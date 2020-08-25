Чистые пляжи и тихий отдых: когда лучше всего планировать отпуск в Черногории

Многим туристам известно, что на отдых в Черногорию можно ехать и осенью. Но когда отдыхать на курортах страны лучше всего? Например, если вы ищете спокойный отель подальше от толп туристов?

Черногория – идеально подходящая для отдыха страна в разные времена года, ведь она размещена сразу в трех климатических зонах. Из-за этого погодные условия на побережье в разное время сезона отличаются.

Пляжный сезон в Черногории обычно длится с конца апреля до конца октября. Как правило, в эти шесть месяцев вода в море прогрета до +22-25 градусов.

Когда лучше ехать в Черногорию для отдыха на море?

Август – пиковый месяц по посещению курорта, говорит РБК-Украина специалист по индивидуальному подбору туров Любовь Чернега. По ее словам, в сентябре поток туристов немного падает, но от этого отдых в стране не становится менее комфортным.

"Наиболее популярная пора отпусков наблюдается обычно в августе. В этом месяце повышается спрос на туры. Соответственно, растет и цена на отдых. Август уже вскоре заканчивается, а вот в сентябре туры могут если не снизиться в цене, то хотя бы не дорожать", - говорит она.

Любовь Чернега считает, что сентябрь - один из оптимальных месяцев для того, чтобы спланировать поездку в Черногорию.

Фото: Сентябрь – оптимальный месяц для отдыха в Черногории (pixabay.com)

"Если вы хотите увидеть чистые пляжи, отдохнуть в спокойствии и уюте, я бы рекомендовала ехать туда в сентябре. Июнь и июль считаются самыми жаркими месяцами в стране: иногда температура воздуха может достигать 38 градусов тепла. В сентябре уже прохладнее, но все же комфортно. В сентябре-октябре температура воздуха составляет около 20-25 градусов днем и 18 – ночью", - говорит она.

Купаться в море в Черногории в целом можно с мая по октябрь, уверяет Любовь Чернега.

Когда ехать в Черногорию на экскурсии?

Для посещения экскурсий подходит практически любое время года, уверена Любовь Чернега. Можно смело ехать смотреть архитектуру страны и в ноябре, говорит специалист. Например, для такого туризма прекрасно подойдет посещение древнего города Цетине или знаменитого Острожского монастыря, советует она.

Украинские туристы активно едут в Черногорию в этом году, говорит РБК-Украина директор "Аполло-Тур" Андрей Демура. По его словам, сейчас много украинских туркомпаний показывают хорошие показатели по заказам туров в эту страну даже в условиях карантина.

"Туры в Черногорию и Хорватию почти проданы вплоть до конца сезона в октябре", - говорит он.

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