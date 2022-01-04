"Аутентичность и атмосфера праздника". Киевская елка попала в рейтинг самых красивых в Европе

Елка на Софийской площади заняла 13 место в списке

На сайте компании Europe Best Destinations опубликован рейтинг самых красивых новогодних елок Европы. В список попала и Киевская елка на Софийской площади. Об этом сообщается на официальном сайте.

Киевская елка заняла 13 место в рейтинге. Эксперты рекомендуют иностранным туристам на праздники посетить столицу Украины.

"Столица Украины – идеальный город для туристов, которые ищут аутентичность, снег и традиции. В Киеве есть несколько разных рождественских локаций, а новогодняя елка на Софийской площади – одна из самых красивых в Европе", – пишет издание.

Также отмечено, что елка украшена десятками километров гирлянд – прекрасный атрибут праздничного настроения в сердце Украины.

Фото: Елка на Софийской площади в Киеве (facebook.com/prjctrcomua)

Главную елку страны на Софийской площади зажгли 18 декабря 2021 ко Дню святого Николая. На площади открыт каток вокруг памятника Хмельницкому, аттракционы, фотозоны и ярмарка с фудкортом. Кроме того, еще один новогодний городок установлен на площадке у Арки дружбы народов и каток на Контрактовые площади.

Напомним, ранее мы писали, что столица Украины вошла в рейтинг самых умных городов мира.