Авиа по цене билета на поезд. Туристам станет проще путешествовать между двумя украинскими городами

Air Ocean Airlines запускает новый рейс из Киева
С декабря 2021 года рейсов из Киева в Харьков станет больше: украинская авиакомпания Air Ocean Airlines объявила запуск нового рейса по маршруту Киев – Харьков, пишет Lowcostavia.com.ua.
Первый вылет запланирован 24 декабря 2021 года
Полеты будут осуществляться из аэропорта "Киев" ("Жуляны") шесть дней в неделю (кроме субботы).
Расписание рейсов Киев-Харьков в две стороны:
Продолжительность перелета – 1 час 10 минут.
Билеты уже можно приобрести по цене от 957 грн в одну сторону и 1930 грн в две стороны.
Отметим, на сервисе бронирования билетов "Укрзализныци" в первой половине декабря доступны билеты категории "люкс" на поезд из Киева в Харьков по цене от 736 гривен.
Мы просмотрели актуальные цены на перелеты из Киева в Харьков от других авиаперевозчиков. Среди них – МАУ (Wind Rose).
Ориентировочная стоимость билетов в Харьков на декабрь в одну сторону:
Напомним, ранее мы писали, что курорт Драгобрат открывает новый горнолыжный сезон 2021-2022.