Чистые и безлюдные пляжи: малоизвестный курорт под Одессой удивляет туристов

Что происходит на пляжах курорта Санжейка
Санжейка – небольшой уютный поселок и довольно малоизвестный курорт, располагающийся на Черном море. Находится он в 35 километрах от города Одесса.
Это живописное место привлекает внимание прежде всего тех туристов, которые ищут спокойного отдыха на почти безлюдных пляжах. Здесь чистое море и мало туристов.
Идеальное место для семейного отдыха
В начала 1790-х годов здесь действовал военный пункт с землянками и со сторожевой башней. Назывался он Санджак. Позже это название "перекочевало" в нынешнее имя этого населенного пункта. В начале 1920-х здесь был сооружен красивый маяк, позже ставший главной местной достопримечательностью.
Сегодня население курорта составляет немногим более 700 человек. Санжейка идеально подходит для уютного семейного отдыха на море.
Стоит отметить, что о существовании курорта в последнее время узнает все больше украинцев, и на пляжах летом все же не так мало отдыхающих, как пишут в путеводителях.
Но все же часто пляжи здесь действительно безлюдные, поэтому если вы ищете уединения, то здесь точно стоит побывать.
Как добраться к курорту Санжейка
Если вы путешествуете в Одесскую область из Киева, сначала нужно доехать поездом или автобусом до Одессы. Затем из местной автостанции, которая находится рядом с железнодорожным вокзалом, на курорт можно доехать на обычном рейсовом автобусе.
Санжейка располагается по пути из города Одесса в еще один известный курорт – Каролино-Бугаз. Также рядом находятся Грибовка и Затока.
Больше смотрите в видео:
Видео: Санжейка (facebook.com/РБК-Украина)
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