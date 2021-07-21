Арабские туристы в Украине: почему к нам массово едут путешественники из Саудовской Аравии

В последние месяцы многие украинцы заметили, что на улицах наших городов стало значительно больше арабских туристов. Это прежде всего связано с либерализацией визового режима со странами Персидского залива и запуском прямых авиарейсов из Королевства Саудовской Аравии в Украину.

Первый такой самолет из Эр-Рияда приземлился в Международном аэропорту Борисполь 11 июня 2021 года. Сейчас рейсы из Эр-Рияда в Киев курсируют ежедневно, а в июле состоялся также запуск самолетов из Эр-Рияда во Львов и из Джидды в Киев.

Раньше долететь до Саудовской Аравии возможно было лишь с пересадкой, что влекло за собой немало неудобств. В связи с долгим перелетом в 2019 году Украину посетило лишь 4 тысячи граждан Саудовской Аравии. А количество украинцев, посетивших Королевство Саудовская Аравия, вообще смешно называть - по данным Госпогранслужбы, их в этом периоде было чуть более 300 человек.

С открытием прямого авиасообщения время полета из Украины в Саудовскую Аравию составит всего 5 часов. Это важный шаг для развития бизнеса и международного туризма, что позволит значительно увеличить туристические потоки между нашими странами.

В то же время появилась потребность узнать больше информации о культурных особенностях туристов из Королевства Саудовская Аравия. Что стоит знать украинцам о туристах из этого государства?

"Мне просто сфотографироваться": как вести себя с арабскими туристами украинцам

Подавляющее большинство украинцев - очень гостеприимные и открытые, однако иногда мы сталкиваемся с вопросом толерантности среди определенной категории населения относительно других национальностей и народностей.

С этим нужно работать и шаг за шагом объяснять, что разные культуры и мировосприятия - это абсолютно нормальное явление.

Фото: Туристы из Саудовской Аравии стали чаще бывать в Украине после открытия прямого авиасообщения летом этого года (РБК-Украина/Виталий Носач)

Также часто случается, что из-за сильного любопытства и новизны, люди прямо на улицах начинают фотографировать арабских женщин в хиджабах и парандже. Это создает сильный дискомфорт для туристов, приехавших просто отдохнуть. И на самом деле я понимаю их, ведь похожая ситуация произошла со мной, когда я ездила в Китай. Из-за того, что я блондинка со светлыми глазами с европейской внешностью, люди останавливали меня прямо на улице и просили сфотографироваться.

Украине важно обеспечить комфортное пребывание для туристов из стран Персидского залива, ведь они оставляют немало средств в стране, куда путешествуют. Кроме того, именно граждане этих государств могут быть потенциальными инвесторами, а это уже касается развития местного бизнеса и экономики.

Ислам и азартные игры: главные мифы о саудовцах

Королевство Саудовская Аравия - мусульманская страна, все ее граждане исповедуют ислам, поэтому в связи с этим есть немало культурных особенностей, которые непривычны для нас, но которые очень важно учесть во время обслуживания таких туристов.

Например, во время организации зон паспортного контроля в аэропортах необходимо обеспечить отдельную очередь с пограничниками-женщинами для саудовских женщин. Саудовцы очень серьезно относятся к вероисповеданию, именно поэтому наличие комнат для моления (или специально отведенных мест с ширмой) в аэропортах и отелях является достаточно важным вопросом.

Существует довольно распространенный миф о том, что арабы якобы любят азартные игры. Однако как раз саудовцев это совершенно не касается. Из-за своих религиозных взглядов они преимущественно равнодушны к любым казино. Саудовские женщины точно не зайдут в unisex уборную в публичном месте. Также они предпочитают отели, номера которых оборудованы биде.

Фото: Туристы из восточных государств оставляют немало средств в стране и могут быть потенциальными инвесторами (РБК-Украина/Виталий Носач)

Каждый бизнес, который планирует принимать гостей из Саудовской Аравии, должен учесть несколько главных особенностей во время обслуживания.

