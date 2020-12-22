Не только Буковель: особенности зимнего отдыха на живописном украинском курорте

Многие украинские туристы, любители зимних видов спорта и активного отдыха при упоминании украинских горнолыжных курортов первым делом вспоминают Буковель. Но не все могут с такой же легкостью вспомнить хотя бы несколько подобных, не менее интересных мест. А их в Украине не так и мало.

Одна из таких локаций расположена на Буковине - у самого предгорья украинских Карпат. Это небольшое село Мигово примерно в 60 километрах езды от Черновцов.

Расположен курорт Мигово на высоте 500 метров над уровнем моря у подножья вершин Стижок и Кичера. Расскажем детальнее, почему стоит рассмотреть этот курорт в качестве места для зимнего отдыха.

Фото: Курорт Мигово в Черновицкой области (предоставлено РБК-Украина)

Главные отличия курорта Мигово от Буковели

Буковель - более масштабный курорт, Мигово - более уютный. Мигово нередко называют "мини-Буковель". В основном - из-за компактности курорта. В Буковеле - больше развлечений: дискотеки, шумные бары, а Мигово больше подходит для семейного отдыха.

В Буковели - более широкий выбор трасс для опытных лыжников. Мигово чаще выбирают, чтобы начать знакомство с тем, что такое спуск на лыжах и сноуборде с горных вершин.

Здешняя трасса хорошо подходит для новичков, есть возможность обучиться у инструктора. Также цены здесь более низкие, чем на курорте Буковель. Поэтому Мигово могут выбирать те туристы, у кого бюджет на отдых ограничен определенными рамками.

Чем Мигово интересно для туристов

Добраться из Киева в Мигово можно на ночном поезде до Черновцов, а оттуда - всего за один час на автобусе или маршрутном такси, которые курсируют ежедневно.

Главная особенность села - одноименный горнолыжный комплекс. Здесь есть отели, рестораны, каток, горнолыжная траса со снеговыми пушками, сауны и широкий комплекс спа-услуг.

Фото: Общая длина трасс в Мигово - 3300 метров (предоставлено РБК-Украина)

В целом, интересно здесь в любую пору года. Весной, летом или осенью здесь можно покататься на велосипеде, квадроцикле или лошадях, отправиться в горы за ягодами или грибами или просто гулять и любоваться окружающими пейзажами карпатских гор.

Также можно отправиться на экскурсии в горы, чтобы пройти по одному из туристических маршрутов. Возле курорта протекает река Мигивка с чистой водой, в которой обитает форель.

Трассы, которые подойдут для новичков

На горе Малая Кичера зимой открыты четыре подъемника: два бугельных и два мультилифта. Общая длина трасс курорта - 3300 метров.

Есть трассы разной сложности, действуют три лыжные школы. Есть снеговые пушки и ночное освещение. У трасс дежурят спасатели, а неподалеку обустроен отдельный медпункт.

Фото: Местные трассы подойдут и для детей (предоставлено РБК-Украина)

Если вы только хотите попробовать себя в зимних видах спорта, но не имеете своего снаряжения или до этого вообще не катались на лыжах или сноуборде, на территории комплекса есть несколько пунктов проката снаряжения: тут, помимо лыж, вы сможете арендовать сноуборд или коньки.

Таких пунктов проката горнолыжного снаряжения здесь пять. Полный лыжный комплект можно арендовать примерно за 150 гривен, сноуборд - за 150, шлем - за 40 гривен.

Фото: Здесь можно найти различные варианты размещения в отелях (предоставлено РБК-Украина)

Первый бугельный подъемник: длина - 1100 метров, цена - 40-60 гривен за подъем;

Второй бугельный подъемник: длина - 600 метров, цена - 600-850 гривен (c 9 утра до 6 вечера);

Два мультилифта: длина - 150 метров, цена - 400-450 гривен (с 6 вечера до 9 вечера).

Также можно воспользоваться услугами личного инструктора, который поставит вас на лыжи или сноуборд, покажет и расскажет все, что необходимо знать, выходя на трассу. Цены за индивидуальное обучение стартуют от 250 гривен в час.

Цены на размещение в гостиницах курорта Мигово

Рассмотрим цены, которые предлагаются местными отелями для туристов в зимний период. Данные возьмем из системы онлайн-бронирования жилья booking.com.

Мы выбрали период в середине января: в это время цены несколько снижаются, и в разных отелях можно подобрать отдых на разный вкус и бюджет.

Фото: А еще здесь есть каток (предоставлено РБК-Украина)

К слову, время после новогодних праздников также может стать подходящим для отдыха в Мигово и в качестве провождения времени во время новых карантинных ограничений, которые введут в Украине 8 января 2021 года.

Фото: "Зимний" бассейн в одном из комплексов (пресс-служба)

К примеру, 18-19 января 2021 года цены за проживание в разных отелях курорта Мигово на двоих будут такими:

В гостевом доме Skhovanka Dovbusha семейный номер с видом на горы с четырьмя односпальными кроватями и одной двухъярусной кроватью будет стоить 1870 грн в сутки.

В отеле Edelweiss Carpathians Migovo стандартный двухместный номер с двумя отдельными кроватями обойдется в 1300 грн в сутки на двоих.

Фото: Один из видовых ресторанов (пресс-служба курорта)

Стандартный двухместный номер с двумя отдельными кроватями и видом на горы в отеле Норіс будет стоить 1100 грн - несколько дешевле, чем в предыдущем варианте.

Отдельная большая вилла с балконом, с четырьмя спальнями и тремя ванными комнатами, собственным бассейном и видом на сад VIP HOUSES Карпати Мигово стоит 5000 грн в сутки.

Стандартный двухместный номер с двумя отдельными кроватями в отеле Karpatska Vezha предлагается по цене 1500 грн в сутки на вышеуказанные даты.

Стоить отметить, что цены здесь ниже, чем на отдых в популярном курорте Буковель. Но учитывая, что в период новогодних праздников ко всем подобным местам наблюдается традиционно повышенный интерес со стороны туристов, более выгодно рассмотреть поездку во второй половине января, когда ажиотаж несколько спадет, а цены станут не такими "новогодними".

Напомним, ранее мы писали, где недорого покататься на лыжах в Карпатах зимой.

Также мы писали, сколько стоит отдых на курортах Буковель и Драгобрат в Украинских Карпатах.