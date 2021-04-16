Албания или Черногория: сравниваем особенности отдыха в курортных странах

Отпуск в балканских странах летом 2021 года может стать одним из самых доступных вариантов отдыха на море в условиях пандемии. Одни из самых интересных направлений – Черногория и Албания.

В обе эти страны запланированы ежедневные чартерные рейсы с начала пляжного сезона. А цены на пакетный отдых находятся на одном уровне.

Впрочем, у этих стран есть специфические отличия для туристов, которые могут повлиять на выбор и качество отдыха. Какую страну выбрать летом 2021 года?

"Больше аутентичности": куда поехать для погружения в местную культуру

Туристам, которые едут на отдых за впечатлениями и для погружения в культуру страны, лучше выбрать Албанию, советует директор туристической компании "Пилигрим" Павел Головненко.

"Мой личный выбор из этих двух стран – Албания. Если мы сравниваем природу – она примерно одинаковая. Пляжный отдых для взрослых может оказаться комфортнее тоже в Албании – потому что там меньше людей", - говорит эксперт в комментарии РБК-Украина.

Фото: Архитектура в Берате в Албании (pixabay.com)

Он отмечает, что Албания еще сохраняет свою уникальную атмосферу и не превратилась в стандартную туристическую локацию.

"Если человек едет на неделю с целью получить как можно больше впечатлений, я бы ориентировал на Албанию. Она свежее, еще не настолько "туристическая". В Албании еще особое отношение местных к туристам и есть возможность погрузиться в нетуристическую культуру страны", - рассказывает он об особенностях страны.

"Если мы приезжаем в популярные туристические места, там аутентичной культуры уже нет. Классическое сравнение – Гоа и Шри-Ланка. Условия примерно одинаковые на уровне природы, но в Шри-Ланке еще осталась куча неосвоенных мест, мало ресторанов, ориентированных на туристов. То же самое касается и Албании: там туристическая отрасль пока только развивается", - объясняет преимущества балканской страны эксперт.

Он отмечает, что в Албании больше возможностей "пропитаться" культурными особенностями, пообщаться с местными жителями и поесть местной еды, которая более оригинальная и не так адаптирована под туристов, как в соседних странах.

"С одной стороны страна европейская, адриатическая, много пересечений по культуре, с другой – иная, мусульманская", - описывает он особенности местной культуры.

Фото: Архитектура города Дуррес в Албании (pixabay.com)

Цены на отдых: где дешевле

Большой разницы по бюджету отдыха в Албании или Черногории для туристов нет. По состоянию на сейчас, цены на туры в Албании и Черногории примерно одинаковые, отмечает директор турагентства.

"С другой стороны, опыт предыдущих сезонов говорит, что количество потраченных денег уже на отдыхе меньше в Албании. Там дешевле питание в ресторанах", - отмечает Павел Головненко.

Цены на оба направления в системах бронирования туров пока стоят высокие, но ближе к сезону они будут пересматриваться в зависимости от спроса и внешних условий.

"Туры этим летом будут сильно зависеть от "горения" и конкуренции, как и все направления в этом туристическом сезоне. Но возможно, что стоимость будет от 400-450 евро на двоих на неделю при размещении в апартаментах категории 2-3 звезды",- предполагает эксперт.

От отмечает, что пока ранних бронирований в эти страны нет. Ведь, если сравнивать с заявленными ценами на лето у других курортных стран, то Турция сейчас выигрывает.

Фото: Питание для туристов дешевле в Албании (pixabay.com)

"Если Турцию для россиян не откроют, то летом для украинцев может оказаться выгоднее отдыхать там, а не на Балканах. И тогда Албания и Черногория будут вынуждены снижать цены для наших туристов. Если стоимость чартера в турпакете закладывается туроператорами по цене примерно 250-270 долларов, то они смогут продавать туры и по цене 400 долларов, потому что стоимость проживания в самых дешевых отелях очень небольшая", - допускает Головненко.

Премиальный отдых и отпуск с детьми: где больше возможностей

Если туристы собираются останавливаться на курорте на длительный срок (3-4 недели), то по предложению апартаментов Черногория безусловно выигрывает, обращает внимание специалист.

