"Альтернатива Египту и экзотическим островам". Какие туры предложат украинцам в Израиле после открытия границ в ноябре

Украинским туристам разрешили въезд в Израиль с 1 ноября. Для поездки нужно будет предъявить сертификат вакцинации одной из признанных в Израиле вакцин.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина посол Государства Израиль Михаил Бродский. По его словам, большинство вакцин в Украине соответствуют этому требованию.

"Мы очень надеемся на то, что туристы из Украины вернутся в Израиль. Для нас это очень важный аспект отношений с Украиной, и, безусловно, это важно для израильской экономики, восстановления туристической сферы", — сказал дипломат.

Туристы смогут прилетать в Израиль без специального разрешения и будут освобождены от карантина.

Когда появятся первые туры в Израиль и какие правила нужно будет соблюдать туристам при въезде в страну – в материале РБК-Украина.

"Спрос может "взорваться" уже через неделю", — эксперт

С началом пандемии иностранным туристам разрешили въезд в Израиль с июня 2021 года – только в составе туристических групп на 5-30 человек с передвижением по строго запланированным маршрутам. С 1 ноября разрешат въезд самостоятельным путешественникам.

Фото: Город Хайфа (pixabay.com)

"Это громадный шаг для въездного туризма в Израиле, поскольку полтора года его вообще не существовало. Весь туристическим мир Израиля надеется, что с этого начнется и полноценный туризм в стране", — комментирует РБК-Украина открытие страны для индивидуальных туристов Анна Формакидова - директор турфирмы Statours, специализирующейся на турах в Израиль.

По ее словам, запросы на туры уже есть, но украинцы пока еще не решаются покупать билеты в эту страну, пока не известен список стран "красной зоны", который может начать действовать в ноябре. Туры в Израиль для украинских туристов компании пока не предлагают из-за неопределенности с въездом из Украины.

"Спрос может "взорваться" после первой недели, когда люди увидят, что проблем с въездом нет. До пандемии только из Киева в день вылетали от 3 до 6 самолетов, а еще были рейсы из региональных аэропортов. Но среди тех пассажиров не все были туристами. На даты 2-3 ноября рейсы из Украины уже заполнены", — делится наблюдениями специалист.

Она отмечает: часть туристов ездят в Израиль по нескольку раз в год на лечение на Мертвое море. Другие ждут открытия страны для поездки в Иерусалим к святым местам – и это будут экскурсионные туры.

"Туры будут такие же, как и раньше. Останутся все те же маршруты, включая отдых на море. Это одна из близких стран, где можно отдохнуть на пляже. На Красном море сезон круглый год – это альтернатива Египта, только более "европейский" формат отдыха", — говорит о вариантах отдыха специалист.

Фото: Курортный город Эйлат на Красном море (booking.com)

Есть также туристы, которые купаются в Израиле зимой и в Средиземном море (например, в Тель-Авиве) – днем температура воздуха там бывает и +27 градусов.

По ее словам, Израиль по пляжному отдыху является серьезной альтернативой далеким экзотическим островам, куда украинцы отправляются в холодное время года.

Правила для туристов: что нужно знать о вакцинации и справках

Детальные условия въезда и пребывания иностранных туристов опубликовало Министерство здравоохранения Израиля, сообщает издание newsru.co.il. Отмечается, что в настоящий момент нет стран, которые отнесены к "красной зоне" для Израиля и откуда запрещен въезд.

С 1 ноября в Израиль разрешен въезд путешественникам при условии:

1. За последние 14 дней перед въездом они не были в "красной" стране;

2. Привиты вакциной, признанной ВОЗ или переболели;

3. Не подлежат запрету на въезд по другим причинам;

4. Въезжают в Израиль через аэропорт имени Бен-Гуриона;

Фото: Аэропорт имени Бен-Гуриона (unsplash.com/joseph-barrientos)

Если иностранцы не соответствуют указанным критериям, им нужно получить разрешение комиссии Управления регистрации населения.

Вакцины, которые признают в Израиле:

• Moderna;

• Pfizer;

• Johnson & Johnson – Janssen;

• AstraZeneca;

• Covishield;

• Sinopharm;

• Sinovac;

• SputniK-V (на особых условиях).

Чтобы турист считался привитым, должно пройти не менее 14 дней после получения последней дозы вакцины, но не более 180 дней до выезда из Израиля. После получения бустерной дозы вакцины также должно пройти две недели.

Переболевшими считаются:

- те, кто может предъявить цифровой документ о положительном результате ПЦР-теста, если прошло более 11 дней до въезда в Израиль, но не более 180 дней до выезда;

- или переболели и получили не менее одной дозы признанной ВОЗ вакцины.

Украина входит в список стран, электронные сертификаты (европейского образца) которых признаются израильским Минздравом.

Фото: Многие туристы ждут экскурсионных туров в Иерусалим (unsplash.com/sander-crombach)

Въезд в Израиль из Украины: как проходит процедура на границе

Для пересечения границы путешественникам понадобится несколько документов:

1. ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до вылета.

2. Заполнение декларации на въезд в Израиль (с данными из электронной справки или других релевантных документов COVID), чтобы получить израильский "зеленый сертификат".

Для посадки на самолет нужно будет предъявить:

- отрицательный результат ПЦР-теста;

- декларацию на въезд в Израиль;

- одну из следующих справок: о вакцинации, о болезни или разрешение на въезд от Управления регистрации населения.

3. Согласие на случайную проверку документов сотрудниками Управления регистрации населения.

4. Согласие на прохождение ПЦР-теста по прилете в аэропорту имени Бен-Гуриона и пребывания на самоизоляции до получения результатов анализа (максимум 24 часа).

Строгие предостережения для нарушителей правил

Если иностранец не выполнит какие-либо из условий въезда, его депортируют. Также туристов предупреждают:

- в случае выявления коронавируса в Израиле иностранца поместят в гостиницу для коронавирусных больных. Оплачивать лечение придется самостоятельно или с помощью страховки.

- За подделку документов и нарушение карантина при лечении в такой гостинице иностранца лишат права въезжать в Израиль на 5 лет.

Иностранец без COVID, нарушивший самоизоляцию, будет невъездным в последующие 3 года.

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