"Будет дано время для эвакуации": отель в Анталии закрыли из-за массовой вечеринки для украинцев

В Анталии закрыли пятизвездочный отель за проведение пасхальной вечеринки для украинских туристов во время карантинных ограничений в Турции. Реакция чиновников последовала после того, как видео празднования выложили в соцсетях, сообщило издание Turkiye.

На видео видно, что туристы не придерживались социальной дистанции, а в организации мероприятия принимали активное участие сотрудники отеля.

Видео: Туристы веселятся в отеле в Манавгате (YouTube/Haber Ekspres)

Отелю запретили принимать гостей

В турецких СМИ сообщается, что празднование Пасхи дорого обошлось отелю в Манавгате рядом с Сиде: после появления видео "вечеринки", в заведение нагрянули проверяющие.

Все дело в том, что провинция Анталия, как и большинство регионов Турции, по состоянию на сегодня находится в "красной зоне" с высоким риском распространения COVID. Пока вся страна "сидит дома" из-за непрерывного комендантского часа, отель организовал массовое мероприятие.

"Некоторые видео о несоблюдении правил пандемии попали в социальные сети и в прессу. Наши друзья отправились в отель. Инцидент подтвердился", — заявил губернатор Анталии Эрсин Языджи.

Две инспекции Министерства туризма, а также представители различных учреждений и организаций района осмотрели отель в связи с его действиями в разгар пандемии. В результате этих проверок сертификат безопасного туризма, подготовленный Турецким институтом стандартов под руководством Министерства туризма, был аннулирован.

"Это означает, что если у вас нет сертификата безопасного туризма, вы не сможете заниматься своей деятельностью в период пандемии. Поэтому мы прекратим деятельность этого заведения из-за того, что оно нарушает правила работы во время пандемии. Можно сказать, что его деятельность остановлена. Будет дано время для эвакуации", — отметил чиновник.

Фото: Пляж отеля в Манавгате (booking.com)

Губернатор обратился к профессионалам в области туризма с предупреждением о том, что разрешение на работу будут забирать в подобных ситуациях.

"Это столица туризма. У нас много 5-ти и 4-звездочных отелей. Нам удалось предоставить качественные услуги туризму в условиях пандемии. Давайте избегать поведения, которое может навредить этому. Наши предприятия с сертификатом безопасного туризма могут столкнуться с подобной ситуацией, если будут действовать против правил пандемии, как в этом случае", — предупредил Эсин Языджи.

Правила локдауна в Турции: что нужно знать туристам

С 29 апреля по 17 мая на время Рамадана в Турции объявили 24-часовой комендантский час с разрешением выходить из дома только в магазин, по служебной необходимости и в неотложных случаях.

Ограничения касаются только турецких граждан и проживающих длительно иностранцах.

- круглосуточный комендантский час с 29 апреля до 17 мая;

- междугородние поездки разрешены только со специальным разрешением;

- бронирование мест в отелях не освобождает от соблюдения комендантского часа;

- организации и учреждения приостанавливают работу;

- детсады и школы переходят на дистанционное образование.

Фото: Побережье в Анталии (pixabay.com)

Посол Украины в Турецкой Республике Андрей Сибига на своей странице в Facebook обращался к украинцам, планирующим отдых в Турции, с объяснением ситуации.

"Во время рабочей группы по вопросам туристов и безопасности Турции и Украины министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой сообщил, что введенный карантин не будет касаться украинских туристов, которые смогут без ограничений передвигаться между городами, посещать исторические музеи и другие туристические объекты Турции", — написал украинский дипломат.

Между тем, эксперты турбизнеса объяснили, что в указанный период будут работать только магазины и рестораны на вынос до 17 часов. Все остальные услуги – парикмахерские, салоны красоты, торговые центры – будут закрыты. Экскурсионные программы продолжаются, туристам во время отдыха можно будет выходить и гулять по городу.

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