Англия существенно ослабляет условия для вакцинированных туристов: что нужно знать

Власти Англии приняли решение отменить для вакцинированных от коронавируса туристов требование сдавать ПЦР-тест перед прибытием в Англию. Об этом сообщает The Independent.

"С пятницы мы отменим проверку перед вылетом. Мы также отменим требование самоизоляции по прибытии", – заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Так, с 4 утра 7 января вакцинированные путешественники с двойной дозой (и младше 18 лет) больше не должны сдавать отрицательный результат теста на коронавирус (ПЦР или антиген) по прибытии в Англию.

С той же даты и времени этим двум группам больше не придется самоизолироваться, ожидая результатов теста на второй день, полученных по прибытии.

С этих выходных будет отменено требование к прибытию с двойной дозой для прохождения ПЦР-теста на "второй день" после прибытия.

Начиная с 4 часов утра в воскресенье, 9 января, полностью вакцинированные (и в возрасте до 18 лет) могут вместо этого вакцинированные путешественники смогут пройти более дешевый тест на антиген в течение двух дней по прибытии, при этом им не нужно проходить карантин в ожидании результата.

"С пятницы мы отменим тест перед отправкой... мы также отменяем требование изоляции по прибытии", - сказал Джонсон на сегодняшнем заседании PMQ.

Такое ослабление ограничений распространяется только на Англию, но по всей вероятности, что правительства Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии вскоре следуют их примеру.

Кроме того, министр транспорта Грант Шаппс подтвердил ослабление требований к тестированию, написав в Твиттере, что "эти меры больше не пропорциональны", поскольку Omicron "является доминирующим вариантом и широко распространен в Великобритании".

В то же время, ни одно из действующих правил поездок не изменится для непривитых путешественников – они по-прежнему должны будут продолжать сдавать отрицательный тест перед отъездом, проходить карантин в течение 10 дней после прибытия и сдавать ПЦР-тест на второй и восьмой дни самоизоляции.

Таким образом, с 7 января правила въезда в Англию вернутся к тому, что действовало в период с 24 октября по 30 ноября прошлого года.

Напомним, ранее мы писали, что туристам в Европе будут компенсировать перенос авиарейсов.