От Болгарии до Италии: названы лучшие направления для путешествий по Европе

На популярном туристическом портале European Best Destinations опубликовали рейтинг "Лучших европейских направлений 2022 года".

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ресурса.

Список был составлен на основе результатов опроса, проведенного ресурсом среди полумиллиона путешественников из 182 стран. Лидером в рейтинге стала столица Словении — Любляна.

Эксперты отметили, что Любляна — город для любознательных и предприимчивых туристов. Зеленая столица Словении приглашает всех окунуться в захватывающие тайны культуры, искусства, развлечения, гастрономии и больших зеленых зон, которые все вместе обеспечивают непринужденную атмосферу. Причем Любляна раньше других европейских городов принялась озеленять исторический центр, а потому уже сейчас, прогуливаясь здесь, туристы запросто могут услышать пение птиц.

Фото: Лидером в рейтинге стала столица Словении — Любляна (unsplash.com/eugene-kuznetsov)

20 городов European Best Destinations 2022 года

1. Любляна, Словения.

2. Марбелья, Испания.

3. Амьен, Франция.

4. Пловдив, Болгария.

5. Левен, Бельгия.

6. Орадя, Румыния.

7. Лондон, Великобритания.

8. Неймеген, Нидерланды.

9. Регион Лахти, Финляндия.

10. Стамбул, Турция.

11. Амальфийское побережье, Италия.

12. Прага, Чехия.

13. Рим, Италия.

14. Бавария, Германия.

15. Афины, Греция.

16. Клонакилти, Ирландия.

17. Вена, Австрия.

18. Люцерн, Швейцария.

19. Грац, Австрия.

20. Крит, Греция.

Напомним, ранее мы писали, что украинский город вошел в престижный британский рейтинг для поездок в 2022 году.