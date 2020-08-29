Черное море в сентябре: стоит ли ехать на местные курорты в бархатный сезон

Многие говорят, что на Черном море в сентябре отдыхать даже лучше, чем летом. Мол, в этот период провести отпуск там можно дешевле и комфортнее. Но так ли это на самом деле? Кому подойдет такой отдых и какие места Черного моря для поездки в сентябре лучше выбрать? Редакция РБК-Украина разбиралась в этом вопросе.

Рассмотрим самые популярные курорты Черного моря, куда обычно едут наши туристы.

Одесская область: Одесса, Черноморск, Затока, Грибовка, Каролино-Бугаз.

Также можно отметить такие менее популярные места отдыха: Санжейка, Лебедевка, Курортное, Сергеевка, Рассейка, Приморское, Катранка, Николаевка.

Фото: Пляж "Отрада" в Одессе (kirillovka.ks.ua)

Николаевская область: Очаков, Коблево, Кинбурская коса, Рыбаковка.

Херсонская область: Лазурное, Железный Порт, Скадовск и остров Джарилгач, Хорлы, Приморское.

Какой регион выбрать? Это зависит от того, какой отдых хочет получить турист, рассказывает РБК-Украина специалист по подбору туров Любовь Чернега.

"Если вам, кроме моря, во время отдыха также интересна гастрономия – едьте в сентябре в Одессу. Здесь есть множество ресторанов на любой вкус и кошелек, которые предлгают блюда одесской кухни и не только. Для семейного отдыха подходят Затока, Каролино-Бугаз. В Коблево стоит ехать, если вам также интересны экскурсии по окрестностям. А в Скадовск и подобные курорты я бы советовала отправляться за тихим неспешным отдыхом", - советует она.

Главные достоинства отдыха на Черном море в бархатный сезон

У отдыха на Черном море во время бархатного сезона есть несколько основных "плюсов", говорит Любовь Чернега.

По нашей просьбе она перечисляет главные достоинства отдыха в этот период.

Фото: Пляж в Затоке (kirillovka.ks.ua)

Мало туристов. В условиях карантинных ограничений и пандемии этот плюс может стать еще более важным, поскольку минимизирует риски заболеть. Вокруг уже нет сотен отдыхающих на пляжах, не придется слушать шумные вечеринки посреди ночи за окном, да и экскурсии станут более комфортными. Сентябрь - хорошая пора для отдыха на море особенно для тех, кому не по душе скопления людей.

Чистые пляжи. В разгар сезона (к примеру, в августе) на пляжах много отдыхающих. К сожалению, многие из них оставляют в местах отдыха мусор, от чего атмосфера отпуска сразу же может испортиться. В сентябре пляжи намного чище, а вода – прозрачнее.

Проще доехать. В сентябре ажиотаж вокруг покупки билетов на поезд, автобус или самолет спадает, что дает возможность выбора разных вариантов поездки. К тому же, можно немного сэкономить: цены на перевозки могут снижаться из-за того, что спрос понемногу падает.

Мягкая и спокойная погода. На побережье Черного моря преобладает умеренно-морской климат с элементами субтропиков. Благодаря этому, погода на море в сентябре – особенно приятная. В среднем температура воздуха в сентябре у моря составляет около 26 градусов тепла. Температура воды – 22-23 градуса тепла.

Относительно низкие цены. Если в пиковый период отпусков (в августе) местные отели, пансионаты, владельцы вилл или частники поднимали цены на проживание, то когда спрос падает, стоимость жилья может снижаться.

Фото: Отдых на Черном море в бархатный сезон (kirillovka.ks.ua)

К примеру, если аренда частного домика для компании из 6 людей в августе стоила 3 тысячи гривен в сутки, то в сентябре цена может снизиться вплоть до 2,3 тысяч. Цена проживания в уютном мини-отеле, достигающая 1800 гривен в сутки, в начале осени может снизиться вплоть до 1300. Дешевле могут стоить и продукты.

А какие "минусы" у такого отдыха?

По мнению эксперта, отпуск на Черном море в сентябре может понравиться не всем.

Не для тех, кто любит жаркую погоду. Отдых на Черном море в сентябре не всегда приходится по душе туристам, которые любят отдыхать на море в жару. Большинство предпочитает погоду, когда не слишком холодно, но и не слишком жарко. Но есть и те, для кого +31-32 – это как раз и есть идеальные условия пребывания в отпуске.

В сентябре воздух на море вряд ли прогреется до такой температуры. К тому же, Черное море, как и другие крупные моря, известно подводными течениями, в том числе – холодными. Поэтому даже в августе температура воды в Железном Порту (иногда) может прогреваться не более чем до 16 градусов тепла. А в сентябре – тем более.

Не все смогут отдохнуть с детьми. Сентябрь – время начала обучения в школе. Поэтому те, кто планирует семейный отдых, вряд ли будет иметь такую возможность в начале осени. Даже условиях карантина, когда многие дети учатся дистанционно. Скорректировать свой график могут не все.

Фото: Сентябрь на море – пора тихого спокойного отдыха (kirillovka.ks.ua)

Вряд ли подойдет для любителей вечеринок и ночной жизни. Спокойный и размеренный отдых – это как раз о сентябрьских курортах. Здесь меньше людей, нет привычных ранее шумных вечеринок. Студенты, которые активно отдыхали на Черном море в летние месяцы, разъехались по городам.

Планировать ли отдых на Черном море в сентябре - каждый решает, судя из своих предпочтений. Жедаем вам приятного отпуска в любую пору года!

Напомним, ранее мы писали, как идеально совместить работу и отдых в Карпатах.

Также сообщали, куда можно полететь на рыбалку в этом году во время карантина.