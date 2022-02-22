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Без "зеленых сертификатов": еще одна популярная страна смягчает ограничения

Автор: Евгения Тугушева

С 20 марта отменяют в Болгарии медицинский паспорт

Болгария решила постепенно смягчать ограничения в стране. Начнет с отмены "зеленых сертификатов".

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Reuters.

"Зеленый сертификат" COVID-19 больше не понадобятся в для входа в рестораны, торговые центры и другие общественные места с 20 марта по мере ослабления распространения коронавирусной инфекции, заявил в 21 февраля премьер-министр Кирил Петков.

Медицинский паспорт — цифровой или бумажный сертификат, показывающий, что кто-то был вакцинирован, дал отрицательный результат или недавно вылечился от вируса — стал обязательным для большинства закрытых помещений в Болгарии в октябре прошлого года.

Фото: В Болгарии отменят "зеленый сертификат" (unsplash.com/jackroaming)

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