции от 14 декабря 2016 года о возврате в Украину более чем 500 экспонатов четырех музеев Крыма, которые были в 2013-2014 годах представлены на выставке сначала в Бонне (ФРГ), а затем в Амстердаме в археологическом Музее Алларда Пирсона, который действует при Амстердамском университете.

Таким образом, фактически победоносно для Украины завершилась многолетняя эпопея принципиального судебного спора с Россией о принадлежности экспонатов крымских музеев. И Россия здесь потерпела ощутимое поражение. Это решение безусловно станет мощным прецедентом в других судебных процессах против России. В том числе, в перспективе, относительно вывезенных в Россию культурных ценностей из оккупированного Крыма.

Как и при каких обстоятельствах из Украины вывозили исторические ценности

Вопрос о судьбе украинских культурных ценностей за пределами Украины является одним из ключевых в разработке и осуществлении государственной политики в сфере культуры. Ведь в разные времена и при разных обстоятельствах на протяжении веков из украинских земель широким потоком вывозились национальные реликвии, религиозные святыни, казацкие клейноды, археологические артефакты, уникальные памятники искусства, летописи, рукописные и старопечатные книги, архивы. Все они являются национальным культурным наследием украинского народа.

Фото: Коллекция Скифского золота включает более 500 экспонатов (flickr.com)

К сожалению, очевидно, далеко не все потерянное Украина сможет вернуть. Ведь много таких памятников попадали за пределы Украины в то время, когда еще не были выработаны четкие международно-правовые нормы, которые бы защищали их от захватов во время войн и иностранных оккупаций.

Немало предметов культуры вывозилось в период безгосударственности, когда украинские земли были разделены между мощными империями, а впоследствии – рядом европейских стран.

Происходил и вывоз культурных ценностей их владельцами, которые или продавали их за границу, либо сами выезжали с территории Украины вместе со своими коллекциями и реликвиями. Но есть и такие культурные ценности, на возвращение которых Украина может твердо рассчитывать в ближайшей перспективе. Особенно это касается культурных ценностей, вывезенных в результате событий Второй мировой войны и незаконно вывезенных уже в современных условиях в результате контрабанды и краж.

Уникальные украинские и крымско-татарские военные клейноды в Швеции

На территории современных России, Польши и Швеции в силу исторических обстоятельств оказались чрезвычайно много клейнодов украинского казачества и личных вещей казацких гетманов, атаманов и полковников. Сравнительно совсем недавно стало известно, что сегодня в Национальном музее военной истории Швеции в Государственной трофейной коллекции хранятся уникальные украинские и крымско-татарские военные клейноды.

Среди них, вероятно, первый флаг гетмана Богдана Хмельницкого, который датируется ориентировочно 1649 годом, когда он впервые упоминается в письменных источниках со званием гетмана. Существует предположение, что этот флаг вместе с другими клейнодами мог быть потерян казаками в битве под Берестечком 1651 года и находился в Польше.

Фото: Вероятно, флаг Богдана Хмельницкого попал в Стокгольм (facebook.com/Embassy-of-Ukraine-in-Sweden)

Во время Второй польско-шведской войны 1655-1660 годов в результате победы шведской армии в так называемой "трехдневной битве" за Варшаву в 1656 году он вместе с другими атрибутами попал в сборник трофейных реликвий Швеции, где находится и сейчас.

Артефакти Херсонесского городища в Британском музее и частных коллекциях

Во время событий Крымской войны 1853-1855 годов место расположения античного Херсонеса оказалось в зоне контроля англо-французских войск. Полковник 39-го полка британской армии (а заодно известный ботаник) Уильям Манро (William Munro) организовал грабительские раскопки на Херсонесском городище (по другим данным – на окраине древнего города, и это были остального частной усадьбы). Кроме того, он провел поисковые работы также в районе Балаклавы, где было найдено много посуды, терракотовые статуэтки, монеты, фрагмент древнего рельефа из красного шифера, и другие артефакты.

Фото: Полковник 39-го полка британской армии (а заодно известный ботаник) Уильям Манро (William Munro) организовал грабительские раскопки на Херсонесском городищ (wikipedia.org)

Добытые таким путем артефакты частично попали в Британский музей и в руки частных коллекционеров. В частности, только в Британском музее насчитывается 159 объектов с пометкой, что они подарены Монро, и привязкой к населенным пунктам Инкерман (большинство) и Керчь (5 экспонатов).

Этот комплекс включает в себя образцы посуды, фрагменты изделий из железа и бронзы, предметы из стекла, фрагменты каменных рельефов, светильники (один с изображением быка), фрагмент терракотовой статуэтки (женская голова) с заботливо проработанными чертами лица.

Ценнейшие скифские и древнерусские древности - в Петерурге и Москве

В Эрмитаж и Русский музей в Петербурге, Оружейную палату, Исторический музей в Москве попали все ценнейшие скифские, славянские и древнерусские древности, открытые на Киевщине, Полтавщине, Екатеринославщине, Черниговщине и в других регионах Украины. К таким находкам относятся сокровища скифского кургана Чертомлык (возле современного Никополя), среди которых — всемирно известная серебряная амфора с изображением скифов, которые укрощают диких лошадей.

В 1912-1913 годах на территории современной Запорожской области был раскопан царский скифский курган Солоха, находки из которого поразили весь мир. Достаточно лишь вспомнить золотые гребень, фиалу и украшенный серебряной пластиной горит. Находки из Кургана оказались в Петербургском Эрмитаже.

