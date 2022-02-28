Тотальный бойкот: Гостуризм призывает блокировать Россию и исключить ее из UNWTO

Государственное агентство развития туризма Украины совместно с Министерством иностранных дел Украины работает над исключением России из состава Всемирной туристической организации World Tourism Organization.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГАРТ.

Посольство Украины в Королевстве Испания направило в Секретариат Всемирной туристской организации соответствующую ноту.

В документе говорится, что "своими агрессивными действиями против Украины Россия дискредитировала основную цель UNWTO, которая заключается в поощрении и развитии туризма с целью содействия экономическому развитию, международному взаимопониманию, миру, процветанию и всеобщему уважению, соблюдению прав и свобод для всех людей независимо от их расы, пола, языка и религии".

Именно поэтому посольство Украины в Королевстве Испания выступает за остановку членства Российской Федерации в UNWTO.

Также ГАРТ призывает бойкотировать туризм из/в Россию и обратился к туристической мировой индустрии с просьбой защитить своих граждан.

"Мы обращаемся ко всем туристическим СМИ, всем авиакомпаниям, авиа-, морским и наземным перевозчикам, всем онлайн-маркетплейсам – booking, airbnb, tripadvisor и другим – и бьем тревогу: бойкотируйте сотрудничество с Россией, блокируйте и все российские профили и аккаунты, прекратите сотрудничество. Весь бизнес в России платит налоги, которые Путин использует для создания смертоносного оружия.

Сегодня она убивает украинцев и разрушает их города. Сегодня Россия приняла решение угрожать миру ядерным оружием Сегодня Вы должны думать о завтрашнем дне и не допустить, чтобы Россия перешла красную границу", – заявила Глава Государственного агентства развития туризма Марианна Олеськив.

В ДАРТ также добавили, что генеральный Секретарь ВТО ООН World Tourism Organization (UNWTO) Зураб Пололикашвили призвал все государства-члены рассмотреть приостановление членства России в организации.

Что такое Всемирная туристическая организация

Всемирная туристическая организация (World Tourism Organization, UNWTO) — специализированное учреждение ООН, ответственное за продвижение ответственного, устойчивого и общедоступного туризма.

Создана в 1975 году в Мадриде. Организация стала наследницей Международного союза официальных туристских организаций (МСОТО), основанного еще в 1934 году. Первым Генеральным секретарем ВТО был Робер С. Лонати (Франция).

В 1925 году Первый международный конгресс официальных ассоциаций, занимающихся перевозкой туристов, учредил Международный союз официальных туристских организаций (МСОТО), который в 1975 году был преобразован в ВТО, а также Программой развития ООН (ПРООН), сотрудничавшей с ВТО и поощрявшей туризм, уделяя особое внимание интересам развивающихся стран.

Согласно Уставу ВТО, ее основной целью является содействие развитию туризма для внесения вклада в экономическое развитие, международное взаимопонимание, мир, процветание, всеобщее уважение и соблюдение прав человека и основных свобод для всех независимо от расы, пола, языка и религии.

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