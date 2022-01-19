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Помехи в работе. В аэропортах США — массовая отмена рейсов из-за запуска вышек 5G

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Среда 19 января 2022 14:45
Помехи в работе. В аэропортах США — массовая отмена рейсов из-за запуска вышек 5G Фото: В аэропортах США отменили рейсы из-за запуска вышек 5G (unsplash.com/ashim-d’silva)
Автор: Евгения Тугушева

Инцидент связан с проблемами приборов самолетов, вылетающих из аэропортов

В аэропортах США крупные мировые авиакомпании начали массово отменять рейсы из-за запуска в них вышек мобильной связи 5G в новом диапазоне С-Band, сообщает Avianews.com.

Эта ситуация уже затронула вылеты авиакомпаний Emirates, Air India, All Nippon Airways и Japan Airlines.

Свое решение авиаперевозчики аргументируют возможными помехами для работы приборов самолетов, что может повлиять на безопасность полетов.

"Предупреждение о возможном влиянии нового диапазона 5G на высотомеры некоторых самолетов на днях выпустил главный авиационный регулятор США — Федеральная авиационная администрация (FAA). На момент запуска вышек с новой частотой оказалось, что FAA не провела необходимых испытаний, а предупреждение основывается на допущениях", — говорится в сообщении.

В Европе технология 5G уже работает в некоторых странах, в том числе в аэропортах, однако в США для передачи данных используется более высокая частота, которая близка к той, на которой работают приборы самолетов.

Помехи в работе. В аэропортах США — массовая отмена рейсов из-за запуска вышек 5G

Фото: В аеропортах США скасували рейси (unsplash.com/anete-lusina)

Ассоциация крупнейших авиакомпаний США Airlines for America направила регуляторам страны, которые отвечают за авиацию и телекоммуникационную отрасль, письмо с просьбой вмешаться в ситуацию. В противном случае по их словам, это приведет к ежедневным отменам 1100 рейсов, что затронет перелеты более 100 тысяч путешественников.

В качестве компромиссного решения авиакомпании предлагают запустить вышки 5G в диапазоне С-Band везде, но не ближе 2 миль (3,2 км) от взлетно-посадочных полос, чтобы избежать негативного влияния на авиацию. После этого FAA смогла бы изучить, как внедрить технологию в районе аэропортов, чтобы она не представляла опасности для самолетов.

Сообщается, что ситуацию под контроль уже взял Белый дом. Обсуждается вариант, предложенный авиакомпаниями, когда мобильные операторы запустят 90% вышек за исключением 10% в районах аэродромов.

Напомним, ранее мы писали, в ЕС из-за COVID значительно сокращается количество рейсов.

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