Фото: Золотой скифский гребень IV ст. до н.э. из кургана Солоха. Найден в 1912-1913 годах возле села Великая Знаменка на территории современной Запорожской области Украины. Вместе с другими находками передан в Государственный Эрмитаж (Современное место пребывания - Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург)

Самый богатый за всю историю Российской империи, а впоследствии и СССР Перещепинский клад, найденный в 1912 году у села Малая Перещепина (ныне - Полтавская область), состоял из золотых (вес около 25 килограммов) и серебряных (около 50 килограммов) вещей - блюда, вазы, бокалы, амфора, ритон, чаша, византийские монеты VII века, браслеты, перстни, гривна, меч в золотых ножнах. Все эти достопримечательности так же находятся в фондах Эрмитажа в России.

Фото: Предметы из Мало-Перещепинского клада иV–VII века н.э. Найдены в 1912 году возле села Малая Перещепина на территории нынешней Полтавской области Украины. Вместе с абсолютным большинством находок клад передан в Государственный Эрмитаж (Современное место пребывания-Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург).

Знаменитый Михалковский клад

Одним из примеров вывоза культурных ценностей с украинских земель в составе Австро-Венгерской империи является судьба знаменитого Михалковского клада – находок 1878 и 1897 годов золотых украшений VIII—VII веков к н. е. возле села Михалков Борщевского уезда. Первый Михалковский клад (найден 12 июля 1878 года) состоял по разным описаниям, от нескольких сотен до нескольких тысяч предметов и их фрагментов общим весом более 7 килограммов.

Большую часть клада приобрел граф В. Дидушинский для музея имени Дидушинских во Львове. После событий Второй мировой войны судьба его неизвестна. В 1897 году у села Михалково был найден второй клад золотых предметов общим весом более 1,5 килограмма. Большинство находок клада попало в коллекции Венского музея и в частные руки.

В конце 1920-х — начале 1930-х годов в условиях большевистской диктатуры в СССР продажа культурных ценностей за рубеж превратилась в одну из главных статей государственного экспорта. Лучшие и крупнейшие исторические и художественные ценности безжалостно изымались из музеев и продавались через специально созданную Государственную контору "Антиквариат" на зарубежных аукционах.

Фото: Диптих "Адам" и "Ева" Луки Кранаха старшего сер. ХVІ века. В 1929 году принудительно изъят советской властью из музейных фондов для продажи за границу через Ленинградскую контору Всесоюзного объединения "Антиквариат". Продан в Германию. После Второй мировой войны оказался на территории США (Современное место хранения-Музеи Нортона Саймона, город Пасадена, штат Калифорния, США)

Именно тогда значительные потери понес Музей искусств ВУАН в Киеве (теперь - Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко). Так, среди других выдающихся ценностей из него произвели вывоз и продажу за границу диптиха выдающегося немецкого маляра XVI века Лукаса Кранаха-Старшего "Адам" и "Ева". 29 сентября 1929 года памятка была отправлена в Ленинградскую контору "Антиквариата" и впоследствии продана с аукциона через фирму Лепке в Берлине (Германия). После Второй мировой войны она оказалась в США и ныне украшает Музей Нортона Саймона в Лос-Анжелесе как один из самых ценных его экспонатов.

Достопримечательности эпохи Киевской Руси, которые до сих пор находятся в музеях Москвы и Петербурга

В 1938 году Государственной Третьяковской галерее в Москве (ГТГ) в экстренном порядке было поручено подготовить выставку к 750-летию "Слова о полку Игореве". По распоряжению заместителя председателя Всесоюзного комитета по делам искусств В. Меркулова, в Москву для участия в выставке должны были быть направлены также экспонаты периода Киевской Руси из музеев Киева.

Специальной комиссией специалистов из Москвы и Ленинграда были отобраны памятники эпохи Киевской Руси в Государственном Украинском музее (ныне - Национальный художественный музей Украины) и Софийском заповеднике. Из фондов Софийского заповедника был передан фрагмент мозаики (орнамент) XII века из бывшего Михайловского Златоверхого собора. Из государственного украинского музея ранее подготовленных к отправке на выставку в Москву 5 экспонатов.

Фото: Мозаика "Дмитрий Солунский" XII века со стен Михайловского собора в Киеве. В 1938 году передана на выставку в Третьяковскую галерею и не возвращена (Современное пребывание-Государственная Третьяковская галерея, Москва)

В акте передачи фигурировали мозаика "Дмитрий Солунский" XII века, фреска "Пророк Самуил" (верхняя часть) XII века, фрагмент фрескового орнамента XII века, шиферный барельеф "Два всадника" XIX столетия, а также копия фрески "Музыкант" из Софийского собора Киева работы П. Юкина.

Все эти экспонаты должны были быть возвращены в Киев в течение трех месяцев после завершения выставки. Но ни один из них не вернулся, и до сих пор все они находятся в настоящее время в музеях Москвы и Петербурга. В том числе, одна из лучших мозаик Михайловского Златоверхого собора "Дмитрий Солунский" XII века и шиферная плита с изображением святых всадников XI века до сих пор открывают зал древнерусского искусства Третьяковской галереи.

Фото: Шиферная плита с изображениями святых воинов-всадников XI в. В 1938 году передана на выставку в Третьяковскую галерею и не возвращена. (Современное пребывание-Государственная Третьяковская галерея, Москва).

Это лишь несколько примеров, которые характеризуют судьбу культурного наследия Украины, оказавшейся за ее пределами. А сколько их там в целом - сегодня, наверное, не найдется ни одного смельчака, который бы назвал их хотя бы ориентировочное количество. К сожалению. Потому что Украина стоит лишь на пороге системного изучения этой проблемы и в последние годы ни на шаг не приблизилась к тому, чтобы хотя бы сделать хоть шаг за этот порог. Ни институций, ни средств, ни желания...

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