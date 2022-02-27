Новый график движения. Какие поезда УЗ изменят время отправления
Отправиться на поезде временно невозможно из некоторых пунктов в Сумской, Херсонской и других областей
В "Укрзализныце" сообщили о временных изменениях в расписании движения пригородных поездов. В частности, по техническим причинам временно не будут курсировать пригородные поезда сообщением Ковель – Заболотье – Ковель, Сянки – Чоп, Стрый – Самбор – Стрый.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на инфографику "Укрзализныци".
Какие поезда перенесли или изменили график
По данным "Укрзализныци", по техническим причинам временно не будут курсировать пригородные поезда:
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№6311/6314 сообщением Ковель – Заболотье – Ковель от 27 февраля 2022 года).
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№6315/6310 сообщением Ковель – Заболотье – Ковель начиная с 28 февраля;
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№ 6545 сообщением Сянки – Чоп и № 6546 сообщением Чоп – Мукачево от 27 февраля.
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№ 6135 сообщением Стрый – Самбор от 27 февраля;
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№6132 сообщением Самбор – Стрый от 28 февраля.
Вместе с тем начиная с 28 февраля будут курсировать по графику пригородные поезда № 6131 сообщением Стрый – Самбор, отправляющийся из Стрыя в 05:25 и прибывающий в Самбор в 07:42 и № 6134 сообщением Самбор – Стрый, отправляющийся из Самбора в 07: 55 и прибывает на конечную станцию в 10:03.
Напомним, ранее в "Укрзализныце" объяснили правила посадки на поезда в Киеве во время комендантского часа.