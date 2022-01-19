Артефакты греко-римской эпохи. Египетские археологи обнаружили 20 мумий в усыпальнице

В западной части Египта археологи обнаружили гробницу греко-римской эпохи, содержащую около 20 мумий, сообщает Arabnews.com.

Находка была сделана совместной египетско-итальянской археологической миссией, работавшей в окрестностях мавзолея Ага-Хана в Асуане.

Мостафа Вазири, генеральный секретарь Высшего совета древностей, сказал, что гробница состоит из двух частей. Первый был над землей, а второй был вырублен в скале.

"Первая часть представляла собой прямоугольное здание из песчаника и сырцового кирпича. Вход в гробницу был окружен каменными блоками, перекрытыми сводом из сырцового кирпича.

Вторая часть была высечена в скале, а вход вел во двор прямоугольной формы, в котором были высечены четыре погребальные камеры. У них было 20 мумий, большинство из которых были в хорошем состоянии", — сказал Абдель Монейм Саид, генеральный директор Aswan and Nubia Antiquities и глава египетской археологической миссии.

Фото: В Египте нашли гробницу греко-римской эпохи (twitter-com/archeohistories)

Вход в гробницу был замурован каменной стеной. В усыпальнице было обнаружено несколько гробов, которые были сделаны из песчаника.

Глава миссии, профессор египтологии Миланского университета Патрисия Пиачентини, сообщила, что миссия обнаружила внутри гробницы множество археологических артефактов, относящихся к греко-римской эпохе, в том числе столы для подношений, каменные панели с иероглифическими текстами и медное ожерелье, украшенное греческой надписью и именем Никострат.

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