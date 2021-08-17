Ажиотаж на путевки и рекордные турпотоки: сколько стоят туры в Грецию на пике популярности страны в августе

Туристов в Греции летом 2021 года – больше, чем до пандемии. Это вывело островную курортную страну в лидеры среди других европейских стран, сообщает Financial Times.

Издание ссылается на статистику платформы OAG - исследовательской компании, поставляющей данные и аналитические материалы о путешествиях.

Турпоток авиапассажиров в Грецию достиг уровня рекордного 2019 года и даже превысил его на 2%. К слову, Греция открылась для украинцев в этом году одной из первых стран ЕС. Со временем правила въезда в Грецию для наших граждан несколько упростили, добавив возможность сдать перед въездом в страну также тест на антиген, который несколько дешевле уже привычного ПЦР-тестирования.

Как много туристов решили провести этим летом отпуск в Греции и сколько стоят туры для украинцев в конце августа?

"Греция опередила соседей в возобновлении туризма": в чем секрет успеха

Массы туристов возвращаются в единственную европейскую страну, которая сочетает в себе солнце, море и песок с регулярными заявлениями местных властей о том, что ее границы открыты для туристов, говорится в публикации OAG.

Фото: Остров Сими в Греции (unsplash.com/dimitris kiriakakis)

Греция опередила своих соседей в возобновлении туризма. В то время как в Европе пропускная способность регулярных авиакомпаний остается примерно на 31% ниже, чем она была в 2019 году, Греция сравнила показатели за август с рекордным годом, чуть не дотянув до 4 миллионов пассажиров авиарейсов.

Согласно оценке Всемирного совета по путешествиям и туризму, на туризм приходится более 20% ВВП Греции. Это значит, что отрасль здесь более важна, чем в Испании (14,1% ВВП) или Италии (13,1% экономики).

"Греция дала понять, что вакцинированные посетители приветствуются, и предоставили доступ без карантина. На сегодняшний день вакцинировано 55% населения Греции, и нынешняя третья волна случаев заражения коронавирусом, похоже, пока не сопровождается третьей волной смертей", -отмечается в публикации OAG.

Фото: Иcторические достопримечательности в Греции (unsplash.com/josh stewart)

В топ-10 стран, из которых прибыло больше всего туристов, Украина не попала. Согласно опубликованным данным, самыми большими любителями Греции оказались туристы из Великобритании, Германии, Италии. Только в августе немецкими туристами было зарезервировано 800 тысяч мест на рейсах – на 25% больше, чем в 2019 году.

Зато в списке пассажиров, вылетающих летом из аэропорта "Борисполь" аэропорт Ираклион попал в десятку самых популярных направлений.

Сколько стоит отдых в Греции во конце августа

Несмотря на большую загрузку отелей на курортных островах, карантинные ограничения на некоторых островах и сложную ситуацию с пожарами в Греции, спрос на отдых в любимой многими стране остается высоким.

Фото: Отдых в отеле в Греции (unsplash.com/matthew waring)

Мы проверили стоимость недельного отдыха для двоих с авиаперелетом и страховкой при размещении в отелях с питанием "завтрак" у ведущих туристических компаний на даты с 20 августа и выбрали самые низкие цены.

У сети туристических агентств "Поехали с нами" 7 ночей на курорте Лутраки в 3* отеле с завтраками на двоих обойдется от 30,4 тыс. грн с вылетом 20 августа. На острове Крит в отеле без питания – от 37 тыс. грн. В 4* отеле в Афинах с завтраками – от 37 тыс. грн, в 5* - от 56,6 тыс. грн в Афинах.

У компании Farvater недельный отдых на двоих в 3* отеле в Ираклионе можно провести от 17 тыс. грн без питания, и от 20 тыс. гривен – с питанием "завтраки" с вылетом 26 августа. На Корфу – от 22 тыс. грн. При размещении в 4* отеле стоит ориентироваться на цены от 24 тыс. грн – в Лассити и 26 тыс. грн – на Родосе. В 5* отеле – от 33 тыс. грн в Ираклионе и от 40 тыс. грн – на Корфу.

К слову, для поездки необходимо сделать ПЦР-тест за 72 часа до вылета или экспресс-тест на антиген SARS-CoV-2 за 48 часов до прибытия. Заменой тестам может послужить сертификат о пройденном курсе вакцинации – не менее за 14 дней до вылета. Также – справка о выздоровлении. Дети возрастом до 12 лет освобождены от тестирования.

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