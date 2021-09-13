Бухты, термы и уникальный климат: небольшой курорт "для своих" в Турции привлекает все больше украинцев

Почему стоит посетить Дальян на Эгейском побережье

Одна из самых живописных и романтических локаций Турции, которая особенно ценится местными и западными туристами – Дальян на Эгейском море. Это городок на живописном побережье находится всего в 30 километрах от Даламана, в котором расположен аэропорт.

Курорт привлекает настоящих ценителей тихого отдыха в окружении невероятно красивой природы – гор, лесов, озер, реки и моря. Посетить этот "курорт для своих" украинским туристам советуют хотя бы во время однодневных поездок.

Особенности курорта Дальян

Сам городок в провинции Мугла – небольшой: жителей в нем всего около 8 тысяч. Он расположен в 5 километрах от моря, но это не мешает ему быть "резиденцией" для туристов, которые приезжают на длительный срок – например, англичане предпочитают тут селиться на пенсии. К знаменитому местному пляжу они приезжают на городских маршрутках.

В самом городке нет крупных сетевых отелей, также не стоит рассчитывать на сервис "все включено". Зато выбор небольших отелей с хорошим сервисом достаточный, чтобы в город все время стремились туристы. Проживание с завтраками можно найти по цене от 500 до 3000 гривен в сутки.

Фото: Отель в Дальяне (booking.com)

Посещение Дальяна и его достопримечательностей – очень популярная экскурсионная программа для туристов, которые отдыхают на известных курортах Эгейского моря – Мармарис, Фетхие, Бодрум. Также Дальян стараются не пропускать самостоятельные путешественники, которые открывают для себя живописные городки и бухты на Эгейском море.

Например, при поездке в Дальян туристы посещают Ликийские гробницы, высеченные в скалах на восточном берегу реки. Они были построены в 4 веке до нашей эры для богатых жителей античного города Кауноса. Вечером гробницы подсвечиваются, что добавляет сказочной атмосферы для туристов на яхтах и гостей ресторанов у воды.

Также в полусотне километров возле озера Кейджегиз находится курорт Султание с лечебными грязями и термальными источниками. Там расположены бассейны с термальными водами как под открытым небом (и даже на самом берегу озера), так и в помещениях.

Фото: Скальные гробницы в Дальяне (dalyanlikya.com)

Стоимость однодневного экскурсионного тура для групповых туристов из других курортных городов – 25-40 долларов.

Уникальная природа Дальяна

Местные жители назвали местность "турецкой Венецией" – ведь там множество разветвлений реки Дальян, по которой сейчас плавают лодками, а испокон веков ловили рыбу. Особенно впечатляют туристов виды с гор вниз на бухту с проливами реки, которая впадает в этом месте в море.

В бухте находится 4-километровая коса – песчано-галечный пляж Изтузу. С одной стороны он омывается водами Эгейского моря, в другой – пресной речной водой.

Фото: Пляж Изтузу в Дальяне (dalyanlikya.com)

На пляже есть шезлонги, но нет особой инфраструктуры и развлечений. К этой территории можно приплыть по морю или подойти пешком со стороны гор. Нельзя заехать и на автомобиле. Все дело в том, что на пляже Изтузу откладывают яйца черепахи карета-карета. Они внесены в Красную книгу и охраняются местными властями.

Места кладки специально ограждены. Поскольку черепахи выходят на берег ночью, в это время туристам туда вход закрыт. Хотя днем туристы вполне могут полюбоваться этими морскими жителями у берега.

Также в этой локации можно увидеть множество других интересных морских животных. Например, голубых крабов, а также - около сотни видов пальм и даже редкое амбровое дерево.

Особое разнообразие флоры и фауны в заповедной зоне сохранилось благодаря уникальному климату в окружении гор – зимой редко бывает холоднее 12 градусов тепла, а летом – выше +30. Там всегда чувствуется легкая прохлада даже в знойные месяцы.

Фото: Грязевые ванны в Султание (dalyanlikya.com)

Чем привлекательны для украинцев курорты Эгейского побережья

Украинцы действительно стали намного чаще выбирать Эгейское побережье для отдыха на море, рассказал в комментарии РБК-Украина директор туроператора "Аполло-тур" Андрей Демура. Причины, по которым это просиходит, по его мнению:

- на курортах Эгейского побережья - меньше россиян и в целом русскоязычных. Это привлекает тех, кто хочет окунуться в совсем иную атмосферу, в которой вас окружают туристы из Европы;

- на больших курортах - в Бодруме, Мармарисе, Кушадасах – есть выбор качественных отелей;

- на Эгейском побережье летом немного прохладнее, чем на Средиземном, которое находится южнее.

Фото: Бухты на Эгейском побережье в Турции (РБК-Украина)

"К тому же, всегда интересно познавать новые места, часто туристы экспериментируют, выбирая новые направления. Эгейское побережье - это классное направление, многим оно чем-то напоминает Грецию. Своего рода "другая Турция", — объяснил специалист.

Напомним, ранее мы писали о нетипичном курортном городке в Турции, где идеально отдыхать в любой сезон.

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