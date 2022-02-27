Новий графік руху. Які поїзди УЗ змінять час відправлення

До списку скасованих з 27 лютого поїздів потрапили декілька потягів

В "Укрзалізниці" повідомили про тимчасові зміни в розкладі руху приміських поїздів. Зокрема, з технічних причин тимчасово не курсуватимуть приміські поїзди сполученням Ковель – Заболоття – Ковель, Сянки – Чоп, Стрий – Самбір – Стрий.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на інфографіку "Укрзалізниці".

Які поїзди перенесли або змінили графік

За даними "Укрзалізниці", з технічних причин тимчасово не курсуватимуть приміські поїзди:

№6311/6314 сполученням Ковель – Заболоття – Ковель від 27 лютого 2022 року).

сполученням від 27 лютого 2022 року). №6315/6310 сполученням Ковель – Заболоття – Ковель починаючи з 28 лютого;

сполученням починаючи з 28 лютого; № 6545 сполученням Сянки – Чоп та № 6546 сполученням Чоп – Мукачево від 27 лютого .

сполученням та № 6546 сполученням Чоп – Мукачево від . № 6135 сполученням Стрий – Самбір від 27 лютого;

сполученням від 27 лютого; № 6132 сполученням Самбір – Стрий від 28 лютого.

Поряд із тим, починаючи від 28 лютого курсуватимуть за графіком приміські поїзди № 6131 сполученням Стрий – Самбір, що вирушає зі Стрия о 05:25 і прибуває у Самбір о 07:42 та № 6134 сполученням Самбір – Стрий, що вирушає зі Самбора о 07:55 та прибуває на кінцеву станцію о 10:03.

Нагадаємо, раніше в "Укрзалізниці" пояснили правила посадки на поїзди в Києві під час комендантської години.