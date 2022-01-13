99% рейсов, прибывших вовремя. Названы самые пунктуальные авиакомпании мира

Появился рейтинг авиаперевозчиков на основе данных из аэропортов
Аналитическая компания Cirium составила рейтинг пунктуальных авиакомпаний на основе результатов отчета за 2021 год о своевременности выполнения рейсов и работы аэропортов.
Специалисты проанализировали больше 600 источников с актуальной информацией о прибытии рейсов. Рейс считался выполненным, если прилетел с опозданием не больше 15 минут. На основе данных был подготовлен рейтинг самых пунктуальных перевозчиков.
Японская авиакомпания All Nippon Airlines (ANA) признана самой своевременной авиакомпанией в мире. 95% из общего числа ее рейсов выполнялись вовремя.
При этом американская Delta Air Lines названа самой эффективной авиакомпанией мира 2021 года.
В категории бюджетных перевозчиков, выполняющих вовремя 97,9% внутренних рейсов в 2021 году, лидирует японская Solaseed Air.
В категории Ближнего Востока и Африки —Safair, 96,4% его рейсов были выполнены вовремя. В Азиатско-Тихоокеанском регионе лидирующие позиции занимают ведущие японские авиакомпании ANA и JAL.
Самые пунктуальные авиакомпании 2021 года:
Испанские перевозчики IAG — Vueling (92,1%), Iberia Express (91,8%) и Iberia (90,3%) — заняли три из пяти первых мест в Европе.
Лучшие авиакомпании 2021 года в Европе:
В 2021 году авиакомпании по всему миру выполнили почти 25 миллионов рейсов, что на 10% больше, чем в 2020 году, но все равно на 36% меньше, чем в 2019 году.
Фото: Аэропорт Ханеда в Токио считается самым пунктуальным аэропортом в мире (facebook.com/TokyoInternationalAirport.Haneda.en)
В отчете также указаны ведущие аэропорты мира по показателям своевременности, а международный аэропорт Ханеда в Токио, считается самым пунктуальным аэропортом в мире. В 2021 году 95,6% рейсов из этого аэропорта вылетели вовремя.
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