Адриатика и южный колорит: туры в Албанию в июне предлагают дешевле, чем весной

Туристические страны одна за другой снимают карантинные ограничения, чтобы привлечь иностранцев на свои курорты летом.

На днях в колоритной балканской стране – Албании – отменили все карантинные ограничения для зарубежных туристов. Начиная с июня, путешествующим не нужно ни предъявлять ПЦР-тесты, ни отправляться на 14-дневный карантин.

Впрочем, для украинских туристов таких требований и не было. Албания считалась одной из 5 самых открытых для туризма стран мира в период пандемии. Но для туристов из Греции и Северной Македонии некоторое время действовало требование двухнедельной самоизоляции после въезда в страну.

Теперь для посещения Албании не нужны ПЦР-тесты на коронавирус, тесты на антитела, как и сертификат о вакцинации. Впрочем, иностранным туристам настоятельно рекомендуется соблюдать дистанцию в аэропорту не менее 1,5 метров друг от друга, чтобы предотвратить распространение COVID.

Новое популярное направление

Албания – в числе стран, которые первыми открыли границы для наших туристов после пандемии, а в 2021 году отдых в этой стране может стать чрезвычайно популярным, считают эксперты. Это направление становится привлекательным по ценам, качеству отдыха и условиям въезда.

Фото: Албания привлекает ценами на отдых (unsplash.com/olga budko)

"Въезд без ПЦР-теста и визы - очень привлекательные моменты. Первый чартер в этом году полетел как никогда рано: в конце апреля. Туристы сами звонят и спрашивают именно Албанию", - рассказала в комментарии РБК-Украина основательница туристической компании "SPA&Travel Expert" Александра Панамарчук.

Албания славится не только приветливыми жителями, двумя морями – Адриатическим и Ионическим, горами, природой, вкусной едой с морепродуктами, но и шикарными видами, говорит она.

"За прошлый год Албанию посетило так много наших туристов, что там открыли Почетное Консульство Украины. В этом году, судя по количеству рейсов, рекорд будет побит", - отметила специалист интерес украинцев к этой стране.

Как рассказал РБК-Украина директор туристической компании "Пилигрим" Павел Головненко, Албания еще сохраняет свою уникальную атмосферу и не превратилась в стандартную туристическую локацию.

По его мнению, в Албании больше возможностей "пропитаться" культурными особенностями, пообщаться с местными жителями и поесть местной еды, которая более оригинальная и не так адаптирована под туристов, как в соседних странах.

"С одной стороны, страна европейская, адриатическая, много пересечений по культуре, с другой – иная, мусульманская", - описывает он местные особенности.

Фото: Достопримечательности Албании (pixabay.com)

Сколько стоит отдых в Албании летом

Мы проверили стоимость недельного отдыха для двоих с авиаперелетом и страховкой при размещении в отелях с питанием "завтрак" у ведущих туристических компаний на даты с 13 июня и выбрали самые низкие цены.

У туристической компании "Гамалия" провести неделю на курорте Влера по самой низкой цене можно в 2* отеле за 15097 гривен с вылетом 13 июня, в 3* отеле в Дурресе – по цене от 16 092 гривен с вылетом 15 июня, в 4* отеле в Дурресе – по цене от 17 497 гривен с вылетом на ту же дату. Отпуск в 5* отеле в Дурресе обойдется в 23 707 гривен с вылетом 13 июня, а в Саранде – от 26720 гривен на 15 июня.

У компании "Пилигрим" можно отдохнуть в 3* отеле на курорте Дуррес по цене от 15 231 гривны с вылетом 15 июня, во Влере – от 15 827 гривен с вылетом 18 июня, в Ксамиле – от 16205 гривен с вылетом на ту же дату, в Саранде – от 16 302 гривен.

Фото: Курорт Влера (booking.com)

Самое дешевое размещение в 4* отеле на выбранные даты можно найти в Дурресе – по цене от 15451 гривен с вылетом 15 июня, в Химаре отдых обойдется в 17 130 гривен. В 5* отеле в Саранде можно провести неделю по цене от 22 475 гривен, а в Шенджине з от 24 733 гривен с вылетом 15 июня.

У сети туристических агентств "Поехали с нами" самый доступный по цене тур – в 4* отель во Влере – за 16 549 гривен с вылетом 13 июня, в Дурресе в 3* можно отдохнуть по цене от 17 122 гривен, в 5* - от 27 101 гривны на курорте Влера с вылетом на ту же дату.

К слову, отдохнуть в Албании на майские праздники было значительно дороже – неделя отпуска в 3* отеле для двоих обходилась по цене от 19 тысяч гривен.

Напомним, ранее мы писали, что сезон отдыха в Хорватии начался с большими скидками на путевки.

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