Атмосфера истории и захватывающие пейзажи. Названы самые желанные страны для поездок в 2022 году

Американский сервис ESTA составил свой рейтинг самых желанных направлений для посещения в 2022 году. Об этом сообщается на сайте компании.

Среди известных исторических достопримечательностей, захватывающих пейзажей и древних руин есть много самых разных мест во всех уголках мира, которые хотят посетить туристы, отмечается в рейтинге.

Команда ESTA составила список желаемых для посещения стран на основе анализа данных более 100 статей и списка пожеланий и упоминания на сервисе. Абсолютным победителем рейтинга стала Италия. У нее оказалось более 67% упоминаний на сервисе.

Второе место по популярности занимают США (56%), а на третьем оказалась Великобритания (55%).

Отметим, Италия сейчас закрыта для туристов из Украины. С 16 декабря 2021 года все путешественники из нашей страны не смогут въехать туда по "несущественным" причинам. Исключение составляют только те, кто едет с целью учебы, лечения, посещения родственников и так далее.

10 самых популярных стран для посещения в 2022 году:

Италия США Великобритания Франция Австралия Исландия Япония Китай ​​​​​​​ Греция ​​​​​​​ Перу

Фото: Париж, Франция (unsplash.com/fabien-maurin)

Также в компании составили отдельный список городов, которые хотят посетить туристы в 2022 году. В списке локаций: Париж, Венеция, Нью-Йорк, Лондон, Рим, Токио, Гиза, Барселона, Афины, Кейптаун и Бали.

Напомним, ранее мы писали, Европейский совет по путешествиям прогнозирует постепенное подорожание перелетов.