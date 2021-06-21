Пикассо и Малевич: музей в украинской глубинке удивляет редкими картинами
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В украинской глубинке, селе Пархомовка Харьковской области, находится уникальный музей. Располагается он в Краснокутском районе и считается одним из самых лучших и интересных сельских музеев Украины.
Музей был основан еще в 1955 году по инициативе местного учителя истории и поклонника культуры и искусства Афанасия Лунева. Сейчас музей носит имя своего создателя.
Картины Шевченко и Репина в сельском музее
Экспозиция музея действительно уникальна, говорит в комментарии РБК-Украина Валентина Мызгина, директор Харьковского художественного музея.
"Здесь есть оригиналы картин Тараса Шевченко, Казимира Малевича, Ильи Репина, Ивана Айвазовского, Василия Кандинского. Также благодаря жителям села и основателю музея, сельскому учителю, сохранены картины Пабло Пикассо. Отдельно стоит отметить уникальное собрание зарубежного искусства. Например, древнеегипетскую пластику и раздел древнего искусства Японии, Китая, Индии", - говорит она.
О существовании такого уникального сельского музея известно не только в Украине, но и далеко за рубежом: увидеть картины Пикассо и японскую вышивку шелком едут из разных уголков Европы и Азии, отмечает Валентина Мызгина.
По словам Валентины Мызгиной, о музее знают даже за рубежом, а вот украинским туристам еще стоит много рассказывать о нем.
Фото: В музее хранится знаменитая картина Пикассо “Голубь мира” (Олег Божко)
О том, что в селе есть экспозиция картин мировых художников, многие узнают совершенно случайно. “Пикассо в сельском музее? Разве это возможно?” - примерно так реагируют те, кто узнает об уникальной экспозиции.
Музей в Пархомовке точно стоит посетить, ведь даже не каждый областной центр страны может похвалиться наличием в местных художественных музеях подобных картин.
Фото: Картина Казимира Малевича в музее села Пархомовка (museumparhomovka.com.ua)
В данный момент коллекция музея насчитывает более 7000 разных экспонатов. Есть работы Аполлинария Васнецова, Ивана Ижакевича, эскизы Владимира Маяковского и многих других.
Как добраться
К селу Пархомовка – около сотни километров (два часа) от города Харьков на автобусе. Сюда регулярно курсируют рейсовые автобусы и маршрутки. К примеру, автобусы едут по Краснокутскому направлению от автостанции "Центральный рынок" в Харькове.
Фото: Музей в селе Пархомовка (Олег Божко)
Сколько стоит вход в музей
Входной билет для взрослых стоит всего 20 гривен, а билет для детей – 10 гривен.
Экспозиция открыта для туристов каждый день кроме понедельника, вторника и главных государственных праздников (например, День конституции, День независимости). Музей открыт с 9 утра до 17 часов вечера.
Фото: Музей в селе Пархомовка (Олег Божко)
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