Больше половины украинских детей стали переселенцами: данные ЮНИСЕФ

Война в Украине привела к перемещению более 1,8 миллиона детей, переехавших в соседние страны в качестве беженце, по данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Также внутри Украины безопасное место пришлось искать 2,5 миллионам детей.

Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на SchengenVisaInfo.com.

С учетом общего числа детей в Украине - 7,5 млн детей - данные свидетельствуют о том, что новый дом пришлось искать более половине из них.

"Война вызвала одно из самых быстрых крупномасштабных перемещений детей со времен Второй мировой войны. Это мрачная веха, которая может иметь долгосрочные последствия для будущих поколений. Безопасность, благополучие и доступ к основным услугам детей находятся под угрозой из-за непрекращающегося ужасающего насилия", - заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

Фото: Беженцы на границе со Словакией (gettyimages.com)

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что с начала войны в Украине 78 детей были убиты и еще 105 ранены.

Эти данные отражают только официальную статистику, подтвердженную ООН, поэтому допускается, что реальные потери могут быть выше.

"Дети срочно нуждаются в покое и защите. Им нужны их права. ЮНИСЕФ продолжает призывать к немедленному прекращению огня и защите детей от вреда. Основная инфраструктура, от которой зависят дети, включая больницы, школы и здания, в которых укрываются гражданские лица, никогда не должна подвергаться нападениям", - подчеркнула она.

ЮНИСЕФ и УВКБ ООН в партнерстве с организациями и правительствами создали "Голубые точки" - универсальные безопасные места для детей и женщин, где предоставляют важную информацию путешествующим семьям, а также помогают получить защиту детям, которые едут без сопроводжения.

Ранее комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон рассказала, что в настоящее время существует огромный риск того, что уязвимые дети станут жертвами торговли людьми, что происходит в периоды больших потоков миграции.

Напомним, мы писали, стоит ли украинцам просить статус беженца в Европе.