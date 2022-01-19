Первая страна в мире. В Турции будут развивать устойчивый туризм: что это значит

Турция подписала соглашение с Глобальным советом по устойчивому развитию туризма (GSTC): как это повлияет на путешественников

Турция стала первой страной мира, которая заключила соглашение о развитии программы экологического туризма с Глобальным советом по устойчивому развитию туризма (GSTC), — организацией по сертификации и аккредитации в области устойчивого туризма.

Об этом говорится в пресс-релизе Офиса по вопросам туризма и информации Посольства Турции в Украине, полученном РБК-Украина.

Что это будет означать для туризма в Турции

Сообщается, что в рамках соглашения по развитию национальной программы вместе с GSTC турецкая туристическая отрасль в течение 3-х лет будет реструктуризирована, чтобы соответствовать международным стандартам.

"На первом этапе сделки будут определены национальные критерии программы и обеспечено обучение аудиторских компаний. В начале февраля к программе присоединятся представители турецкой туристической отрасли", — говорится в сообщении.

Первый этап программы начнет действовать в 2023 году, второй начнется в 2025-м. К 2030 году страна планирует выполнить все международные стандарты, которые предусмотрены в рамках соглашения. Власти страны ожидают, что эти шаги помогут Турции "достичь стандартов международного туризма".

Фото: Анкара, Турция (unsplash.com/olga-subach)

"Благодаря этому соглашению туристическая отрасль Турции будет работать с экологическими целями и выполнять мероприятия по устойчивому развитию страны", — говорится в публикации.

Отметим, в 2020 году во время пандемии COVID Турция первой в мире ввела Программу сертификации безопасного туризма (Safe Tourism), обязав заведения размещения, питания, конгресс-объекты, транспортные компании и другие принять ряд мер, чтобы обеспечить здоровье туристов и сотрудников отрасли.

Сертификаты безопасного туризма в стране сегодня получили почти 12 000 объектов. Благодаря Программе сертификации безопасного туризма в 2021 году Турцию посетило рекордное количество туристов, несмотря на пандемию COVID.

Что такое устойчивый туризм

Это современное понятие, означающее ответственное отношение к путешествиям. Такой туризм удовлетворяет все потребности туриста, но при этом преследует идею сохранения тех же благ для будущих поколений.

Термин включает в себя несколько пунктов: снижение углеродного следа, уменьшение воздействия на местные экосистемы, увеличение экономической пользы для местных сообществ. Но это не значит, что теперь люди путешествуют ради того, чтобы сохранять природу, культуру и экосистему.

"Устойчивый" турист не едет в одну из локаций, только для того, чтобы собрать мусор. Он еще едет туда, чтобы насладиться видами и отдохнуть, покататься на серфе и узнать больше о стране. И при этом не навредить, а по возможности и принести пользу.

Напомним, ранее в Турции существенно ослабили карантин - тесты уже не надо сдавать вакцинированным.