Альтернатива даче: где и по какой цене комфортно отдохнуть за городом в октябре

Фото: Загородный комплекс (zayats.com.ua)

Четыре интересных загородных комплекса возле Киева на выходных

Золотая осень – лучшее время для комфортного отдыха на природе всей семьей. В такие дни хочется надышаться чистым воздухом и полюбоваться яркими осенними красками за городом.

Можно поехать отдыхать на дачу или к родственникам в село, а можно позаботиться о интересные развлечения и отдых для всех членов семьи. Подобный отдых предлагают загородные комплексы и базы отдыха, где можно погулять, развлечься, вкусно поесть и комфортно отдохнуть в гостиничном номере или коттедже.

Мы подобрали четыре загородных комплекса, которые могут быть интереснее дачи: с проживанием, возможностью развлечься, порыбачить, пожарить шашлыки и погладить животных в мини-зоопарке.

Фото: Комплекс в селе Бузовая (facebook.com/Ukrselo)

Этно-комплекс "Украинское село"

На территории комплекса в сосновом лесу в селе Бузовая (Киево-Святошинский район) все сделано для того, чтобы возродить любовь к украинской культуре. Музей народного быта и архитектуры разных регионов Украины, мастер-классы народных ремесел, действующий храм – все для отдыха души.

Детвора порадуется жителям мини-зоопарка – одной из "изюминок" комплекса. В живом уголке живут коровы, овцы, дикие кабаны, косули, пони, муфлоны, лебеди, нутрии, фазаны, куры и другие яркие пернатые.

Конечно, можно провести в "Украинском селе" день и вернуться домой, а можно расслабиться и остаться на ночевку в отеле. А это - старинные дома с настоящими печами, лавками, полотенцами и даже коврами, но с современными удобствами. Есть здесь и другие более современные варианты размещения для семей. Рядом с отелем большая зеленая территория, детская площадка, мангалы и качели.

Фото: Музей в "Украинском селе" (facebook.com/Ukrselo)

Цена за двухместный номер-стандарт в выходные дни – от 1150 гривен в сутки.

Поесть самых настоящих украинских блюд предлагают в колыбе: борщ, деруны, сало, вареники, банош с брынзой, кровянку и многое другое.

В этно-комплекс можно приехать просто для того, чтобы пожарить шашлыки. Гостям предлагают арендовать беседки и мангальные домики с обогревом для группы лиц по цене от 400 гривен на 6 часов.

На территории комплекса построены четыре теплицы с экзотическими растениями. Можно увидеть, как цветут и успевают бананы, апельсины, ананасы и другая экзотика. Желающие могут приобрести саженцы этих растений. В выходной день экскурсия обойдется в 50 гривен для взрослого и 40 гривен – для ребенка.

Фото: Теплица с экзотическими растениями (facebook.com/Ukrselo)

"Веселый заяц" на Десне

В 20 километрах от Киева расположился гостинично-ресторанный комплекс "Веселый заяц" (село Пирново Вышгородского района). Гостям предлагают отдохнуть на природе отеля с большой зеленой территорией, детской площадкой, мини-зоопарком или в домике наедине с природой. Порыбачить на озере и попариться в бане.

В ресторане готовят блюда украинской и европейской кухни. Можно арендовать беседки с мангалами за 1000 гривен на 6 часов для компании из 6 человек. В комплекте уже будут шампура, уголь или дрова.

Из развлечений гостям предлагают взять напрокат теннисные ракетки и мячик, поиграть в настольные игры. Для детей есть детский автопарк и по выходным — детский аниматор.

Проживание в номере стандарт на двоих обойдется от 1050 гривен в сутки, в 2-местном доме с мангалом – от 1500 гривен в сутки, в домике у озера на четырех – от 7000 гривен.

Фото: Комплекс в селе Пирново (facebook.com/veseliy.zayats)

Биопарк "Золотой Фазан"

База отдыха "Золотой Фазан" находится в селе Вышковское Ставищенского района. "Фишка" комплекса – биопарк. В зоопарке можно увидеть 30 видов различных животных: от обезьян до верблюдов. Также – около сотни видов птиц, а среди них фазаны, попугаи, павлины, журавли, пеликаны, страусы.

В этом комплексе сочетаются все виды отдыха, которые придутся по душе каждому члену семьи.

Можно просто приехать на экскурсию в мини-зоопарк и базу отдыха – входной билет стоит 50-100 гривен. При желании заказать беседку для компании до 10 человек – по 250 гривен в день (плюс 100 гривен за мангал).

Фото: Лемуры в биопарке (gold-fazan.com.ua)

Если хочется полноценно отдохнуть и развлечься, тогда стоит арендовать коттедж – от 1600-2000 гривен в сутки (и скидка 20% на последующие сутки).

Многим может понравиться идея совместить семейный отдых с рыбалкой – за 250-300 гривен в день.

Еще можно попариться в оздоровительном чане: аренда комплекса с таким видом отдыха обойдется в 1500 гривен за 3 часа. Также можно поспать на улье с пчелами – по 50 гривен в час.

Фото: Комната с ульями (gold-fazan.com)

Гостям предлагают также развлечения на любой вкус: батут и надувная горка, бильярд, пин-понг, катание на пони верхом и в телеге, аквазорбинг (переброска внутри шара).

Семейный конный клуб

В загородном комплексе в селе Веремье Обуховского района размещен семейный конный клуб "Dergachov". Клуб объединяет любителей конного спорта и экологического отдыха. Кроме школы верховой езды работает круглогодичный детский лагерь, ресторан, бассейн, отель.

Фото: В конном клубе (facebook.com/dergachov.club)

Остановиться можно в отеле и отправиться на рыбалку, а дети найдут развлечение в мини-зоопарк с кроликами, осликами, утками и другими животными. И погуляют на большой ухоженной территории на свежем воздухе. После дневных активностей можно согреться и расслабиться в банном комплексе.

В ресторане гостям предлагают блюда из продуктов, выращенных в комплексе (мясо, птица, молоко, овощи, фрукты) без использования химических добавок. Также гостям предлагают беседки с мангалами – можно вполне традиционно приготовить шашлык собственными руками.

Покататься на лошади с тренером стоит 200 гривен в час, рыбалка – 200 гривен для членов клуба, и 500 гривен – для гостей комплекса. Проживание в отеле в двухместном номере – от 1200 гривен в сутки.

Фото: Место для рыбалки (facebook.com/dergachov.club)

Пока осенняя погода радует, стоит "хватать" последние теплые деньки за хвост и отдыхать с комфортом и пользой для здоровья.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит мини-отпуск в санаториях возле Киева.

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