Крупные доходы и амбициозные цели. Какие новые виды туризма появятся в Турции в 2022 году

В стране собираюся удвоить доходы от туризма за счет новых форматов для иностранцев

Туризм в Турции быстро восстановился в 2021 году, влив значительные средства в пострадавшую от COVID экономику и вселив надежду профессионалам отрасли, рассчитывающим на рост бронирований в 2022-м. К таким выводам приходят в издании Xinhuanet.com.

"Прогнозирую, что туризм восстановится. И V-образное восстановление, которое мы наблюдали в этом году, продолжится в 2022-м", — заявил недавно государственному агентству Anadolu министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

"Нам удалось достичь амбициозной и сложной цели в 2021 году, удвоив наши доходы от туризма до 24 миллиардов долларов США", — сказал министр, отметив, что в дальнейшем страна хочет превзойти доходы до пандемии в 2022 году.

Отмечается, что 2019 год стал лучшим для туризма за всю историю страны, когда Турция приняла 51,7 миллиона иностранных туристов и получила доход в размере 34,5 миллиарда долларов.

Однако в 2020-м, когда COVID-19 затронул большую часть мира, доходы страны от туризма составили уже 12,6 млрд долларов. Это, согласно официальным данным, на 65,1% меньше, чем в 2019-м.

Впрочем, последние данные Министерства туризма показали, что с января по ноябрь 2021 года страну посетили 22,8 миллиона иностранных гостей. Это на 89,6% больше, чем за тот же период прошлого года.

Фото: C января по ноябрь 2021 года страну посетили 22,8 миллиона иностранных гостей (unsplash.com/omer-nezih-gerek)

"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган нацелился на получение 35 миллиардов долларов доходов от туризма в 2022 году. Он подчеркнул, что деньги, поступающие от отрасли, помогли Турции пережить экономические проблемы в прошлом году", — пишет издание.

Количество бронирований на лето растет - эксперт

Сегодня экономика Турции испытывает трудности из-за резкого падения валюты. Поэтому доходы от туризма, составляющие более 10% ВВП, жизненно важны для страны, говорится в сообщении.

Представитель туристического агентства в Анкаре Эсра Килич сообщает, что раннее бронирование в этом году значительно увеличилось. Туристы охотно планируют отдых и покупают путевки заранее. По словам эксперта, в 2022 году туры бронируют не только на морское побережье. Центральная Анатолия и круизные лайнеры снова становятся популярными.

Она пояснила, что помимо граждан России и Германии, которым хорошо знакомы турецкие прибрежные курорты, британцы также заинтересованы в поездке в Турцию летом, которое длится с мая по октябрь.

"Отзывы, которые мы получаем от наших британских партнеров, указывают на высокий уровень предварительных бронирований на лето 2022 года. Этому способствует увеличение числа рейсов между странами", — сказала она.

Одно из важных круизных направлений. Сколько туристов ожидают в стране

В 2022 году отрасль ожидает около 10 миллионов ранних бронирований, заявила председатель Ассоциации туристических агентств Турции Фируз Багликая.

Фото: Стамбул - популярное круизное направление (unsplash.com/zekeriya-sen)

Недавно мы писали, что крупные круизные компании добавляют порт Стамбула и другие порты Турции в свои маршруты на предстоящие путешествия. В связи с этим в Турции также ожидают "туристический бум" в 2022 году, прогнозируя более 1 миллиона дополнительных "круизных" туристов после того, как крупные компании снова решили включить локации страны в свои туры.

"Стамбул является одним из самых важных круизных направлений в мире. Мы с нетерпением ждем встречи с круизными лайнерами", — цитирует турецкая пресса слова местного менеджера MSC Cruises Бурака Калискана.

Помимо круизов, гастрономии и медицинского туризма, Турция пытается диверсифицировать свою индустрию путешествий дополнительными подкатегориями. На прошлой неделе министр туризма страны заявил, что Турция стремится "проникнуть в растущую европейскую туристическую велосипедную индустрию".

"Доход от велотуризма в мире невероятно высок. Суммарно 44 миллиарда евро (50,2 миллиарда долларов) — это очень серьезная цифра, и у нас есть шанс получить от этого 10-процентную долю", — сказал министр.

Южно-средиземноморская провинция Анталья, которую называют туристической столицей Турции, уже ежегодно принимает международные спортивные команды, особенно футбольные. Велосипедные клубы могут присоединиться к ним, говорит глава Ассоциации спортивного туризма Реджеп Самил Ясакан.

"Наша цель — доход в размере 5 миллиардов евро к 2023 году от велоспорта", — сказал он.

Напомним, ранее в Турции подписали соглашение о развитии устойчивого туризма.