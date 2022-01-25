Без бустерной дозы. В Абу-Даби вводят новые требования для въезда: что нужно знать

Жители должны предъявлять "зеленый пропуск" перед входом в общественные места или правительственные здания

Власти Объединенных Арабских Эмиратов опубликовали новую информацию о требованиях для въезда в столицу. Сначала там заявили, что, в отличие от жителей и граждан, вакцинированным туристам не нужно предъявлять доказательства ревакцинации, чтобы пересечь границу. Об этом сообщают Fairfieldcitizenonline.com и Аljazeera.com.

В то же время в местных СМИ появилась информация о том, что туристы все же должны предъявить доказательство ревакцинации, чтобы считаться полностью вакцинированными и подтвердить "зеленый статус".

В то же время на обновленном туристическом веб-сайте Абу-Даби говорится, что новое правило не распространяется на иностранных посетителей с двумя дозами вакцины.

Все посетители, будь то жители или туристы, также должны предъявить отрицательный ПЦР-тест.

Отметим, в ОАЭ – один из самых высоких показателей вакцинации населения в мире. По данным местных органов здравоохранения, в стране полностью вакцинировано более 90 процентов населения.

Фото: В Абу-Даби из-за распространения нового штамма "Омикрон" вводят новые требования для въезда (unsplash.com/kamil-rogalinski)

Повышенное распространение нового варианта "Омикрон" привело к рекордному количеству инфицированных людей во всем мире, и многие страны вновь вводят меры для сдерживания его распространения.

Какие правила въезда в ОАЭ из Украины сегодня

Согласно актуальным данным на сайте украинского МИДа c 31 июля 2021 года Украина внесена в страны зеленого списка – карантин по прибытии в эмират Абу-Даби из Украины не требуют.

С 20 августа 2021 года в Абу-Даби доступ ко многим публичным местам в эмирате открыт только для вакцинированных лиц. Правило распространяется на молы, магазины, кафе, рестораны, спортзалы, музеи, культурные центры, тематические парки, школы, садики, университеты и институты. Факт вакцинации проверяется в эмиратском мобильном приложении "Alhosn".

С 30 декабря 2021 г. для въезда в Абу-Даби из Дубая необходимо демонстрировать Green Pass или отрицательный результат PCR-теста, полученный в течение 96 часов до того.

Внимание! Для прилета в Абу-Даби, а также с целью подтверждения для ОАЭ сделанной в Украине вакцинации – необходима предварительная (до вылета) регистрация на эмиратском сайте.

Список вакцин, которые признаются в ОАЭ:

Sinopharm vaccine;

Pfizer-BioNTech vaccine;

Sputnik vaccine;

3 Oxford-Astrazeneca vaccine;

Johnson & Johnson vaccine;

Moderna vaccine;

Jamalika (Sputnik V) vaccine.

Для Абу-Даби необходим заполненный на английском языке и обязательно распечатанный Сертификат (PCR)-swab test, подтверждающий отрицательные результаты теста на COVID-19. Указанный Сертификат должен быть выдан не более чем за 48 часов до прибытия в Абу-Даби и должен быть предоставлен только аккредитованными медицинскими учреждениями.

По прибытии в аэропортах ОАЭ каждому пассажиру делают дополнительный бесплатный ПЦР-тест.

Кроме того, существует требование о наличии страхового полиса международного медицинского страхования, подтверждающего покрытие расходов, связанных с лечением COVID-19 и пребыванием в условиях изоляции за границей.

Дополнительная информация о имеющихся в Абу-Даби ководных ограничениях содержится на сайте.

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