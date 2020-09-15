Большая разница: сравниваем цены на отдых в Хорватии и Черногории в сентябре

Страны, где украинцы могут отдохнуть в нынешнем туристическом сезоне, можно буквально пересчитать на пальцах одной руки. Поэтому тренд этого лета и осени – открывать заново вполне знакомые локации. Среди таких – любимый всеми европейский отдых в Хорватии и Черногории.

По данным туроператоров, почти все туры в этом направлении на бархатный сезон были забронированы на месяц наперед.

Впрочем, искупаться в теплом Адриатическом море и насладиться европейской атмосферой все еще возможно.

Фото: Отдых в Хорватии (pixabay.com)

Какую страну выбрать?

Обе страны – Хорватия и Черногория – находятся на Балканском полуострове и омываются водами Адриатического моря. В бархатный сезон климат там приблизительно одинаковый – температура воздуха держится на уровне 28 градусов, а воды в море – 24-26. Сентябрь - самое комфортное время для пляжного отдыха – солнце греет, но уже не припекает, а загар не грозит солнечными ожогами.

Пляжи – общественные и бесплатные в обеих странах. Впрочем, у Черногории пляжи в основном песчаные и песчано-гальковые, в то время, как в Хорватии чаще встречаются каменистые пляжи, на которых нужна специальная обувь.

Зато хватает в Хорватии и песчаных пляжей, и покрытых жемчужно-голубой галькой, которые к тому же отмечены "Голубым флагом" за безупречную чистоту. Природа и достопримечательности в обеих странах достойны, чтобы их изучали из года в год.

Проживание и сервис в указанных странах – "две большие разницы". Хорватия как страна ЕС полностью соответствует европейскому уровню сервиса. Это делает ее привлекательной для туристов из Западной Европы и одновременно - довольно дорогой. Это отразилось на отельном рынке – стоимость ночи в отеле начинается с 65 евро.

Большинство предложений жилья для туристов тут – виллы и 5-звездочные отели. При этом остановиться в хостеле или дешевых апартаментах шансы невелики. В Черногории же много жилья категории 2*, частных вилл и апартаментов по 30 евро за ночь, и намного меньше дорогих отелей.

Фото: Отдых в Черногории (pixabay.com)

Культура и язык общения с туристами. Судя по отзывам туристов, обе страны также отличает гостеприимство местных жителей. К слову, Черногория – страна, где подавляющее большинство жителей - православные славяне. Многие из них говорят на русском языке, что очень удобно для наших туристов.

В то же время, в Хорватии говорят с иностранцами на английском и немецком. Большинство населения Хорватии –славяне-католики, которые также гостеприимны, но более скрупулезны в вопросах сервиса для туристов.

Цена на питание и экскурсии отличаются пропорционально стоимости жилья. Так, в Черногории отели и еда в ресторанах и кафе могут быть на 30-40% дешевле, чем в Хорватии.

Отдых в Черногории предпочитают скорее выходцы из стран постсоветского пространства, в Хорватии отдыхает больше европейцев. Для въезда в Хорватию украинцам необходим биометрический паспорт, а для въезда в Черногорию достаточно иметь при себе обычный загранпаспорт.

Фото: Озера в Хорватии (pixabay.com)

Сколько стоят туры в конце сезона?

Для украинских туристов основной доступный вариант отдыха в обеих европейских странах – приобрести пакетный авиатур. Туроператоры обещают чартерные рейсы по меньшей мере до последних чисел сентября, а при наличии спроса – дополнительно и в октябре.

Мы изучили самые выгодные предложения ведущих туроператоров на последнюю декаду сентября с перелетом и страхованием.

Хорватия – от 850 евро

В туристической компании "Anex Tour" недельный отдых на двоих в Хорватии с вылетом 26 сентября в 3-звездочном отеле обойдется от 852 евро, в 4-звездочном – от 891 евро, в 5* - от 1533 евро.

У туроператора "JoinUp!" 7 ночей в 3-звездочном отеле с вылетом 19 и 23 сентября обойдутся от 1448 евро (с завтраками и ужинами), а в 4* - 1427 евро.

В "Аполло-тур" недельный тур в 3*-отель с вылетом 20 сентября обойдется в 848 евро, в 4* - от 760 евро, а в 5* отеле – от 1466 евро.

Черногория – от 500 евро

В Черногории же 7 дней отпуска в 3* отеле (вилле) "Anex Tour" предлагает за 507 евро с вылетом 23 сентября, в 4* апартаментах (студио) – 547 евро, в 5-звездочном отеле – 1022 евро (с завтраками).

У туроператора "JoinUp!" недельный отпуск с вылетом 23 сентября обойдется в 558 евро в 3* отеле, в 4* - от 698 евро, а в 5-звездочном отеле – от 1023 евро.

Туроператор "Travel Professional Group" в 3* отеле неделю на двоих предлагает по цене от 577 евро с вылетом 20 сентября, 4* - от 626 евро, а 5-звездочный отдых обойдется от 1018 евро.

Фото: Пляж в Черногории (pixabay.com)

Карантинные ограничения: сравнение правил для туристов

Правила въезда для туристов в двух странах имеют отличия.

При въезде в Хорватию требуется предъявить распечатанный результат ПЦР-теста на SARS-CoV-2, который сделан не раньше 48 часов до пересечения границы.

При въезде в Черногорию не нужны ни тесты, ни самоизоляция.

С 11 сентября Минздрав Украины внес Хорватию и Черногорию в "красный" список стран по уровню распространения COVID-19. Например, в Хорватии последние показатели активных случаев коронавируса – 91,7 человек на 100 тысяч населения, в Черногории – 256,4 (в Украине – 88,1).

Это значит, что туристы при возвращении в Украину должны будут сдать ПЦР-тест или отправиться на самоизоляцию. К слову, некоторые туроператоры уже предлагают компенсировать такое тестирование при возвращении с отдыха в странах "красного" списка.

Кстати, если хочется насладиться отдыхом на Адриатике без необходимости выбирать между соседними странами, туристические компании предлагают объединить их в одном туре, насыщенном впечатлениями.

Напомним, мы писали, сколько стоят туры на курорты Турции в сентябре.

Также мы сообщали, где отдохнуть на Балканах в бархатный сезон.