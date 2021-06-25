Альтернатива морю: почему стоит запланировать отдых на Шацких озерах летом

Вам далеко ехать до моря? А может, вы ищете место, где не так жарко? Хочется найти водный отдых без волн и с пологим входом в воду, чтобы вашим малышам было безопасно и удобно купаться? Но и так, чтобы оздоровиться? И обязательно экономно?

Тогда ваш выбор - Шацкие озера. Здесь недалеко проходит граница с Польшей и Беларусью. Поэтому, кроме наших туристов, можете встретить и белорусов и поляков: им Волынская жемчужина тоже пришлась по душе.

Вместо моря или лучше моря: чем привлекают Шацкие озера?

Волынские леса, среди которых расположилось более 30 озер, создают в этой местности особый микроклимат. Здесь не так жарко, как на черноморском и азовском побережьях, легко дышится воздухом хвойных лесов, а озера - самые чистые в Украине. Вода в них прозрачная, пляжи песчаные, с пологим входом в водоемы. Озера хорошо прогреваются, и здесь никогда не бывает больших волн, как на море.

За последние несколько лет это место значительно продвинулось вперед в развитии туризма и инфраструктуры: на курорте немало разнообразных вариантов размещения – от самых дешевых до дорогих.

Здесь много магазинчиков, кафе и развлечений для детей и взрослых – от банальных горок и прогулок в лодке до многочасовых познавательных экскурсий и погружения в озеро с аквалангом.

Шацкие озера очень разнообразны в контексте инфраструктуры и условий отдыха, поэтому каждый здесь найдет то, что ему подходит. Чтобы сориентировать вас относительно того, у какого озера остановиться, рассмотрим лучшие здешние пляжи.

Видео: Топ 5 пляжей на Шацких озерах (youtube.com/ Непопсовая UKRAINE)

"Уголок рыбака"

Это наиболее обустроенный и раскрученный пляж Шацких озер. Он расположен на озере Свитязь в селе с таким же названием. Посередине озера есть остров, на который можно добраться, арендовав катамаран или лодку.

Пусть вас не пугает то, что Свитязь - самое глубокое озеро в Украине (58,4 метра в самых глубоких участках), ведь у берегов здесь мелководье, и надо пройти метров сто, чтобы добраться до глубины по грудь.

Несколько лет назад здесь открыли новую набережную. Она выложена плиткой, есть лавочки, карманы для парковки машин. Сразу с набережной вы попадаете на пляж, доступ на который является безбарьерным, поэтому мамам с колясками и маломобильным гражданам будет удобно.

Фото: Пляж "Уголок Рыбака" на Шацких озерах (Анна Дубовская)

Пляж "Уголок рыбака" широкий, длиной более двух километров. У воды - желтый песок, дальше от воды - газон разного качества (зависит от того, какое заведение размещено на определенном участке и насколько хорошо он ухаживает за газоном).

К воде через каждые сто метров проложены деревянные настилы. На пляже достаточно чисто, много скамеек, деревянных зонтиков, встречаются тенистые деревья, имеются раздевалки, биотуалеты и урны для мусора в достаточном количестве. Лежаки можно взять в аренду в прибрежных кафе.

Этот пляж очень интересен красивым пейзажем: с берега видны зеленые островки на озере, романтично смотрятся лодки, оставленные на мелководье рыбаками.

Фото: С берега пляжа заметны зеленые островки на озере (Анна Дубовская)

Людей больше всего на центральных участках пляжа, ближе к надписи "Я люблю Свитязь", где больше развлечений: горки, батуты, настольный теннис, тиры и разнообразные аттракционы для детей. Кое-где есть площадки для игры в пляжный волейбол.

Любители активного отдыха могут арендовать лодку или катамаран, воспользоваться предложениями поснорклить с акваскутером, получить урок дайвинга или узнать что-то новое и полюбоваться невероятной здешней природой на экскурсии. На каждом участке пляжа есть кафе, закусочные, а пляжем нередко проходят продавцы вареной кукурузы, пирожков и пончиков.

Вдоль дороги, отделяющей набережную от первой линии, к вашим услугам большое количество магазинчиков, в прошлом году открыли супермаркет. Также есть небольшой базарчик, где можно купить все, что может понадобиться на пляже. А еще этот пляж запомнится вам шикарными закатами солнца, светило здесь вечером ныряет в зеркальную гладь озера.

Пляж пансионата "Шацкие озера"

Он расположен, как и "Уголок рыбака", на озере Свитязь в урочище Гушово. До пляжа от парковки надо будет пройтись 5-7 минут пешком. У парковки есть продуктовые магазины и базарчик с сувенирами и пляжными мелочами. На территории пансионата расположены ресторан и кафе на границе с пляжем.

Пляж санатория широкий, чистый, 300 метров длиной, с желтым песком. Глубина нарастает медленно, поэтому можно порекомендовать этот пляж родителям с маленькими детьми. Есть скамейки, раздевалки, зонтики, урны для мусора, можно арендовать лежак.

