Белоснежные пляжи и пустыня: в еще одной курортной стране обновили правила для туристов

Многие из открытых для иностранцев стран все же остаются недоступными для туристов из-за строгих карантинных правил, которые действуют на местных курортах. Например, отдохнуть в Тунисе украинцы могут и в феврале, но только на определенных условиях.

Между тем, власти Туниса обновили правила для прибывающих в страну туристов с 1 февраля. Об этом сообщает africa.cgtn.com. Среди обязательных требований – ПЦР-тесты и карантин.

Правила въезда в Тунис

По решению Министерство здравоохранения Туниса, с 1 февраля все прибывающие в страну должны представить отрицательный результат ПЦР-теста, действительный в течение 72 часов до вылета. Также необходимо будет пройти обязательный 7-дневный карантин в одном из назначенных центров – отеле или курорте.

Фото: Море в Тунисе (pixabay.com)

Еще один ПЦР-тест нужно будет сделать на седьмой день карантина. Стоимость тестирования – около 80 долларов. Если результаты подтвердят, что турист здоров и не заразен – он сможет покинуть центр и путешествовать по стране, соблюдая общие меры профилактики.

По информации из украинского сайта tripadvisor.mfa.gov.ua, въехать в Тунисскую республику могут граждане Украины с видом на жительство в стране или туристы, которые прибывают в Тунис регулярными авиарейсами исключительно в рамках организованных туроператорами поездок "инклюзив-тур".

Таким туристам нужен ПЦР-тест за 72 часа до вылета и заполненная форма на сайте app.e7mi.tn.

Будут ли туры в Тунис при нынешних условиях въезда

Тунис – государство Северной Африки на средиземноморском побережье. Пляжный сезон начинается в мае, а летом воздух на курортах нагревается до 35 градусов. Большинство отелей находятся прямо на береговой линии. Кроме курортов, Тунис ценят за обилие достопримечательностей.

Фото: Туристам советуют экскурсии в Тунисе (pixabay.com)

Туристам обязательно советуют посетить археологические памятники Древнего Рима, Карфагена, увидеть средневековую арабскую архитектуру.

Смелым предлагают катание на лошадях, джип-сафари в Сахару. Популярны в Тунисе также и водные развлечения: дайвинг, катание на яхтах.

К слову, украинские туркомпании продавать туры в Тунис пока не спешат. Направление не будут рассматривать для отдыха, пока в стране будет действовать условие обязательного недельного карантина по прибытию, считает директор турагентства Dискавери Ольга Сарахман.

"Разве с 7-дневным карантином по прилету есть смысл рассматривать направление? Думаю, туров в наличии не будет, пока в Тунисе не будет удобных для туристов условий. Ведь вряд ли кто-то полетит на недельный отдых, чтоб провести его в самоизоляции. Разве что эта самоизоляция будет в отеле у моря с возможностью пользоваться всей инфраструктурой, как на Шри-Ланке", - отмечает она.

Фото: Отель в Тунисе (pixabay.com)

Сколько стоит отдых на двоих

Туристический сезон во время пандемии в Тунисе, как и в других курортных странах, никто прогнозировать пока не рискует. Но пакетные предложения по раннему бронированию у туристических компаний все же появляются.

Например, у туроператора Coral travel недельный отдых на двоих 3* отеле в Сусе стоит от 17636 гривен с вылетом 29 апреля. В эту сумму включен авиаперелет.

Если захочется отдохнуть с большим комфортом – в 4* отеле с завтраками в Сусе – неделя на двоих обойдется от 33778 гривен. А вот в 5* отеле с завтраками в Хаммамете можно отдохнуть по цене от 271312 гривен за двоих.

У туроператора Anex tour также недельный отдых в 3* отеле с питанием "полупансион" в Порт эль Кантауи стоит от 19546 гривен с вылетом 1 июня, в Монастире в 3* с питанием "все включено" - от 20720 гривен с вылетом на ту же дату. Отпуск в отеле 5* с питанием все включено в Махдие обойдется по цене от 21542 гривен с вылетом.

Напомним, мы писали, какая популярная страна открывается для украинских туристов 1 февраля.

Также мы рассказывали, как будут принимать туристов в Индии.