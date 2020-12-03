Бюджетный зимний отдых: где недорого покататься на лыжах в Карпатах

Всего в 21 километре от известного горнолыжного курорта Буковель находится небольшой поселок городского типа Ворохта, который протянулся вдоль реки Прут.

Летом отсюда отправляются в поход на Говерлу, на сплав по реке Черный Черемош, а зимой здесь останавливаются те, кто хочет сэкономить на жилье и каждый день ездить кататься на лыжах или сноуборде в Буковель. Но мало кто знает, что в Ворохе есть свои горки и подъемники.

Давайте отправимся на поиски лыжной трассы в Ворохте и узнаем, во сколько обойдётся бюджетный зимний отдых в это месте. Но сначала разберемся, как доехать в Ворохту.

Зимняя Ворохта: как добраться

Если вы отправляетесь в Карпаты на автомобиле, нужно ехать по основной дороге от Ивано-Франковска в сторону Ворохты, и на самом въезде в поселок, с левой стороны вы увидите сувенирный рынок, а за ним - высокие горки и лыжную базу "Авангард".

А если вы собираетесь ехать в Ворохту на поезде, выходите от ж/д вокзала к главной автомобильной дороге, сверните направо и двигайтесь по дороге около 15 минут до той же спортивной базы "Авангард".

На этой учебно-спортивной базе спортсмены готовились к олимпийским играм, а ещё здесь можно забронировать себе номер буквально в 20 метрах от лыжной трассы. Ещё с советских времён здесь осталась горка с трамплином и кресельный подъемник.

Забытый людьми трамплин разваливается, но старый подъемник еще функционирует, и у туристов есть возможность подняться наверх. Обратите внимание, что подъемник включают по требованию - если вы видите, что он не работает, не спешите уходить - просто поищите людей поблизости, и вам включат эту "чудо-машину". Один подъем стоит 30 грн.

Фото: Мало кто знает, что в Ворохе есть свои горки и подъемники (Евгения Колесник)

Параллельно подъемнику проходят ступеньки, но природа нещадно разрушает их. Зимой по разрушенным обледенелым ступенькам не взобраться наверх. Зато мы нашли другую тропу, по которой можно подняться на эту же гору пешком.

Для этого вам необходимо свернуть с автомобильной дороги сразу после автозаправки, не доходя до сувенирного рынка и углубиться в лес вверх по тропе. Но какой бы способ подъема на гору вы не выбрали, сделать это однозначно стоит!

Там, наверху этого трамплина, есть маленькая смотровая площадка, откуда открывается красивый вид на дома, железную дорогу и, конечно же, на лыжные горки.

Выбор трасс: для новичков и опытных лыжников

В Ворохте выбор трасс не очень большой, но все же они есть, а подъемники и прокат снаряжения стоят куда дешевле, чем на других курортах. Первой мы увидели детскую тренировочную горку и трассу для спусков на тьюбах.

Ски-пасс на детскую горку стоит около 200 грн за 20 подъемов, еще за 200 грн можно позаниматься в группе с инструктором. Индивидуальные занятия обойдутся дороже, но здесь это тоже возможно.

Мы решили задержаться в "детской" зоне и покататься на тьюбах. Это стоило 15 грн за один спуск, но оказалось весельем просто безудержным!

Дальше - лыжная трасса для взрослых и подъёмник бугельный, мультилифт. Аренда лыжного снаряжения и 20 подъёмов на целый день обойдутся в сумму до 400 грн, что в три раза дешевле, чем на других известных в Украине курортах.

Фото: Старинный австрийский виадук (Евгения Колесник)

Спуск с большой горки - довольно резкий, но трасса широкая, и позволяет маневрировать. Этот спуск подойдет для тех, кто планирует покататься всего несколько дней или отточить свои навыки, поскольку разнообразия здесь не много, и трасса может надоесть. Зато сюда действительно стоит приехать с детьми - место просторное, людей не очень много.

Кроме лыжных спусков, есть и другие развлечения: можно прогуляться в гору и покататься на санках, погулять по старому виадуку.

Старинный австрийский виадук был построен в 1985 году. Сейчас он не работает - поезда ходят по новому мосту, который расположился рядом. А по старому виадуку можно пройтись пешком и сделать красивые фотографии, не опасаясь поезда.

Фото: Перейти реку Прут можно по таким подвесным мостикам, которые скрипят и раскачиваются под ногами (Евгения Колесник)

В Ворохте не так много людей, как на более раскрученных курортах Карпат, поэтому здесь можно отдохнуть в спокойствии, побродить по горам и насладиться тишиной. Если забрести вглубь посёлка, вы останетесь наедине с природой.

Река Прут здесь практически вся покрывается льдом, а перейти ее можно по таким подвесным мостикам, которые скрипят и раскачиваются под ногами, придавая прогулке ещё большей романтики.

Жилье, питание и рынки

Жилье в Ворохте можно найти в два, а то и в три раза дешевле, чем, например, в Буковели. Так, двухместный номер в частном гостевом доме может обойтись 500-600 грн.

Что касается обедов, то здесь - небольшой выбор мест общественного питания. Из всех ресторанов и кафе нам больше всего понравился ресторан "Стара Воротха", который расположился недалеко от центра села, около ж/д переезда.

Здесь хорошо обслуживают и вкусно кормят блюдами местной кухни, но обратите внимание на то, что бронировать столик лучше заранее, а рассчитаться можно только наличными. По крайней мере, так было в момент нашего посещения.

Также в поселке есть рынок и несколько банкоматов. Ближайший большой супермаркет - в 11 километрах от Ворохты - в Татарове. В самом поселке можно купить продукты в небольших местных магазинчиках.

Поездка в Ворохту у нас ассоциируется со спокойствием, природой и свободными от людей горными склонами. В таком месте хочется вдыхать свежий воздух полной грудью и наслаждаться Карпатами каждую секунду.

Видео: Ворохта, Карпаты: недорогая горнолыжника и старый виадук (youtube.com/KOLESAEDUT)

Напомним, ранее мы писали, действительно ли дорого отдыхать на известном курорте Буковель в Карпатах.

Также мы сообщали, куда можно поехать на отдых в Карпаты в декабре.