Как отметили сами представители саудовских туроператоров, лишь незначительное количество граждан КСА (Королевства Саудовская Аравия - ред.) на достаточном уровне владеют английским языком. Именно поэтому важно организовать информационные материалы на арабском языке в отелях, меню в ресторанах и указатели в аэропортах. Большим плюсом для каждого отеля станут таблички с названиями блюд на завтрак “шведского” типа.

Во время своих путешествий саудовцы основном заказывают услуги гида, который владеет арабским языком. Однако на сегодня, к сожалению, фактически нереально найти такого экскурсовода в Украине. Это то, что действительно требует решения. Для гостей из этой страны также необходимо обеспечить возможность расчета платежной системой American Express.

Семейные локации и заповедные зоны: чем привлекает Украина туристов из Персидского залива

Страны Персидского залива - перспективное направление для развития туристических потоков, прежде всего, для Украины. Сочетание зеленого, горного, культурного и гастрономического туризма, шопинга - это то, что может заинтересовать путешественников из стран Ближнего и Среднего Востока. Их также привлекают природные локации и заповедные зоны, в частности, они предпочитают отдых в прохладных и живописных Карпатах.

Интересно также, что в отличие от нас, украинцев, которые отдают предпочтение локациям, где больше солнца и моря, туристы из Саудовской Аравии едут в более прохладные страны. Гости с КСА часто путешествуют всей семьей, поэтому плюсом будет организация семейных аттракционов и наличие больших семейных и смежных номеров.

Фото: Путешественники часто приезжают в Украину целыми семьями (facebook.com/lyolya.filimonova)

По организации досуга, то думаю, все согласятся, что женщины остаются женщинами в любой стране. И, конечно, они очень любят шопинг и бьюти-индустрию.

Поэтому во время отдыха саудовские женщины любят проводить время в крупных торговых центрах с многочисленными магазинами одежды. Интересно также, что и от спа-процедур они не отказываются. Однако при условии, что в спа-зоне будут отведены определенные часы на его посещение только женщинами.

Никакого шампанского: какая гастрономия им интересна

После запуска прямых рейсов из Саудовской Аравии в Украину, мы сразу организовали фам-тур для представителей саудовских туроператоров. На что первым делом обратили внимание наши гости - это еда халяль (Еда без содержания некоторых компонентов. Например, она не должна содержать свинины. Как правило, это также продукты высокого качества без консервантов и добавок - ред.).

Мы, как принимающая сторона, должны учитывать гастрономические предпочтения иностранных посетителей. Конечно, это не значит, что все рестораны должны сразу перепрофилироваться и полностью переделать свое меню. Однако для ресторанов, которые действуют по крайней мере при отелях, важно обеспечить хотя бы небольшой блок с халяльной едой.

Саудовцы любят морскую пищу, хумус, маслины, питу (традиционный арабский хлеб), шакшуку (традиционное блюдо из яиц, которое отдаленно напоминает омлет, однако более изящный). А особенно популярным блюдом является кабса. Я более чем убеждена, что все эти блюда, а особенно два последних пункта, должны попробовать и украинцы во время своего визита в это государство.

Фото: Саудовцы любят морскую пищу, хумус, маслины, питу - традиционный арабский хлеб (Getty Images)

Также хотела бы отметить, что туристы из Саудовской Аравии очень негативно относятся к алкоголю, поэтому предлагать им шампанское или вино в качестве комплимента от заведения - категорически нельзя.

Новые возможности для индустрии

Туристы из Саудовской Аравии способны принести индустрии гостеприимства хорошую прибыль, поэтому нужно понимать, что даже незначительные изменения могут положительно повлиять на развитие всей сферы.

А такие детали, как оформление меню на арабском, еда халяль, сотрудник со знанием арабского, один-два арабских канала в кабельной сети - дадут положительный фидбек, и туристы однозначно вернутся снова. Поэтому нужно искать новые возможности для привлечения потенциальных туристов из разных регионов планеты и комплексной модернизации сервиса в Украине.

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