"Отельная база в Черногории более развитая. С другой стороны, последние отели, построенные перед кризисом в Албании – тоже хороши. Там инфраструктура активно развивается. Но если туристы рассчитывают на премиальный отдых, в Черногории легче найти отель VIP-уровня. Они там есть, в отличие от Албании", - уточняет он.

Он добавляет, что и для отдыха с детьми благодаря более развитой инфраструктуре также стоит выбирать Черногорию. Это же касается и любителей активного веселья.

Фото: Популярное туристическое место - Которский залив в Черногории (pixabay.com)

"Если туристы едут в страну на отдых и рассчитывают на тусовку, Черногория – однозначно. Итого, из 4 категорий в 3 выигрывает Черногория", - резюмирует эксперт.

Главные особенности курортов Албании и Черногории

Самыми популярными курортами в Албании считаются:

Дуррес – самый известный курорт с береговой линией в 15 км с большим количеством пляжей-районов. Его выбирают для отдыха с детьми благодаря пологому входу в воду.

Саранда – курорт расположен в одноименной бухте с набережной. Берег пологий, мелко-галечный, а вода голубая. Это курорт с клубным отдыхом для молодежи.

Фото: Отдых на курорте Ксамиль (pixabay.com)

Ксамиль – популярный курорт с белоснежными песчаными пляжами в лазурных бухтах с небольшими островами. Входит в десятку самых красивых пляжей Европы. Местые жители называют Ксамиль "албанскими Мальдивами".

Влера – город расположен на границе Ионического и Адриатического морей. На курорте много небольших пляжей, разделенных бухтами. Пляжи – из мелкой гальки и песка, на диких участках могут попадаться камни. Курорт подходит для отдыха с маленькими детьми. В городе много туристических комплексов и ресторанов.

Фото: Отель на курорте Влера (booking.com)

Химара – курорт относится к местности Албанская Ривьера, имеет один из самых красивых пляжей страны. Это идеальное место для отдыха с детьми благодаря пологому входу в море и песчано-галечному берегу. Курорт популярен среди дайверов.

В Черногории пляжи тоже в основном песчаные и песчано-галечные.

Будва – самый популярный курорт среди туристов в Черногории. В городе много ресторанов, супермаркетов и торговых центров. Основные пляжи - Славянский и Могрен. Вода в море тихая, потому что ветер дует с берега. Пляж галечно-песчаный с платными лежаками.

Городок Бечичи находится в пешеходной близости от Будвы. В прошлом веке пляж здесь считался самым красивым в Европе. Он покрыт мелкой галькой и ракушняком. Море прозрачное с лазурным оттенком, вход в воду - пологий, но глубина набирается быстро. Поблизости находится остров Святого Николы, который сравнивают с Гавайями, а добраться до него можно катером.

Фото: Пляж в Будве (booking.com)

Рафаиловичи – городок для спокойного отдыха с детьми, в котором апартаменты и отели находятся близко к морю. На береговой линии находятся несколько пляжей. Первый из них - общий с городком Бечичи. Он песчаный, обустроен для семейного отдых с детьми. Вокруг много кафе и водных развлечений. Следующий пляж сужается, а на еще одном люди отдыхают на покрывалах: там нет лежаков. Один из дальних пляжей – Каменево – называют самым чистым в стране. Он песчаный, но есть и участки с камнями.

Поселок Герцег-Нови – курорт называют "ботаническим садом страны" за обилие зелени и реликтовых деревьев. В этой части южного Адриатического побережья страны очень чистые воздух и вода. Городские пляжи галечные, есть бетонные участки. На этот курорт едут заниматься дайвингом. Для детей подойдет песочно-галечный пляж Нивице – там пологий заход в воду, море неглубокое и быстро прогревается.

Фото: Побережье в Рафаиловичах (booking.com)

Правила въезда для туристов

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Албания входит в пятерку открытых для туризма стран – для ее посещения не нужно соблюдать никаких карантинных правил.

Для въезда в Черногорию на текущий момент необходимо предъявить один из документов: негативный результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до поездки; тест на антитела (класса IgG), сделанный не позднее 30 дней; подтверждение вакцинации второй дозой вакцины, менее чем за 7 дней до въезда.

Напомним, мы писали про лучшие страны для пляжного отдыха в 2021 году.

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