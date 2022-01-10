Часть Великой Китайской стены обрушилась после землетрясения: что известно

На северо-западе Китая, в провинции Цинхай обрушилась часть Великой Китайской стены после землетрясения, пишет Global Times.

Двухметровый участок Великой Китайской стены, в уезде Шаньдань провинции Ганьсу, построенный во времена династии Мин (1368-1644 годов), обрушился после землетрясения магнитудой в 6,9 балла на глубине 10 километров.

Участок расположен в 114 километрах от эпицентра в уезде Мэньюань Тибетского автономного округа Хайбэй в Цинхае.

8 января 2022 года в северо-западной китайской провинции Ганьсу произошло мощное землетрясение.

После сильного землетрясения власти организовали осмотр местных культурных реликвий и обнаружили место обрушения. На месте инцидента установлена ​​первичная защита, ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Фото: На фотографии, сделанной 7 августа 2018 года, показан участок Великой Китайской стены в уезде Шаньдань провинции Ганьсу на северо-западе Китая (globaltimes.cn/VCG)

Сообщается, что землетрясение произошло в малонаселенном районе, но толчки почувствовали несколько крупных городов. Сообщений о погибших не поступало, но девять человек получили ранения, восемь из которых выписаны из больницы, одна до сих пор находится под наблюдением.

Ши Юйчен, глава сейсмического агентства Ганьсу, сообщил СМИ, что ближайший жилой район расположен в 40 километрах от находящегося в зоне землетрясения эпицентра и местные жители привыкли справляться с подземными толчками.

По словам Ши, во время местной борьбы с бедностью дома жильцы были модернизированы или отремонтированы, чтобы сделать их сейсмоустойчивыми, что также способствовало уменьшению количества жертв землетрясения такой силы.

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