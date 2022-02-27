Новый график движения. Какие поезда УЗ изменят время отправления

Отправиться на поезде временно невозможно из некоторых пунктов в Сумской, Херсонской и других областей

В "Укрзализныце" сообщили о временных изменениях в расписании движения пригородных поездов. В частности, по техническим причинам временно не будут курсировать пригородные поезда сообщением Ковель – Заболотье – Ковель, Сянки – Чоп, Стрый – Самбор – Стрый.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на инфографику "Укрзализныци".

Какие поезда перенесли или изменили график

По данным "Укрзализныци", по техническим причинам временно не будут курсировать пригородные поезда:

№6311/6314 сообщением Ковель – Заболотье – Ковель от 27 февраля 2022 года).

№6315/6310 сообщением Ковель – Заболотье – Ковель начиная с 28 февраля;

№ 6545 сообщением Сянки – Чоп и № 6546 сообщением Ч оп – Мукачево от 27 февраля.

№ 6135 сообщением Стрый – Самбор от 27 февраля;

№6132 сообщением Самбор – Стрый от 28 февраля.

Вместе с тем начиная с 28 февраля будут курсировать по графику пригородные поезда № 6131 сообщением Стрый – Самбор, отправляющийся из Стрыя в 05:25 и прибывающий в Самбор в 07:42 и № 6134 сообщением Самбор – Стрый, отправляющийся из Самбора в 07: 55 и прибывает на конечную станцию в 10:03.

Напомним, ранее в "Укрзализныце" объяснили правила посадки на поезда в Киеве во время комендантского часа.