Фото: Пляж пансионата "Шацкие озера" (Анна Дубовская)

Пейзаж с этого пляжа открывается симпатичный: виднеются зеленые островки, на мелководье кое-где лежат валуны, у которых обожают фотографироваться отдыхающие. Солнце здесь садится сбоку за деревья.

Относительно развлечений: можно арендовать катамаран, лодку, неподалеку расположен парк активного отдыха "База верхолаза" (веревочный парк, прокат байдарок, велосипедов, велокартинг, снукбол).

Фото: Зонтик на пляже пансионата (Анна Дубовская)

Пляжи урочища Гряда

Находятся на озере Свитязь, их общая длина – 3 километра. Хотя береговая линия и застроена базами отдыха, пляжи доступны для всех. Самый ухоженный, хотя и небольшой, с новыми лавочками, зонтиками, раздевалками и вышкой со спасателем – центральный.

Здесь есть аттракционы, можно арендовать лодку или катамаран. По пляжу ходят продавцы пирожков и других яств. В самом урочище немало кафе, есть дискотеки, базарчики, разнообразные аттракционы.

Фото: Пляж урочища Гряда (Анна Дубовская)

Пляжи урочища Гряда чистые. Центральный - песчаный, на остальном песок перемежается с травяным покровом. Пляжи узкие из-за застройки побережья базами отдыха первой линии: пройти на пляже можно улочками между базами. Вход в воду пологий, глубина нарастает медленно.

Из плюсов: на пляжах много тенистых деревьев, к берегу подплывают лебеди, надеясь, что туристы их покормят.

Пляжи на озере Песочное

Озеро Песочное - небольшое, но известное наибольшей прозрачностью воды среди Шацких озер, окружено лесами.

Пляж санатория "Лісова пісня" широкий, чистый, с желтым песком, но не очень длинный – 200 метров. Вход в воду пологий, но глубина нарастает довольно быстро. На пляже есть зонтики, скамейки, лежаки, детская площадка, туалет, урны для мусора.

В прошлом году санаторный пляж отгородили для пользования только отдыхающих. Поэтому для тех, кто поселился в частном секторе у озера, доступен пляж в 5 минутах ходьбы от санаторного. Этот полудикий пляж узкий, песчаный.

Фото: Пляжи на озере Песочное с лавочками (Анна Дубовская)

Можно разместиться на арендованном лежаке под соснами, так как на подстилке будет не очень комфортно из-за корней деревьев, которое выступает из-под земли. Пляж небольшой, поэтому на нем только одна раздевалка. Скамеек и урн для мусора нет. Нередко проходят продавцы пончиков, пирожков, вареной кукурузы и сосисок в тесте.

Развлечения: можно арендовать катамаран или лодку, есть надувные горки.

Пляж на озере Черное большое (поселок Шацк)

Озеро Черное Большое является домашним озером Шацка и имеет довольно скромные размеры. Также оно и неглубокое, поэтому очень хорошо прогревается летом.

Фото: Пляж на озере Черное большое (Анна Дубовская)

Пляж здесь небольшой, в основном с травяным покровом, хотя есть и песчаный участок. Есть скамейки, раздевалка, несколько деревянных беседок со столиками, туалет, урны для мусора.

На берегу много тенистых деревьев. Дно пологое, глубина нарастает достаточно быстро. Рядом нет кафе, баров и магазинов. Место несколько дикое, но чистое, тихое и приятное.

Цены на жилье: от бюджетного кемпинга до комфортных номеров

Видео: Инфраструктура и цены на Шацких озерах (youtube.com/ Непопсовая UKRAINE)

Шацкие озера ждут и людей с небольшим бюджетом, и достаточно состоятельных. Самое дешевое жилье – это кемпинги и палаточные городки, где можно разместиться от 40 грн. В частном секторе можно снять койко-место от 125 грн/сутки.

Если вас интересует жилье среднего сегмента, то готовьтесь отдать от 400 грн в сутки за номер "эконом" на двоих в мини-отеле, коттедже или гостевом доме.

Для тех, кто хочет поселиться на базе отдыха с большой территорией, бассейном и рестораном, цены стартуют от 1200 грн/сутки за двухместный "стандарт".

Цены на развлечения: как разнообразить отдых

Если вы любите активный отдых, вас может заинтересовать аренда катамарана (150 грн/час, а лодку можно взять на целый день за 200 грн. Также предлагают экскурсии продолжительностью в 3,5-4 часа, в зависимости от выбранного транспорта (авто, байдарки, лодки, велосипеды, внедорожники) и маршрута, цена может варьироваться от 200 до 400 грн.

Цены на продукты и питание в кафе не заоблачные. Например, в пляжных кафе цены на пиццу стартуют от 70 грн, а поесть борща или супа в кафе можно за 40 грн.

Непременно откройте для себя волшебный мир Шацких озер! Отдых здесь не похож на морской, но не менее интересный и полезный.

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